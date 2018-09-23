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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.9.23 ÀÏ 01:49
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¹ÚÁø¿µ, ³»³â 1¿ù ¾Æºü µÈ´Ù¡¦¡°½Å±âÇÏ°í ½Ç°¨ ¾È³ª¡±SNS¿¡ JYP ¼ºÀå¡¤°èÈ¹ ¹àÇô¡¦¡°»ç³»º¹Áö ¿¬±¸¡¤»çÈ¸È¯¿ø»ç¾÷ ÃßÁø¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.09.23  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®

°¡¼ö °â JYP¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ´ëÇ¥ ÇÁ·Îµà¼­ÀÎ ¹ÚÁø¿µ(46)ÀÌ °áÈ¥ 5³â ¸¸¿¡ ¾Æºü°¡ µÈ´Ù. 

¹ÚÁø¿µÀº 22ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ JYPÀÇ ÃÖ±Ù ¼ºÀå°ú ¾ÕÀ¸·Î °èÈ¹¿¡ ´ëÇØ ¹àÈ÷¸é¼­ “»õ·Î Æ¯º°ÇÑ Ã¥ÀÓÀ» ÇÏ³ª ¼±¹° ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç ¾Æºü°¡ µÈ´Ù°í ¾Ë·È´Ù. ¹ÚÁø¿µÀº Áö³­ 2013³â 10¿ù¿¡ ¾ÆÈ©»ì ¿¬ÇÏ À¯¸ð ¾¾¿Í ÀçÈ¥Çß´Ù. 

±×´Â “±×µ¿¾È Á¶½É½º·¯¿ö¼­ ¸»¾¸ ¸ø µå¸®´Ù°¡ ¾ÈÁ¤±â¿¡ Á¢¾îµé¾î ¸»¾¸µå¸®°Ô µÆ´Ù”¸ç “¸ðµç °Ô ¼øÁ¶·Î¿ì¸é ³»³â 1¿ù¿¡ ¾Æ±â¸¦ º¼ ¼ö ÀÖÀ» °Í °°´Ù”°í ±â´ëÇß´Ù. 

ÀÌ¾î “¾Æºü°¡ µÈ´Ù´Â °ÍÀÌ ³Ê¹«³ª ½Å±âÇÏ°í, ½Ç°¨ÀÌ ÇÏ³ªµµ ¾È ³ª°í, ¾î»öÇÏ°í ¶Ç °ú¿¬ ÁÁÀº ¾Æºü°¡ µÉ ¼ö ÀÖÀ»Áö °ÆÁ¤ÀÌÁö¸¸ Ç×»ó ±×·¡¿Ôµí ÃÖ¼±À» ´ÙÇØº¸·Á ÇÑ´Ù”¸ç “Àúµµ ¾Æºü°¡ µÈ´Ù´Â °ÍÀÌ ÀÌ·¸°Ô »ó»óÀÌ ¾È µÇ´Â °É º¸¸é ¿©·¯ºÐµéÀº ’¾Æºü ¹ÚÁø¿µ‘ÀÌ ´õ ¾î»öÇÏÁö ¾ÊÀ»±î ½Í´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. 

¹ÚÁø¿µÀº ÀÌ ±Û¿¡¼­ ÃÖ±Ù JYP ½Ã°¡ÃÑ¾×ÀÌ 1Á¶¸¦ µ¹ÆÄÇÑ »ç½ÇÀ» ¾ð±ÞÇÏ¸é¼­ ÆÒ°ú ¼Ò¼Ó ¾ÆÆ¼½ºÆ®, JYP µ¿·áµé¿¡ ´ëÇÑ °í¸¶¿òÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù. 

±×´Â È¸»çÀÇ ¿øÄ¢À» ÁöÅ°¸ç ¿î¿µÇß±â¿¡ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéµµ ¿¬½À»ýÀÌ µÈ ¼ø°£ºÎÅÍ ¾ö°ÝÇÑ ÀÚ±â °ü¸®¸¦ ¿ä±¸¹Þ¾Ò´Ù¸é¼­ “±×°ÍµéÀ» ´Ù ÁöÅ°·Á°í ³ë·ÂÇÏ¸é¼­µµ ¿­Á¤ÀûÀ¸·Î È°µ¿ÇØÁØ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé¿¡°Ô °í¸¿°í ÀÚ¶û½º·´´Ù´Â ¸»¾¸À» µå¸®°í ½Í´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¶Ç È¸»ç°¡ ¼ºÀåÇÒ¼ö·Ï µû¸£´Â Ã¥ÀÓµµ °°ÀÌ ¼ºÀåÇÑ´Ù¸é¼­ »ç³»º¹Áö, »çÈ¸È¯¿ø µî¿¡ ´ëÇÑ °èÈ¹µµ ¹àÇû´Ù. 

±×´Â »ê¼Ò°¡ ³ª¿À´Â Ä£È¯°æ »ç¹«½Ç, À¯±â³ó ½ÄÀç·á À§ÁÖÀÇ À¯±â³ó½Ä´ç, »ç¿øµéÀÇ ÈÞ½Ä °ø°£ È®º¸°¡ Áö±Ý²¯ ½ÇÇöµÈ °èÈ¹ÀÌ¶ó¸é¼­ ¾ÕÀ¸·Î ÀÚÀ²±Ù¹«Á¦ ¹× ÁÖ 52½Ã°£ ÀÌÇÏ ±Ù¹«°¡ Á¤ÂøµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï º¹Áö Çâ»óÀ» À§ÇØ ¿¬±¸ÇÏ°Ú´Ù°í ¸»Çß´Ù. 

ÀÌ¾î »õ·Î ½ÃÀÛÇÑ °­µ¿±¸¿ÍÀÇ º¹Áö »ç¾÷À» ½ÃÀÛÀ¸·Î Àü´ãÆÀÀ» ¸¸µé¾î Æø³ÐÀº »çÈ¸È¯¿ø»ç¾÷À» ÆîÃÄ³ª°¡°Ú´Ù°í °­Á¶Çß´Ù. 

¾Æ¿ï·¯ ±×´Â ¹Ì±¹¿¡¼­ Á¦¾ÈÀ» ¹Þ¾Æ µÎ ´Þ °£ ¿µ¾î·Î Ã¥À» ÇÑ±Ç ½è´Ù¸ç ¿µ¾îº»Àº ¿ÃÇØ, ÇÑ±¹¾îº»Àº ³»³â ÃÊÂë ³ª¿Ã °Í °°´Ù°í ¸»Çß´Ù. 

±×´Â “’Åõ ÀÌ¾î½º Åõ ºô¸®ºê, ¼¼ºì ÀÌ¾î½º Åõ ºñ º»‘(2 years to believe, 7 years to be born)ÀÌ¶õ Ã¥”ÀÌ¶ó¸ç “Áö³­ 8³â°£ ¼º°æÀ» °øºÎÇÏ¸ç ±ú´ÞÀº °ÍµéÀ» ÁÖÁ¦º°·Î Á¤¸®ÇØºÃ´Ù. ÇÙ½É ÁÖÁ¦´Â ’¹ÏÀ¸·Á°í ¾Ö¾²´Â °Í‘°ú ’¹Ï¾îÁ® ¹ö¸° °Í‘ÀÇ Â÷ÀÌ”¶ó°í ¼Ò°³Çß´Ù.  ¿¬ÇÕ´º½º

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