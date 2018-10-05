±èÁ¤ÅÂ, SBS ¡®È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý¡¯ ¸¶ÇÊÁÖ ¿ª Ãâ¿¬...´õ µ¶ÇÑ ³ðÀÌ µ¹¾Æ¿Â´Ù!

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.5 ±Ý 17:30
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½ÂÀÎ 2018.10.05  
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¹è¿ì ±èÁ¤ÅÂ°¡ 11¿ù¿¡ ¹æ¼ÛµÇ´Â SBS »õ ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý(±Øº» ±è¼ø¿Á, ¿¬Ãâ ÁÖµ¿¹Î)’¿¡ ¸¶ÇÊÁÖ ¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.

‘È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý’Àº ¾î´À ³¯ °©ÀÚ±â ½Åµ¥·¼¶ó°¡ µÅ È²Á¦¿¡°Ô ½ÃÁý¿Â ¸í¶û ¹ß¶ö ¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì°¡ ±ÃÀÇ Àý´ë ±Ç·Â°ú ¸Â¼­ ½Î¿ì´Ù°¡ ´ë¿Õ´ëºñ »ìÀÎ»ç°ÇÀ» °è±â·Î È²½ÇÀ» ¹«³Ê¶ß¸®°í ÁøÁ¤ÇÑ »ç¶û°ú Çàº¹À» Ã£´Â ÀÌ¾ß±â´Ù.

±ØÁß ±èÁ¤ÅÂ´Â ´ëÇÑÁ¦±¹ È²Á¦ÀÌÀÚ Àý´ë ±Ç·ÂÀÚ ÀÌÇõ(½Å¼º·Ï ºÐ)ÀÇ ¿À¸¥ÆÈ ‘¸¶ÇÊÁÖ’ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ‘¸¶ÇÊÁÖ’´Â È²Á¦ÀÇ °³ÀÎ ÇØ°á»çÀÌÀÚ µ·ÀÌ µÇ´Â ÀÏÀÌ¸é ¹«¾ùÀÌµç ´Ù ÇÑ´Ù´Â ½ÅÁ¶·Î »ì¾Æ°¡´Â ÀÎ¹°·Î ¸ñÇ¥ÇÑ ¹Ù´Â Àý´ë Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê´Â ¹«¼­¿î ÁýÂø°ú Áý¿äÇÔÀ» °¡Á³´Ù. 

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó È²Á¦¿Í µ·À» À§ÇØ¼­¶ó¸é ·ç¸Ó »ý¼ººÎÅÍ ÆøÇà±îÁö ¼­½¿¾øÀÌ ÇÏ´Â ÀÎ¹°·Î ±èÁ¤ÅÂ´Â ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶¸¦ ÅëÇØ Áö±Ý±îÁö º¼ ¼ö ¾ø¾ú´ø ºñ¿­ÇÔÀÇ ÃÖ´ëÄ¡¸¦ º¸¿©ÁÙ °ÍÀ» ¿¹°íÇß´Ù.

±èÁ¤ÅÂ´Â ±×µ¿¾È Ãâ¿¬ÇÏ´Â ÀÛÇ°¸¶´Ù ºóÆ´¾ø´Â ¿¬±â¿Í ¿Ïº®ÇÑ Ä³¸¯ÅÍ ¼ÒÈ­·ÂÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» TV ¾ÕÀ¸·Î ²ø¾î´ç°å´Ù. Æ¯È÷ Áö³­ ¿©¸§ ¹æ¼ÛµÆ´ø MBC ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘½Ã°£’¿¡¼­´Â ¸À±ò ³ª´Â ¿¬±â¿Í °­·ÄÇÑ ÀÓÆÑÆ®·Î ‘±èÁ¤ÅÂ Ç¥ ¾Ç¿ª’À» Åº»ý½ÃÅ°¸ç, ½Å½ºÆ¿·¯ÀÇ ¸é¸ð¸¦ ÅåÅåÈ÷ º¸¿©Áá´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ±×°¡ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Àý´ë¾Ç Åº»ýÀ» ¿¹°íÇÏ°í ÀÖ¾î, ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ±èÁ¤ÅÂ°¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â SBS »õ ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘È²ÈÄÀÇ Ç°°Ý’Àº ¿À´Â 11¿ù¿¡ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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