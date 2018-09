경제종합 드론 및 IT 교육 업체 ㈜유디스와 IT 솔루션 전문 업체 유시스, ‘유시스 드론 교육센터’와 ‘유디스 IT학원’ 공동 개업식 가져 승인 2018.09.21 21:03:46 ▲ ㈜유디스 오정국 대표(왼쪽))와 유시스 이일우 대표가 공동개업식에서 성공적인 사업을 기원하며 파이팅을 외치고 있다. 제4차 산업혁명의 핵심 산업인 드론이 주목받고 있는 가운데 울산에 본사를 둔 드론 및 IT 교육 업체 ㈜유디스(대표 오정국)와 IT 솔루션 전문 업체 유시스(대표 이일우)는 지난 17일 울산시 남구 삼산로 27 상승빌딩 6층에서 ‘유시스 드론 교육센터’와 ‘유디스 IT학원’ 공동 개업식을 진행했다. 두 기관은 드론 교육 센터에서 각 기관 간 긴밀한 협조를 바탕으로 4차 산업혁명의 중심인 드론의 교육 및 ICT 산업 분야의 전문가 양성을 위해 앞장서기로 했다. 또한 이번 공동 개업식을 계기로 4차 산업혁명을 대비한 사업구조 다각화에 한발 더 다가설 것이다. ▲ ‘유디스 IT학원’ ㈜유디스의 드론 국가자격증, 드론 코딩, 드론 축구, 드론 레이싱 등 드론 및 IT 관련 전문 기술자 양성 교육사업과 유시스의 산업용 드론 개발과 드론 소프트웨어 개발과 울산테크노산단에 드론 전용 공장 준공해 드론 기기를 제작 생산하는 하드웨어 사업이 각각 시너지 효과를 발휘할 수 있도록 최선을 다하기로 했다. 한편, 오는 10월부터 유시스 드론 교육센터와 유디스 IT학원에서는 드론 체험 정규반, 드론 촬영반, 드론 실무 방제 실습반, 드론 교육지도사반, 드론 축구반 등을 개설해 운영할 예정이다. 오정국 (주)유디스 대표는 “수년간 축적된 교육사업의 경험과 노하우를 살려 향후 제4차 산업혁명의 먹거리인 드론 산업의 전문가 양성에 최선을 다하겠다”며 “드론과 관련한 업종으로 취업과 창업을 원하는 교육생들이 성공적으로 목표를 달성할 수 있는 기회를 제공하겠다”며 개업식에 따른 교육사업에 대한 포부를 밝혔다. < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

