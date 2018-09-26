'ÆÇµµ¶ó' ¹è¿ì ±è½Â¿ì, ¿¬±Ø¿¡¼­ ¶óµð¿ÀDJ->½Ã»çÅäÅ©¼î MC±îÁö '2018³â Á¢¼ö ¿Ï·á'

¹è¿ì ±è½Â¿ì, MBN ÆÇµµ¶ó »õ ¾ó±¼ µî±Ø ¼º°øÀû ‘±è½Â¿ì ÀÌÁî ¹ºµé!’
‘ÆÇµµ¶ó’ ±è½Â¿ì, ³ë·Ã+¾ÈÁ¤Àû ÁøÇà ´É·Â È£Æò! ‘¸¸´É ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê’
‘ÆÇµµ¶ó’ ±è½Â¿ì°¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÁøÇàÀ¸·Î È£ÆòÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
MBN ½Ã»çÅäÅ©¼î ‘ÆÇµµ¶ó’´Â »õ·Î¿î ½Ã´ëÀÇ Ãâ¹ß¼±¿¡ ¼± ¿ì¸®°¡ ¾î¶»°Ô Á¤Ä¡¸¦ ¹Ù¶óº¸°í ÀÌÇØÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö, Á¤°è ¿ø·Î¿Í °¢ ºÐ¾ßÀÇ Á¤Ä¡ °í¼öµéÀÌ ÇÑ µ¥ ¸ð¿© ÇÑ±¹ Á¤Ä¡ÀÇ ¹Î³¸À» ÇØºÎÇÏ°í Á¤Ä¡ÆÇÀÇ ¼û°ÜÁø ºñ¹Ð(ÆÇµµ¶óÀÇ »óÀÚ)¸¦ ¿¾îº»´Ù´Â ÀÇµµ·Î ±âÈ¹µÈ ½Ã»ç ÇÁ·Î±×·¥.
Áö³ 10ÀÏºÎÅÍ ¹èÃ¶¼öÀÇ µÚ¸¦ ÀÌ¾î ‘ÆÇµµ¶ó’ÀÇ »õ ¾ó±¼·Î È°¾à ÁßÀÎ ¹è¿ì ±è½Â¿ì´Â ¸¸´É ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê´ä°Ô ±ò²ûÇÏ°í ¸Å²ô·¯¿î ÁøÇà ´É·ÂÀ» º¸¿©ÁÖ¸ç, »ê¶æÇÑ Ãâ¹ßÀ» ¾Ë·È´Ù. ¶ÇÇÑ ±×´Â ´Ù¼Ò ¹Î°¨ÇÏ°í ¹«°Å¿ï ¼ö ÀÖ´Â Á¤Ä¡¶ó´Â ¼ÒÀç¸¦ ´Ù·ç´Â ½Ã»çÅäÅ©¼îÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í È£ÅÁÇÑ ¿ôÀ½°ú ÇÔ²² Å¸°í³ ÀçÄ¡·Î ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ Áß½ÉÀ» Àâ¾Æ³ª°¬´Ù.
Áö³ 24ÀÏ Á¤Ã»·¡ Àü ±¹È¸ÀÇ¿ø, Á¤µÎ¾ð Àü ±¹È¸ÀÇ¿ø, ÀåÁ¦¿ø ±¹È¸ÀÇ¿ø°ú ÇÔ²² 'Æò¾çÁ¤»óÈ¸´ã', 'Á¾Àü¼±¾ð', '¹Î»ý°æÁ¦'¸¦ ÁÖÁ¦·Î ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´« Á¦84È¸ 'ÆÇµµ¶ó'¿¡¼´Â ÀÚÄ© °ú¿µÉ ¼ö ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ ¿ÀÀÚ "¿À´ÃÀº Ãß¼®ÀÔ´Ï´Ù. Ãß¼®¹ä»ó¸Ó¸®°¡ ¶ß²ö¶ß²öÇØÁö°í ÀÖ½À´Ï´Ù"¶ó´Â ¼¾½º ³ÑÄ¡´Â ¸àÆ®¿Í ³Ê½º·¹·Î ÀûÀýÇÏ°Ô °³ÀÔÇÏ¸ç ÀÚ¿¬½º·´°Ô ºÐÀ§±â¸¦ È¯±â½ÃÄ×´Ù.
Æ¯È÷ ±×´Â ÃÖ±Ù ÀÎÅÍºä¸¦ ÅëÇØ "Ã¹ ¹æ¼Û ÀÌÈÄ ¸¹Àº ¿å½ÉÀÌ »ý°å´Ù"¶ó¸ç, "½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °¡·Á¿î °÷À» ±Ü¾îÁÖ´Â ÁøÇàÀÚ°¡ µÇ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù"¶ó°í ¹àÈù ¸¸Å ¸ÅÈ¸ ÁøÁöÇÑ ÀÚ¼¼´Â ¹°·Ð ÀûÀýÇÑ Áú¹®À» ´øÁö¸ç ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ¹«°Ô Áß½ÉÀ» ÅºÅºÈ÷ Àâ´Â µî MC·Î¼ÀÇ Áø°¡¸¦ ¹ßÈÖÇØ È£ÆòÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ±è½Â¿ì°¡ MC·Î ³ª¼± MBN ‘ÆÇµµ¶ó’´Â ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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