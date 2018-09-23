°¡¼ö °â JYP¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ´ëÇ¥ ÇÁ·Îµà¼ÀÎ ¹ÚÁø¿µ(46)ÀÌ °áÈ¥ 5³â ¸¸¿¡ ¾Æºü°¡ µÈ´Ù.
¹ÚÁø¿µÀº 22ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ JYPÀÇ ÃÖ±Ù ¼ºÀå°ú ¾ÕÀ¸·Î °èÈ¹¿¡ ´ëÇØ ¹àÈ÷¸é¼ “»õ·Î Æ¯º°ÇÑ Ã¥ÀÓÀ» ÇÏ³ª ¼±¹° ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç ¾Æºü°¡ µÈ´Ù°í ¾Ë·È´Ù. ¹ÚÁø¿µÀº Áö³ 2013³â 10¿ù¿¡ ¾ÆÈ©»ì ¿¬ÇÏ À¯¸ð ¾¾¿Í ÀçÈ¥Çß´Ù.
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