¹è¿ì ÀÌÀ¯Áø, ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿Í Àü¼Ó°è¾à Ã¼°á

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.9.21 ±Ý 18:52
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½ÂÀÎ 2018.09.21  
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ÀÌÀ¯ÁøÀº µå¶ó¸¶ ‘Ãë¾÷ÀüÀï 1’, ‘Ãë¾÷ÀüÀï 2’, ‘¿ªÀç»ý µå¶ó¸¶’, ¿µÈ­·Î´Â ‘Æó¼âº´µ¿’, ‘º¸Åë»ç¶÷’¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù, ¾ÕÀ¸·Î ¾À½ºÆ¿·¯ ¹è¿ì·Î¼­ÀÇ Çàº¸°¡ ±â´ëµÈ´Ù. 

ÇÑÆí, ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿¡´Â ±èÇü¹¬, ¹ÚÁö¾Æ, ÇÑ»óÈÆ, ÇãÀçÈ£, ÀÌÇö¿í, ÀÌ½Â¿í, ÀÌÀº»ù, ¿ÀÀ¯Áø, Á¤ÅÃÇö µîÀÌ ¼Ò¼ÓµÇ¾î ÀÖ´Ù. 

¹è¿ì ÀÌÀ¯ÁøÀÇ °è¾à Ã¼°á·Î ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î´Â ´õ ´Ù¾çÇÑ ³ªÀÌ´ë¿Í ´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ °¡Áø ¹è¿ìµéÀÇ µÕÁö°¡ µÇ¾î°£´Ù. 

ÀÌÀ¯Áø ¹è¿ì´Â ¿©·¯ °¡Áö Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¼ÒÈ­ÇØ³¾ ¼ö ÀÖ´Â ¹è¿ìÀÎ ¸¸Å­ ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ¿¬±â È°¾àÀÌ ±â´ëµÇ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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