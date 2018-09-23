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23ÀÏ ¹êµå ¿£ÇÃ¶óÀ×Àº ¼Ò¼È¹Ìµð¾î¿¡ ¿Ã¸° ¿µ»ó¿¡¼ “¹«Å»ÇÏ°í Çàº¹ÇÏ°í, °Ç°ÇÑ Ãß¼®ÀÌ µÇ¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ½ÂÇù°ú À¯È¸½ÂÀº “²Ü ¼ÛÆíÀÌ¶û ¸ÀÀÖ´Â À½½ÄÀ» ¸¹ÀÌ ¸Ô°í ½Í´Ù”°í Çß°í, Â÷ÈÆÀº “Áý¿¡ °¡¼ °í¾çÀÌµé¿¡°Ô ÆÄ¹¯Çô Áö³¾ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ±Ç±¤ÁøÀº Çï½ºÀå, ±èÀçÇöÀº ¸¸ÈÄ«Æä¿¡¼ °¢°¢ ¿¬ÈÞ¸¦ Áñ±â°Ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.
¿£ÇÃ¶óÀ×Àº ¿À´Â 29ÀÏ È«´ë ·Ñ¸µÈ¦¿¡¼ ±âÈ¹°ø¿¬ ‘Talks On Music : ¿£ÇÃ¶óÀ×£¦O.O.O£¦¿þÅÍ’ ¹«´ë¿¡ ¼±´Ù.
±×·ì ´õº¸ÀÌÁîµµ ´«ºÎ½Å ‘²É¼±ºñ’·Î º¯½ÅÇß´Ù.
¸®´õ »ó¿¬Àº “2018³â ÇÑ°¡À§, ²À ¾ÈÀü¿îÀüÇÏ½Ã°í »ç¶ûÇÏ´Â °¡Á·µé°ú Áñ°Å¿î Ãß¾ïÀ» ¸¸µå½Ã±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀÎ»çÇß´Ù.
¼±¿ì´Â “¿À°í °¡´Â ±æ ½É½ÉÇÏ½Ç ÅÙµ¥, ÀúÈñ ½Å°î ’¶óÀÕ È÷¾î‘(Right Here) ¸¹ÀÌ µé¾îÁÖ½Ã°í »ç¶ûÇØ´Þ¶ó”°í Çß´Ù.
´õº¸ÀÌÁî´Â ¿À´Â 25~26ÀÏ ¹æ¼ÛµÇ´Â MBC Ãß¼®Æ¯Áý ‘2018 ¾ÆÀÌµ¹½ºÅ¸ À°»ó ¼±¼ö±Ç´ëÈ¸’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ±â·®À» »Ë³¾ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ¿Í ¾ÆÀÌµ¹À» ÇÕÄ£ ‘½Ì¾î¼Û¶óÀÌµ¹’ÀÌ¶ó´Â º°¸íÀÌ Âû¶±±ÃÇÕÀÎ °¡¼ö Á¤¼¼¿îµµ ±Í¿©¿î ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
Á¤¼¼¿îÀº “Áñ°Å¿î ÇÑ°¡À§ µÇ¼¼¿ä”¶ó¸ç “Ç« ½¬½Ã°í ¿¡³ÊÁö ÃæÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³¯ÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶ö°Ô¿ä”°í ¸»Çß´Ù.
Áö³ 7¿ù µÎ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ²°î ‘20 ¼¶½Ì(Something)À¸·Î È°µ¿ÇÑ Á¤¼¼¿îÀº ¿Ã°¡À»¿¡µµ ¿¹´É°ú À½¾Ç ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ¿Õ¼ºÇÏ°Ô È°µ¿ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
½Å¿¹ ´Ù±¹Àû ±×·ì ³×ÀÌÃ³´Â ÀÌ¹øÀÌ µ¥ºß ÈÄ Ã³À½ ¸Â´Â ¸íÀýÀÌ´Ù.
¸·³» ¼±»þÀÎÀº ”¿©Çà °èÈ¹ÀÌ ÀÖÀ¸½Å ºÐÀº Á¶½ÉÈ÷ Áñ°Ì°Ô ¿©Çà ´Ù³à¿À½Ã°í, °íÇâ ³»·Á°¡½Ã´Â ºÐµéÀº ±ÍÇâ±æ Á¶½ÉÇØ¼ ´Ù³à¿À¼¼¿ä“¶ó°í ÀÎ»çÇß°í, »õº½Àº ”°¡Á·µé°ú ¸ÀÀÖ´Â °Å ¸¹ÀÌ µå½Ã°í ¹èÅ» ³ª½Ã¸é ¾È µÅ¿ä“¶ó¸ç ¿ôÀ¸¸ç ¸»Çß´Ù.
³×ÀÌÃ³´Â 23ÀÏ SBS TV ’ÀÎ±â°¡¿ä‘¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ µÚ ¿À´Â 29~30ÀÏ ÅÂ±¹¿¡¼ ¿¸®´Â ¿¥³Ý ’ÄÉÀÌÄÜ 2018 Å¸ÀÏ·£µå‘ ¹«´ë¿¡ ¼±´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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