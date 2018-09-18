¹è¿ì ÇãÀçÈ£, Ãß¼® °³ºÀ ¿µÈ­ '¿ø´õÇ® °í½ºÆ®'¿¡ ÈïÇà ¹Ý¿­ ±â´ë

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ÇãÀçÈ£ / »çÁø Á¦°ø ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î
Ãß¼® °³ºÀ ¿µÈ ‘¿ø´õÇ® °í½ºÆ®’¿¡ ÇãÀçÈ£ ¹è¿ì°¡ ¸ÍÈ°¾àÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇãÀçÈ£´Â ‘¿ø´õÇ® °í½ºÆ®’¿¡¼ Ç³±â¿ªÀ» ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç ÀÌÀü Ãâ¿¬ÀÛµé¿¡¼ º¸¿©ÁØ ¸ð½À º¸´Ù ÇÑÃþ´õ ½ë °Ç´Þ¿ªÀ¸·Î µîÀåÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
°ø°³µÈ ¸ÞÀÎ¿¹°íÆí¿¡ ÂªÁö¸¸ °·ÂÇÏ°Ô µîÀåÇÑ ÇãÀçÈ£ ¹è¿ì´Â ¿µÈ¿¡¼ ¾î¶² È°¾àÀ» ÇÒÁö ±Ã±ÝÁõÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
'¿ø´õÇ® °í½ºÆ®'(°¨µ¶ Á¶¿øÈñ)´Â »ç¶÷°ú °í½ºÆ®ÀÇ ÇÕµ¿ ¼ö»ç±ØÀ» ÄÚ¹ÍÇÏ°Ô ´ã¾Æ³» °ü°´ÀÇ ¸¶À½À» »ç·ÎÀâÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
'¿ø´õÇ® °í½ºÆ®'´Â µþ ¾Õ¿¡¼± ¹Ùº¸Áö¸¸ ³² ÀÏ¿£ 1µµ °ü½ÉÀÌ ¾ø´Â À¯µµ °üÀå 'Àå¼ö'(¸¶µ¿¼® ºÐ)¿¡°Ô Á¤ÀÇ°¨¿¡ ºÒÅ¸´Â ¿Ç÷ °í½ºÆ® 'ÅÂÁø'(±è¿µ±¤ ºÐ)ÀÌ µü ´Þ¶óºÙ¾î ¹úÀÌ´Â ¿¹Ãø ºÒ°¡ ¼ö»ç ÀÛÀüÀ» ±×¸° ½Åµé¸° ÇÕµ¿¼ö»ç±ØÀÌ´Ù. Á¤ÀÇ°¨ 0% À¯µµ °üÀåÀÌ Á¤ÀÇ°¨ 200% ¿Ç÷ °í½ºÆ®¿Í ÇÔ²² ÇÕµ¿ ¼ö»ç¸¦ ¹úÀÎ´Ù´Â µ¶Æ¯ÇÑ ¼³Á¤¿¡ À¯ÄèÇÑ ÄÚ¹Ìµð°¡ ´õÇØÁ® »ö´Ù¸¥ Àç¹Ì¸¦ ÀüÇÑ´Ù.
ÇãÀçÈ£´Â ±×°£ ‘ºí·¢’(OCN) ‘³ª»Û ³à¼®µé’(OCN) ‘½ÅºÐÀ» ¼û°Ü¶ó’(tvN) ‘38»ç±âµ¿´ë’(OCN) ‘¹Ì¾Å³ªÀÎ’(OCN) µî ´Ù¼öÀÇ ÀÛÇ°¿¡¼ ÄÚ¹Í°ú ¾Ç¿ªÀ» ³Ñ³ªµé¸ç °³¼º ÀÖ´Â ¿¬±â¸¦ ÆîÃÄ¿Ô´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >