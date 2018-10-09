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¹® ´ëÅë·ÉÀº 18~19ÀÏ º§±â¿¡ ºê·ò¼¿¿¡¼ ¿¸®´Â ¾Æ¼À(ASEM¡¤¾Æ½Ã¾ÆÀ¯·´Á¤»óÈ¸ÀÇ)¿¡ Âü¼®ÇØ µµ³¯Æ® Åõ½ºÅ© À¯·´¿¬ÇÕ(EU) Á¤»óÈ¸ÀÇ »óÀÓÀÇÀå ¹× ÀåÅ¬·Îµå À¶Ä¿ ÁýÇàÀ§¿øÀå°ú ÇÑ¡¤EU Á¤»óÈ¸´ãÀ» °³ÃÖÇÑ´Ù.
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