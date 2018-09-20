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¹è¿ì ÀÌ¼ö¹ÎÀÌ Æ¯À¯ÀÇ »óÅÇÑ ºÐÀ§±âÀÇ ºÐÈ«»ö ÇÑº¹À» ÀÔ°í Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÇâÇØ È°Â¦ ¿ô´Â »çÁøÀÌ °ø°³ µÇ¾ú´Ù.
ÀÌ¼ö¹Î ¼Ò¼Ó»ç J&K¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â Çàº¹À» °¡µæ´ãÀº ·¯ºí¸®ÇÔ°ú ÀºÀºÇÑ ºÐÈ«ºû ÀÚÅÂ·Î È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ ¸Ó±ÝÀº ¼º¼÷ÇØÁø µ¿¾ç¹Ì¸¦ °£Á÷ÇÑ ÀÌ¼ö¹ÎÀÇ ÇÑº¹Èº¸ »çÁøÀ» °ø°³ Çß´Ù .
º¸±â¸¸ ÇØµµ Èå¹µÇÏ°Ô ¸¸µå´Â ÀÌ¼ö¹ÎÀÇ ¹àÀº ¹Ì¼Ò¿Í ¹Ì¸ð°¡ ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ´Â´Ù.
ÀÌ¿¡ ÆÒµéÀÇ ¹ÝÀÀÀº ‘¿ª½Ã ¼ö¹ÎÀÌ´Â ¿ô´Â ¸ð½ÀÀÌ Á¦ÀÏ ¿¹»Ú´Ù’, ‘ºÐÈ«»öÀÌ ³Ê¹« Àß ¾î¿ï¸°´Ù’, ‘¼ö¹ÎÀÌµµ Çàº¹ÇÏ°í Áñ°Å¿î Ãß¼® º¸³»’, ‘¼ö¹ÎÀÌ¸¦ À§ÇÑ ÇÑº¹ÀÌ³×’ ¶ó´Â µî ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÀÌ¼ö¹ÎÀº ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ “Çàº¹ÇÏ°í Áñ°Å¿î Ãß¼®¿¬ÈÞ Àß º¸³»¼¼¿ä” ¶ó´Â ÀÎ»ç¿Í ÇÔ²² ±ÙÈ²À» ÀüÇØ¿Ô´Ù
ÇÑÆí, ÀÌ¼ö¹ÎÀº Ã¹ ½ºÅ©¸° ÁøÃâÀÛ ‘³»¾ÈÀÇ ±×³ð’ °³ºÀÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Â÷±âÀÛÀ» °ËÅä Áß ÀÌ¸ç ¿ÃÇØ ¿µÈ.µå¶ó¸¶.¿¹´ÉÀ» ÅëÇØ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ¿¹°íÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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