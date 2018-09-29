(»ç)ÇÑ±¹¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÁ¦ÀÛÀÚÇùÈ¸, ¡®¾Æ½Ã¾ÈÇÊ¸§¸¶ÄÏ ¾Æ½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀÇ ¹ã¡¯, °³ÃÖ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.9.29 Åä 01:34
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.09.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ°¡ ÈÄ¿øÇÏ°í (»ç)ÇÑ±¹¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÁ¦ÀÛÀÚÇùÈ¸°¡ ÁÖÃÖÇÏ´Â ‘¾Æ½Ã¾ÈÇÊ¸§¸¶ÄÏ ¾Æ½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀÇ ¹ã’ÀÌ 10¿ù 5ÀÏ(±Ý) ¿ÀÈÄ 5½Ã, ºÎ»ê ±×·£µåÈ£ÅÚ ½ºÄ«ÀÌÈ¦¿¡¼­ °³ÃÖµÈ´Ù. 

‘New Era, Prologue of New Asian Animation’¸¦ ÁÖÁ¦·Î °³ÃÖµÇ´Â ÀÌ¹ø Çà»ç´Â 130¿© °³ ÇÑ±¹ ÁÖ¿ä ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ½ºÆ©µð¿À¸¦ È¸¿ø»ç·Î º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ÇùÈ¸ÀÎ (»ç)ÇÑ±¹¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÁ¦ÀÛÀÚÇùÈ¸°¡ Áß±¹ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ½ºÆ©µð¿À °ü°èÀÚ ¹× ÀÌ¶õ, ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç °¨µ¶À» ±¹³»¿¡ ÃÊÃ»ÇÏ¿© ¼º»çµÈ Æ¯º°ÇÑ Çà»çÀÌ´Ù. 

ÀÌ¹ø ‘¾Æ½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀÇ ¹ã’ Çà»ç¸¦ À§ÇØ ºÎ»êÀ» Ã£´Â ÇØ¿Ü °Ô½ºÆ®´Â 2017³â Ä­¿µÈ­Á¦ »ó¿µÀÛÀÌÀÚ 2017 ¼­¿ï±¹Á¦¸¸È­¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÆä½ºÆ¼¹ú ÀåÆí ±×¶ûÇÁ¸® ¼ö»óÀÛÀÎ <¸±¸®Áî ÇÁ·Ò Çìºì>À» ¿¬ÃâÇÑ ¼¼¿¹µå ¹ÙÈ÷µå ¿Ã¸®¾ÆÀÌ(Seyed Vahid Olyaee) °¨µ¶, 2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¸È­¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÆä½ºÆ¼¹ú ÀåÆí ±×¶ûÇÁ¸® ¼ö»óÀÛÀÎ <¼ö¶ó¹Ù¾ßÀÇ ÀüÅõ> ¿¬ÃâÀÚÀÌÀÚ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ¿µÈ­ È¸»ç MSV Sinema ´ëÇ¥ÀÎ ¾Æ¸®¾áÅä À¯´Ï¾Æ¿Ï(Aryanto Yuniawan) µîÀÌ´Ù. 

¶ÇÇÑ Áß±¹ ¿µÈ­¿Í ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¾÷°è¿¡¼­ ¸·°­ÇÑ Áö¹è·ÂÀ» º¸À¯ÇÑ µûµð ±×·ìÀÇ ÇÑ±¹ Áö»çÀÎ ¿Í¿ìµûµð ÄÚ¸®¾ÆÀÇ ÃÖÀç¿ø ´ëÇ¥µµ Âü¼®À» È®Á¤, ÇÑ±¹À» ºñ·ÔÇØ Áß±¹, ÀÌ¶õ, ¾Æ½Ã¾Æ±îÁö ÃÖ±Ù ¾Æ½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç »ê¾÷°è¿¡¼­ È°¹ßÇÏ°Ô È°µ¿ ÁßÀÎ °ü°èÀÚµéÀÌ ¸ð¿© ÃÖ½Å µ¿ÇâÀ» °øÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â ÀÚ¸®°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. 

ÀÌ¹Û¿¡µµ ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ±¹³» ¹®È­ ÄÜÅÙÃ÷ ¾÷°èÀÇ °ü°èÀÚµéÀÌ ´Ù¼ö Âü¼®ÇØ ÀÚ¸®¸¦ ºû³¾ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

¾Æ½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀÇ »õ·Î¿î ½Ã´ë¸¦ ¿­±â À§ÇÑ ±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ· Çà»ç ‘¾Æ½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀÇ ¹ã’Àº ¿À´Â Á¦22È¸ ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈ­Á¦ ±â°£ ÁßÀÎ 10¿ù 5ÀÏ(±Ý) ¿ÀÈÄ 5½Ã ºÎ»ê ±×·£µåÈ£ÅÚ ½ºÄ«ÀÌÈ¦¿¡¼­ ÁøÇàµÈ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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