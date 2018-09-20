¹è¿ì ÀÌÀºÃ¤, tvn 'ºòÆ÷·¹½ºÆ®' Ãâ¿¬...½Åµ¿¿±°ú Ä¿ÇÃ È£Èí

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¹è¿ìÀÌÀºÃ¤°¡tvN 'ºòÆ÷·¹½ºÆ®' ¿¡ÇÇ¼Òµå 3È¸ ¿¡¼ ÁÖÀÎ°ø "ºùºù"¿ªÀ¸·Î °ÇÑ Á¸Àç°¨À» µå·¯³¾ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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'ºòÆ÷·¹½ºÆ®'´Â ¼¿ï ´ë¸²µ¿À» ¹è°æÀ¸·Î ¸ÁÇÑ ¿¬¿¹ÀÎ ½Åµ¿¿±(½Åµ¿¿±)°ú Â§³» ³ª´Â »çÃ¤¾÷ÀÚ Á¤»óÈÆ(Á¤»óÈÆ), Á¶¼±Á· ½Ì±Û¸¾ÀÓÃ»¾Æ(ÃÖÈñ¼)°¡ ÁÂÃæ¿ìµ¹ÇÏ¸ç ÆîÃÄ³»´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ãÀº ºí·¢ ÄÚ¹Ìµð µå¶ó¸¶´Ù.
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ÀÌÀºÃ¤´Â Ã¹ ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼ "ÇÑ±¹ÀÎ ÀÌÁö¸¸ ¿ø¾î¹Î °°Àº Áß±¹¾î ¿¬±â¸¦ »Ë³»¸ç ÇöÀå °ü°èÀÚµé¿¡°Ô ÄªÂùÀ» ¹Þ¾Ò´Ù"´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù. ÀÌÃ³·³ ¾î¶°ÇÑ ¿ªÇÒµµ ÀÚ±â °ÍÀ¸·Î ¸¸µå´Â ÀÌÀºÃ¤ÀÇ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ¿¬±âÈ°µ¿¿¡ ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.
ÇÑÆíÀÌÀºÃ¤°¡ Ãâ¿¬ ÇÏ´Â 'ºòÆ÷·¹½ºÆ®’ 3È¸´Â ¿À´Â 9¿ù 21ÀÏ ±Ý¿äÀÏ ¹ã 11½Ã ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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