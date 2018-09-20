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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.9.20 ¸ñ 18:00
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½ÂÀÎ 2018.09.20  
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ÀÌ¼ö¹ÎÀº ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ “Çàº¹ÇÏ°í Áñ°Å¿î Ãß¼®¿¬ÈÞ Àß º¸³»¼¼¿ä” ¶ó´Â ÀÎ»ç¿Í ÇÔ²² ±ÙÈ²À» ÀüÇØ¿Ô´Ù 

ÇÑÆí, ÀÌ¼ö¹ÎÀº Ã¹ ½ºÅ©¸° ÁøÃâÀÛ ‘³»¾ÈÀÇ ±×³ð’ °³ºÀÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Â÷±âÀÛÀ» °ËÅä Áß ÀÌ¸ç ¿ÃÇØ ¿µÈ­.µå¶ó¸¶.¿¹´ÉÀ» ÅëÇØ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ¿¹°íÇÏ°í ÀÖ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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