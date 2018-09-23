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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.9.23 ÀÏ 15:49
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.09.23  
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¿£ÇÃ¶óÀ×Àº ¿À´Â 29ÀÏ È«´ë ·Ñ¸µÈ¦¿¡¼­ ±âÈ¹°ø¿¬ ‘Talks On Music : ¿£ÇÃ¶óÀ×£¦O.O.O£¦¿þÅÍ’ ¹«´ë¿¡ ¼±´Ù.

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¸®´õ »ó¿¬Àº “2018³â ÇÑ°¡À§, ²À ¾ÈÀü¿îÀüÇÏ½Ã°í »ç¶ûÇÏ´Â °¡Á·µé°ú Áñ°Å¿î Ãß¾ïÀ» ¸¸µå½Ã±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀÎ»çÇß´Ù.

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´õº¸ÀÌÁî´Â ¿À´Â 25~26ÀÏ ¹æ¼ÛµÇ´Â MBC Ãß¼®Æ¯Áý ‘2018 ¾ÆÀÌµ¹½ºÅ¸ À°»ó ¼±¼ö±Ç´ëÈ¸’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ±â·®À» »Ë³¾ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ¿Í ¾ÆÀÌµ¹À» ÇÕÄ£ ‘½Ì¾î¼Û¶óÀÌµ¹’ÀÌ¶ó´Â º°¸íÀÌ Âû¶±±ÃÇÕÀÎ °¡¼ö Á¤¼¼¿îµµ ±Í¿©¿î ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.

Á¤¼¼¿îÀº “Áñ°Å¿î ÇÑ°¡À§ µÇ¼¼¿ä”¶ó¸ç “Ç« ½¬½Ã°í ¿¡³ÊÁö ÃæÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³¯ÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶ö°Ô¿ä”°í ¸»Çß´Ù.

Áö³­ 7¿ù µÎ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ²°î ‘20 ¼¶½Ì(Something)À¸·Î È°µ¿ÇÑ Á¤¼¼¿îÀº ¿Ã°¡À»¿¡µµ ¿¹´É°ú À½¾Ç ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ¿Õ¼ºÇÏ°Ô È°µ¿ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

½Å¿¹ ´Ù±¹Àû ±×·ì ³×ÀÌÃ³´Â ÀÌ¹øÀÌ µ¥ºß ÈÄ Ã³À½ ¸Â´Â ¸íÀýÀÌ´Ù. 

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³×ÀÌÃ³´Â 23ÀÏ SBS TV ’ÀÎ±â°¡¿ä‘¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ µÚ ¿À´Â 29~30ÀÏ ÅÂ±¹¿¡¼­ ¿­¸®´Â ¿¥³Ý ’ÄÉÀÌÄÜ 2018 Å¸ÀÏ·£µå‘ ¹«´ë¿¡ ¼±´Ù.   ¿¬ÇÕ´º½º

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