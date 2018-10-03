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MBC »õ ¿ùÈµå¶ó¸¶ <¹èµåÆÄÆÄ> (±Øº» ±è¼º¹Î / ¿¬Ãâ ÁøÃ¢±Ô)·Î º¹±ÍÇÑ ÀÌÀº»ùÀÇ ÅöÅö ¶Ù´Â ¿¬±â°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
ÀÌÀº»ùÀº »ó¹Ý±â ÈÁ¦ÀÛÀÎ ‘¿ì¸®°¡ ¸¸³ ±âÀû’(KBS2 ¿ùÈµå¶ó¸¶)¿¡ Áßµù Àå¿µÁÖ ¿ªÀ» ¿Ïº®È÷ ¼ÒÈÇß´Ù. ÀÌÀº»ùÀº ‘¹èµåÆÄÆÄ’¿¡¼ °íµîÇÐ»ý ÀÌ½½±â ¿ªÇÒ·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
½½±â(ÀÌÀº»ù ºÐ)´Â ²ÞÀÌ ¾ÆÁÖ ¸¹Àº ¼Ò³à´Ù. ³Ê¹« ¸¹¾Æ¼ ÇÑ ´ÞÀÌ ¸Ö´ÙÇÏ°í Àå·¡Èñ¸ÁÀÌ ¹Ù²ï´Ù.
ÃÖ±Ù ¸¶À½¸ÔÀº ²ÞÀº ¾ÆÀÌµ¹ ½ºÅ¸. ½º½º·Î¸¦ Ãã¿¡ Å¸°í³ Àç´ÉÀÌ ÀÖ´Ù°í ¸Å¿ì ±»°Ô ¹Ï´Â´Ù. ²Þµµ ÁúÅõµµ ÀÜÁ¤µµ ¸¹Àº ±×·± Æò¹üÇÑ °í±³»ýÀÌ´Ù.
Áö³ 1ÀÏ(¿ù) ¹æ¼Û¿¡ ½½±â´Â Ä£±¸µé°ú ¾î¿ï¸®¸ç º»ÀÎÀÇ »ö±òÀ» ºÐ¸íÈ÷ µå·¯³»´Â ¼Ò³àÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù. ¿µ¼±ÀÌÀÇ °¡¹æÀ» º¸°í, ‘¼Ò°³ÆÃ ³ª°¥ ¶§ ÇÏ·ç¸¸ ºô·ÁÁÖ¸é ¾ÈµÇ³Ä’¸ç ‘¸¾¿¡ µç ³²ÀÚ°¡ ÀÖÀ¸¸é ¿©±â ´ã¾Æ ¿Í¾ßÁö.’¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ÅåÅå ¶Ù´Â ¿¬±â·Î ½ÃÃ»ÀÚ¸¦ »ç·Î Àâ¾Ò´Ù. ÀÌ¾î ¾îÁ¦(2ÀÏ) ¹æ¼Û¿¡ Ä£±¸µé°ú °ÝÅõ±â °æ±â¸¦ º¸°í ¿À´Â ±æ¿¡ ‘Àç¹Õ´Ù±â º¸´Ù´Â ¹Ý¼ºµÇ´õ¶ó’ ¸ç ‘¹º°¡ ¸· Ä¡¿ÇÏ°í... µÇ°Ô ¿½ÉÈ÷µé »ç´Â °Å °°´õ¶ó±¸... ±¦È÷ ³ªµµ ÀÌ·¸°Ô »ì¸é ¾È µÉ °Å °°°í...’ µî ½ÃÃá±â ¼Ò³àÀÇ ÁøÁöÇÑ ¸éµµ È®½ÇÇÏ°Ô ¿¬±âÇß´Ù.
¹è¿ì ÀÌÀº»ùÀÌ ¾ÕÀ¸·Î ‘¹èµåÆÄÆÄ’¿¡¼ÀÇ È°¾àÀÌ ±â´ëµÇ´Â °¡¿îµ¥, MBC ¿ùÈµå¶ó¸¶ '¹èµåÆÄÆÄ’´Â ¸ÅÁÖ ¿ù, È ¹ã 10½Ã¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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