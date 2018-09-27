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½Ã±³À°Ã»Àº Ãë¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ ¼³Ä¡¡¤¿î¿µ Á¶·Ê¾ÈÀ» ÀÔ¹ý¿¹°í Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù. ½Ã±³À°Ã»Àº ÀÇ°ß ¼ö·Å ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ ¿À´Â 11¿ù ½ÃÀÇÈ¸¿¡ »óÁ¤ÇÏ°í ³»³â 1¿ù1ÀÏºÎÅÍ Á¶·Ê¸¦ ½ÃÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
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