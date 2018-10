사회울산양산 울산시장애인재활협회, ‘차별없는 세상, 우리학교에서! 2018 Hi school 릴레이’ 개최 승인 2018.10.10 10:53:51 ▲ 울산시장애인재활협회는 울산시장애인재활협회는 ‘차별없는 세상, 우리학교에서! 2018 Hi school 릴레이’ 행사를 지난 8일 현대청운고등학교에서 전교생을 대상으로 실시했다. 울산시장애인재활협회는 울산시장애인재활협회는 ‘차별없는 세상, 우리학교에서! 2018 Hi school 릴레이’ 행사를 지난 8일 현대청운고등학교에서 전교생을 대상으로 실시했다. 이번 ‘차별없는 세상, 우리학교에서! 2018 Hi school 릴레이’ 행사는 장애인에 대한 편견을 해소하고 장애에 대한 올바른 이해 증진 도모해 학생들이 배려하는 마음을 가진 지역사회 구성원으로 성장하는데 이바지하고자 기획됐다. 울산시장애인재활협회 구정향 사무총장은 “이번 행사를 통해 앞으로 미래를 이끌어갈 울산지역 학생들에게 더없이 소중한 체험을 통해 장애에 대한 편견과 차별 해소를 도모하고 장애인과 더불어 살아가는 기초적 정서가 마련될 수 있도록 하겠다”고 말했다. 김현주기자 khj11@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)