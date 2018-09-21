¹è¿ì ÀÌÀ¯Áø, ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿Í Àü¼Ó°è¾à Ã¼°á

|
|
|
|¡ã ¿¬¿¹ ±âÈ¹»ç ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿Í Àü¼Ó°è¾à Ã¼°áÇÑ ¹è¿ì ÀÌÀ¯Áø
¹è¿ì ÀÌÀ¯ÁøÀÌ ¿¬¿¹ ±âÈ¹»ç ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î ÃøÀº 21ÀÏ, ½Å¿¹ ÀÌÀ¯ÁøÀÇ ¹è¿ì·Î¼ÀÇ ¿ª·®À» ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÏ¿© °è¾à ¸Î¾î ¾ÕÀ¸·Î È°¹ßÇÏ°Ô È°µ¿ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ» ¹àÇû´Ù.
ÀÌÀ¯ÁøÀº µå¶ó¸¶ ‘Ãë¾÷ÀüÀï 1’, ‘Ãë¾÷ÀüÀï 2’, ‘¿ªÀç»ý µå¶ó¸¶’, ¿µÈ·Î´Â ‘Æó¼âº´µ¿’, ‘º¸Åë»ç¶÷’¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù, ¾ÕÀ¸·Î ¾À½ºÆ¿·¯ ¹è¿ì·Î¼ÀÇ Çàº¸°¡ ±â´ëµÈ´Ù.
ÇÑÆí, ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿¡´Â ±èÇü¹¬, ¹ÚÁö¾Æ, ÇÑ»óÈÆ, ÇãÀçÈ£, ÀÌÇö¿í, ÀÌ½Â¿í, ÀÌÀº»ù, ¿ÀÀ¯Áø, Á¤ÅÃÇö µîÀÌ ¼Ò¼ÓµÇ¾î ÀÖ´Ù.
¹è¿ì ÀÌÀ¯ÁøÀÇ °è¾à Ã¼°á·Î ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î´Â ´õ ´Ù¾çÇÑ ³ªÀÌ´ë¿Í ´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ °¡Áø ¹è¿ìµéÀÇ µÕÁö°¡ µÇ¾î°£´Ù.
ÀÌÀ¯Áø ¹è¿ì´Â ¿©·¯ °¡Áö Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¼ÒÈÇØ³¾ ¼ö ÀÖ´Â ¹è¿ìÀÎ ¸¸Å ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ¿¬±â È°¾àÀÌ ±â´ëµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >