(»ç)ÇÑ±¹¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÁ¦ÀÛÀÚÇùÈ¸, ¡®¾Æ½Ã¾ÈÇÊ¸§¸¶ÄÏ ¾Æ½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀÇ ¹ã¡¯, °³ÃÖ

¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ°¡ ÈÄ¿øÇÏ°í (»ç)ÇÑ±¹¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÁ¦ÀÛÀÚÇùÈ¸°¡ ÁÖÃÖÇÏ´Â ‘¾Æ½Ã¾ÈÇÊ¸§¸¶ÄÏ ¾Æ½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀÇ ¹ã’ÀÌ 10¿ù 5ÀÏ(±Ý) ¿ÀÈÄ 5½Ã, ºÎ»ê ±×·£µåÈ£ÅÚ ½ºÄ«ÀÌÈ¦¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù.
‘New Era, Prologue of New Asian Animation’¸¦ ÁÖÁ¦·Î °³ÃÖµÇ´Â ÀÌ¹ø Çà»ç´Â 130¿© °³ ÇÑ±¹ ÁÖ¿ä ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ½ºÆ©µð¿À¸¦ È¸¿ø»ç·Î º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ÇùÈ¸ÀÎ (»ç)ÇÑ±¹¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÁ¦ÀÛÀÚÇùÈ¸°¡ Áß±¹ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ½ºÆ©µð¿À °ü°èÀÚ ¹× ÀÌ¶õ, ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç °¨µ¶À» ±¹³»¿¡ ÃÊÃ»ÇÏ¿© ¼º»çµÈ Æ¯º°ÇÑ Çà»çÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ‘¾Æ½Ã¾Æ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÀÇ ¹ã’ Çà»ç¸¦ À§ÇØ ºÎ»êÀ» Ã£´Â ÇØ¿Ü °Ô½ºÆ®´Â 2017³â Ä¿µÈÁ¦ »ó¿µÀÛÀÌÀÚ 2017 ¼¿ï±¹Á¦¸¸È¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÆä½ºÆ¼¹ú ÀåÆí ±×¶ûÇÁ¸® ¼ö»óÀÛÀÎ <¸±¸®Áî ÇÁ·Ò Çìºì>À» ¿¬ÃâÇÑ ¼¼¿¹µå ¹ÙÈ÷µå ¿Ã¸®¾ÆÀÌ(Seyed Vahid Olyaee) °¨µ¶, 2016 ¼¿ï±¹Á¦¸¸È¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÆä½ºÆ¼¹ú ÀåÆí ±×¶ûÇÁ¸® ¼ö»óÀÛÀÎ <¼ö¶ó¹Ù¾ßÀÇ ÀüÅõ> ¿¬ÃâÀÚÀÌÀÚ ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ¿µÈ È¸»ç MSV Sinema ´ëÇ¥ÀÎ ¾Æ¸®¾áÅä À¯´Ï¾Æ¿Ï(Aryanto Yuniawan) µîÀÌ´Ù.
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