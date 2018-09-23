¼±¿¹, ¡®ÀºÅð ³í¶õ¡¯ ÇØ¸í¡¦¡°¿ø´õ°É½º ½ÃÀý ¼ÒÁßÇØ¡±

¿ø´õ°É½º Ãâ½Å ¼±¿¹(º»¸í ¹Î¼±¿¹·29)°¡ ÀºÅð ÀÇ»ç¸¦ ¹àÈù ÀûÀÌ ¾ø´Ù¸é¼ °ú°Å ÀÎÅÍºä ³»¿ë¿¡ ´ëÇØ ÇØ¸íÇß´Ù.
ÀÌ´Â Áö³ 8¿ù Æú¶ó¸®½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó °è¾àÀ» ¸Î°í¼ °áÈ¥ 5³â¿© ¸¸¿¡ ¿¬¿¹°è º¹±Í¸¦ °áÁ¤ÁþÀÚ ÀÏºÎ ´©¸®²ÛÀÌ ÇØ´ç ÀÎÅÍºä ³»¿ë µîÀ» ¹®Á¦ »ïÀ¸¸ç ‘ÀºÅð ³í¶õ’ÀÌ ÀÎ µ¥ µû¸¥ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¼±¿¹´Â 23ÀÏ “Á¦°¡ ¿¬¿¹°è¿¡ µ¹¾Æ¿Ã »ý°¢ÀÌ ¾ø´Ù´Â ±× ¹®Á¦ÀÇ ±â»ç”¶ó°í ¾ð±ÞÇÏ¸ç ´ç½Ã ÇÏÁö ¾ÊÀº ¸»ÀÌ ±â»çÈµÅ Áö±ÝÀÇ ÀïÁ¡ÀÌ µÆ´Ù¸é¼ ¿ÀÇØ°¡ ¾ø±æ ¹Ù¶õ´Ù°í Àû¾ú´Ù.
±×´Â “¹®Á¦ÀÇ ±â»ç¿¡¼´Â ÀúÀÇ ¼ÒÁßÇß´ø ¿ø´õ°É½º ½ÃÀýÀÌ ´Ù °øÇãÇß´Ù, ºÎÁú¾ø¾ú´Ù·Î Ç¥ÇöµÇ°í ±×¸®ÇÏ¿© ³ª´Â ¿¬¿¹°è·Î µ¹¾Æ¿ÀÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¶ó´Â ¾î¸¶¾î¸¶ÇÑ ¿Àº¸·Î Àß¸ø °á·ÐÁö¾îÁ³´Ù”¸ç “¿ø´õ°É½º ½ÃÀýÀº ±× ¾î¶² ¶§º¸´Ùµµ ¼ÒÁßÇß°í, °¨»çÇß´ø Àý´ë ÀØÁö ¸øÇÒ ½Ã°£”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
¼±¿¹´Â ¶Ç ¼Ò¼Ó»ç¿Í Àü¼Ó °è¾à ÀÌÈÄ ¼ÂÂ° ÀÓ½Å ¼Ò½ÄÀ» ¹àÇô È¸»ç¸¦ °í·ÁÇÏÁö ¾ÊÀº Ã³»ç¶ó´Â ÁöÀûÀ» ¹Þ±âµµ Çß´Ù.
±×´Â “Æú¶ó¸®½º´Â ÀúÀÇ ÀÓ½Å µî ¸ðµç Á¦ÇÑÀûÀÎ »óÈ²À» ¾Ë¸é¼µµ Àú¿Í ÁÁÀº ÀÏµéÀ» ÃµÃµÈ÷ ¸¸µé¾î°¡º¸ÀÚ¶ó´Â ÁÁÀº ¸¶À½À¸·Î ´Ù°¡¿À¼Ì´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ ÀÚ½ÅÀº ÁÁÀº À½¾ÇÀ» µé·ÁÁÖ°í ½ÍÀº ÀÛÀº ¹Ù¶÷ÀÌ ÀüºÎ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
±×´Â “Àú´Â ´õ ÀÌ»ó ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ½Å°æ ½á¾ß ÇÏ´Â 10´ë ¾ÆÀÌµ¹ÀÌ ¾Æ´Ï±â¿¡ ¸¶À½µµ ´õ ÀÚÀ¯·Ó´Ù”¸ç “¾ðÁ¦°¡ µÉÁö ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ÁÁÀº ¶§¸¦ Àú ¶ÇÇÑ ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù. ’º¹¸é°¡¿Õ‘¿¡¼ ¼±ÅÃÇÑ °îµéÃ³·³ ¿©·¯ºÐÀÇ °íµÈ »î¿¡ ÀÛÀº À§·Î°¡ µÇ´Â À½¾ÇÀ» ÀüÇØµå¸®°í ½ÍÀº ¸¶À½ÀÌ ÀüºÎ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¼±¿¹´Â 2013³â 1¿ù Ä³³ª´Ù ±³Æ÷ Ãâ½Å ¼±±³»ç Á¦ÀÓ½º ¹Ú°ú °áÈ¥ÇÑ µÚ Ä³³ª´Ù¿¡¼ °¡Á¤À» ²Ù¸®¸ç È°µ¿À» Áß´ÜÇß´Ù°¡ Áö³ 8¿ù ¿¬¿¹°è º¹±Í¸¦ ¾Ë·Á °ü½ÉÀ» ¸ð¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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