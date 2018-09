경기도 ‘김포한강 동일스위트’ 신도시 미분양 아파트 모델하우스 운영중, 84㎡ 분양가 상담

최근 김포시와 서울시, 국토부가 서울지하철 5•9호선을 김포까지 연장하는 사업을 긍정적으로 검토하겠다고 밝히면서 김포 부동산 시장이 주목을 받고 있다. 서울지하철 5•9호선을 김포 연장사업이 본격화되면 김포 아파트 시세에도 많은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 또한, 김포는 2019년 중순 김포도시철도 개통이 예정되어 있어 그 동안 저평가 요인으로 지적되어 온 교통여건이 크게 개선될 전망이다. 김포는 이외에도 고촌 물류단지, 고촌 의료복합관광단지, 마곡지구 개발호재, 112만㎡ 규모의 문화콘텐츠 복합단지인 '한강시네폴리스' 개발 계획 등 다양한 호재가 예정되어 있다. 이러한 가운데 ㈜동일과 ㈜동일스위트가 김포 한강신도시 Ac-06, Ac-07블록 택지개발구역에 공급하는 ‘김포한강 동일스위트 THE PARK'가 미분양 잔여세대를 선착순 동·호수 지정 분양 중이다. 수목원, 메타세콰이어숲, 파크볼장, 조깅트랙을 갖춘 축구장 약 18배 규모의 은여울공원을 끼고 있는 수도권미분양아파트 ‘김포한강 동일스위트 THE PARK'는 1, 2단지 총 1,732세대의 대단지로 조성된다. ‘김포한강 동일스위트 THE PARK'는 지하 2층~지상 29층, 12개 동, 1,021가구의 1단지와 지하 2층~지상 26층, 8개 동 711가구의 2단지 총 1,732세대 규모로 조성되며 전 세대 단일 전용면적 84㎡ A·B·C 3가지 타입으로 구성된다. 전 세대 4Bay 판상형 구조, 남향 위주 배치로 채광과, 통풍이 우수하고, 전용면적 84㎡ A타입은 4개의 침실로 설계되어 대가족이 거주하기에 알맞다. 전용면적 84㎡ B타입과 84㎡ C타입은 3개의 침실과 가변형 벽체를 활용해 다양한 공간구성이 가능하다. 단지 내 커뮤니티시설에는 피트니스센터, 골프연습장, 사우나, 맘스카페, 키즈플레이존 등이 들어서며, 전체 면적의 약 40%가 중앙광장, 잔디마당, 놀이터, 주민운동시설 등 친환경 녹지로 설계되어 주거환경이 쾌적하다. 주변생활편의시설로는 도보 거리에 대형할인마트가 위치하고, 인근에 중심상업지구, 병원시설 등 생활편의시설이 잘 갖춰져 있다. 교육여건으로는 단지 인근에 은여울중, 김포도곡초가 2019년 3월 개교 예정이다. 교통여건으로는 2019년 개통 예정인 김포도시철도 마산역이 도보거리에 위치한 역세권 아파트로 1단지에서 도보 7분 내외, 2단지에서 도보 5분 내외 거리에 마산역이 위치하고 있다. 김포도시철도 마산역을 이용하면 지하철 5호선과 9호선, 공항철도 환승역인 김포공항역까지 20분대에 도달 가능해진다. 또한, M버스 정류장이 단지와 인접하며 서울 주요도심으로 이동도 편리하다. 그리고 차량 이용시에는 인근에 제2외곽순환도로, 김포한강로, 자유로 등을 이용해 올림픽대로, 강변북로 진입도 편리하며, 특히, 서울지하철 5, 9호선 연장사업이 긍정적으로 검토되고 있어, 향후 여의도, 디지털미디어시티(DMC), 마곡, 광화문은 물론 강남 등의 업무지구 접근성은 대폭 개선될 것으로 기대되고 있다. 한편, 수도권미분양아파트 김포한강신도시 ‘김포한강 동일스위트 THE PARK'는 모델하우스를 운영 중이며, 입주는 2020년 12월 예정이다. 분양가 등 보다 자세한 내용은 대표전화로 상담이 가능하다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet