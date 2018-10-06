ÇÃ·¹ÀÌ¾î '±èÇü¹¬', ºñ¿­ÇÑ ¾Ç¿ªÀÇ ³¡ÆÇ¿ÕÀ» º¸¿©ÁÙ ÅÍ

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|¡ã ¹è¿ì ±èÇü¹¬ / »çÁøÁ¦°ø: OCN
OCN ÅäÀÏ ¿À¸®Áö³Î 'ÇÃ·¹ÀÌ¾î' (¿¬Ãâ °íÀçÇö, ±Øº» ½ÅÀçÇü, Á¦ÀÛ ¾ÆÀÌÀª ¹Ìµð¾î, ÃÑ 14ºÎÀÛ)°¡ ¹æ¼Û Ã¹ ÁÖºÎÅÍ ÅëÄèÇÑ ÀÀÂ¡ÀÇ ÆÇÀ» Á¦´ë·Î ¹úÀÌ¸ç ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ Å« È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.
ÁÖÀÎ°ø 4ÀÎ¹æÀÇ ¹üÁË ¼öÀÍ±Ý È¯¼ö ÀÛÀü¿¡´Â ¸¸¸¸Ä¡ ¾ÊÀº »ó´ëµéÀÌ °è¼Ó µîÀåÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ±×Áß ÇÑ¸íÀÎ ³ª¿øÇÐ»çÀå(±èÇü¹¬ºÐ)ÀÌ ÀÖ´Ù.
³ª»çÀå(±èÇü¹¬ºÐ)Àº ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ·ç°íÀÚ ÇÏ´Â °ÍÀ» ÀÌ·ç±â À§ÇØ¼ ¼ö´Ü°ú ¹æ¹ýÀ» °¡¸®Áö ¾Ê´Â ¿å½É ¸¹Àº ÀÎ¹°ÀÌ´Ù, ¿À´Ã ¹æ¿µµÉ È¸Â÷¿¡¼ °·ÂÇÏ°Ô µîÀåÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
±èÇü¹¬Àº ¼Û½ÂÇå, Á¤¼öÁ¤, ÀÌ½Ã¾ð, ÅÂ¿ø¼®°ú ¸¶ÁÖÇØ, °íÁ¶µÈ ±äÀå°¨ ¼Ó¿¡¼ ¾×¼ÇÀ» ºñ·ÔÇØ ±â½Î¿ò°ú ÁúÁÖº»´ÉÀ» ±ú¿ï ¿¬±â·Î ¾È¹æ±ØÀåÀ» »ç·ÎÀâÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
OCN »õ µå¶ó¸¶ ‘ÇÃ·¹ÀÌ¾î’´Â ÃµÀç »ç±â²Û, ÃµºÎÀû µå¶óÀÌ¹ö, ÀÚÅ¸°øÀÎ ÃÖ°íÀÇ ÇØÄ¿, Å¸°í³ ½Î¿ò²Û µî °¢ ºÐ¾ß¿¡ ¶Ù¾î³ Àç´ÉÀ» °®°í ÀÖ´Â ¼±¼öµéÀÇ ÅëÄèÇÑ ¸Ó´Ï ½ºÆ¿ ¾×¼ÇÀ» ±×¸°´Ù.
'ÇÃ·¹ÀÌ¾î'´Â ¸ÅÁÖ Åä, ÀÏ ¹ã 10½Ã 20ºÐ, OCN¿¡¼ ¹æ¼ÛÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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