Åõ´Ï¹ö½º, ¡®º¯½Å±âÂ÷, ·Îº¿Æ®·¹ÀÎ S2¡¯ º»¹æ »ç¼ö ÀÌº¥Æ® ÁøÇà

CJ ENMÀÇ ÀÚÃ¼ ±âÈ¹·Á¦ÀÛ ½Ã±×´ÏÃ³ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç <º¯½Å±âÂ÷, ·Îº¿Æ®·¹ÀÎ S2>ÀÇ Åõ´Ï¹ö½º Ã¹¹æÀ» ±â³äÇØ ‘º»¹æ »ç¼ö’ ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù.
±ÝÀÏ(20ÀÏ) Àú³á 6½Ã Åõ´Ï¹ö½º¿¡¼ Ã¹ ¹æ¼ÛµÇ´Â <º¯½Å±âÂ÷, ·Îº¿Æ®·¹ÀÎ S2>ÀÇ º»¹æ¼ÛÀ» ½ÃÃ»ÇÏ°í Åõ´Ï¹ö½º Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®¿¡ ¸®ºä¸¦ ³²±â¸é ÀÌº¥Æ® Âü¿©°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÀÌº¥Æ® Âü°¡ÀÚ Áß 10¸íÀ» »Ì¾Æ ‘·Îº¿Æ®·¹ÀÎ’ÀÇ º¯½Å ·Îº¿ ¿Ï±¸¸¦ ¼±¹°·Î ÁØ´Ù.
´õºÒ¾î Ã¹¹æ¼ÛÀ» ±â³äÇÏ´Â °øÀ¯ ÀÌº¥Æ®µµ ¿À´Â 30ÀÏ±îÁö ÁøÇàÇÑ´Ù. <º¯½Å±âÂ÷, ·Îº¿Æ®·¹ÀÎ S2>ÀÇ ¿¹°íÆí ¿µ»óÀ» ÀÀ¿ø¸Þ½ÃÁö¿Í ÇÔ²² °³ÀÎ SNS¿¡ °øÀ¯ÇÏ°í, ±× URLÀ» ÀÌº¥Æ® °Ô½ÃÆÇ¿¡ ´ñ±Û·Î ³²±â¸é µÈ´Ù. ÀÌ¹ø ÀÌº¥Æ® Âü¿©´Â Æ¼ºù ÀÌº¥Æ® ÆäÀÌÁö¿¡¼ °¡´ÉÇÏ¸ç Âü¿©ÀÚ Áß 20¸íÀ» ¼±Á¤ÇØ ¿Ï±¸¸¦ ÁõÁ¤ÇÑ´Ù.
<º¯½Å±âÂ÷, ·Îº¿Æ®·¹ÀÎ S2>´Â ÃÖ° ½ºÇÇµå¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ´Â ‘ÄÉÀÌ’, ÃÖ°íÀÇ ¿£Áö´Ï¾î ‘¾ËÇÁ’, ÃÖ° ÆÄ¿ö ‘ºòÅä¸£’, ÃµÀç °úÇÐÀÚ ‘Áö´Ï’ ±×¸®°í È£±â½É ¸¹°í ¿¡³ÊÁö ³ÑÄ¡´Â È÷µçÄ«µå ‘¸Æ½Ã’ µî ¸Å·Â ³ÑÄ¡´Â Ä³¸¯ÅÍµéÀÌ µîÀåÇÑ´Ù.
ÀÌµéÀº ·¹ÀÏ¿ùµåÀÇ ÆòÈ¸¦ ÁöÅ°´Â ‘·¹ÀÏ¿ÍÄ¡’·Î ±âÂ÷¿¡¼ ·Îº¿À¸·Î º¯½ÅÇÏ¸ç ÇÔ²² ÈûÀ» ÇÕÃÄ Å©°í ÀÛÀº ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇØ ³ª°£´Ù. º¯½Å±âÂ÷µéÀÇ ¸ðÇè°ú ¼ºÀåÀÇ ÀÌ¾ß±â°¡ À¯ÄèÇÏ°í »ýµ¿°¨ ÀÖ°Ô ±×·ÁÁ® ³²¾Æ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿©¾Æ¿¡°Ôµµ ±³ÈÆ°ú Àç¹Ì¸¦ ÇÔ²² Àü´ÞÇÑ´Ù.
¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ ¾ÆÄ§ 7½Ã 10ºÐ SBS¼, ¸ñ¿äÀÏ Àú³á 6½Ã¿¡´Â Åõ´Ï¹ö½º¿¡¼ ½ÃÃ» °¡´ÉÇÏ¸ç, 10¿ùºÎÅÍ´Â µðÁî´ÏÃ¤³ÎÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÃÑ 10°³ Ã¤³Î¿¡¼ ¹æ¿µµÈ´Ù. ¶ÇÇÑ ¿µ±¹, ½ºÆäÀÎ µî 24°³±¹¿¡ ¼±ÆÇ¸Å µÇ´Â ¼º°ú¸¦ °ÅµÎ´Â µî ±Û·Î¹ú¿¡¼ K-¾Ö´ÏÀÇ ¼º°ø °¡´É¼ºÀ» ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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