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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.6 Åä 17:19
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ÇÃ·¹ÀÌ¾î '±èÇü¹¬', ºñ¿­ÇÑ ¾Ç¿ªÀÇ ³¡ÆÇ¿ÕÀ» º¸¿©ÁÙ ÅÍ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.10.06  
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¡ã ¹è¿ì ±èÇü¹¬ / »çÁøÁ¦°ø: OCN

OCN ÅäÀÏ ¿À¸®Áö³Î 'ÇÃ·¹ÀÌ¾î' (¿¬Ãâ °íÀçÇö, ±Øº» ½ÅÀçÇü, Á¦ÀÛ ¾ÆÀÌÀª ¹Ìµð¾î, ÃÑ 14ºÎÀÛ)°¡ ¹æ¼Û Ã¹ ÁÖºÎÅÍ ÅëÄèÇÑ ÀÀÂ¡ÀÇ ÆÇÀ» Á¦´ë·Î ¹úÀÌ¸ç ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ Å« È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù. 

ÁÖÀÎ°ø 4ÀÎ¹æÀÇ ¹üÁË ¼öÀÍ±Ý È¯¼ö ÀÛÀü¿¡´Â ¸¸¸¸Ä¡ ¾ÊÀº »ó´ëµéÀÌ °è¼Ó µîÀåÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ±×Áß ÇÑ¸íÀÎ ³ª¿øÇÐ»çÀå(±èÇü¹¬ºÐ)ÀÌ ÀÖ´Ù. 

³ª»çÀå(±èÇü¹¬ºÐ)Àº ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ·ç°íÀÚ ÇÏ´Â °ÍÀ» ÀÌ·ç±â À§ÇØ¼­ ¼ö´Ü°ú ¹æ¹ýÀ» °¡¸®Áö ¾Ê´Â ¿å½É ¸¹Àº ÀÎ¹°ÀÌ´Ù, ¿À´Ã ¹æ¿µµÉ È¸Â÷¿¡¼­ °­·ÂÇÏ°Ô µîÀåÇÒ °ÍÀÌ´Ù. 

±èÇü¹¬Àº ¼Û½ÂÇå, Á¤¼öÁ¤, ÀÌ½Ã¾ð, ÅÂ¿ø¼®°ú ¸¶ÁÖÇØ, °íÁ¶µÈ ±äÀå°¨ ¼Ó¿¡¼­ ¾×¼ÇÀ» ºñ·ÔÇØ ±â½Î¿ò°ú ÁúÁÖº»´ÉÀ» ±ú¿ï ¿¬±â·Î ¾È¹æ±ØÀåÀ» »ç·ÎÀâÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

OCN »õ µå¶ó¸¶ ‘ÇÃ·¹ÀÌ¾î’´Â ÃµÀç »ç±â²Û, ÃµºÎÀû µå¶óÀÌ¹ö, ÀÚÅ¸°øÀÎ ÃÖ°íÀÇ ÇØÄ¿, Å¸°í³­ ½Î¿ò²Û µî °¢ ºÐ¾ß¿¡ ¶Ù¾î³­ Àç´ÉÀ» °®°í ÀÖ´Â ¼±¼öµéÀÇ ÅëÄèÇÑ ¸Ó´Ï ½ºÆ¿ ¾×¼ÇÀ» ±×¸°´Ù. 

'ÇÃ·¹ÀÌ¾î'´Â ¸ÅÁÖ Åä, ÀÏ ¹ã 10½Ã 20ºÐ, OCN¿¡¼­ ¹æ¼ÛÇÑ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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