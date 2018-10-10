OCN µå¶ó¸¶ 'ÇÃ·¹ÀÌ¾î' ÇãÀçÈ£, ¾Ç¿ª ÄÚ¹Í ³Ñ³ªµé¸ç ¿­ÀÏÇàº¸

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|¡ã OCN µå¶ó¸¶ 'ÇÃ·¹ÀÌ¾î' ¹æ¼ÛÈ¸é Ä¸Ã³
ÀýÂù »ó¿µÁßÀÎ ¿ø´õÇ® °í½ºÆ®¿¡¼ ³ªÀÌÆ®Å¬·´ »çÀå ‘ÃµÇ³±â’¿ªÀ¸·Î È°¾àÇÑ ÇãÀçÈ£´Â 7ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ OCN ÅäÀÏ ¿À¸®Áö³Î 'ÇÃ·¹ÀÌ¾î' (¿¬Ãâ °íÀçÇö, ±Øº» ½ÅÀçÇü, Á¦ÀÛ ¾ÆÀÌÀª ¹Ìµð¾î, ÃÑ 14ºÎÀÛ)¿¡ ±ôÂ¦ µîÀåÇØ ÄÚ¹ÍÇÑ ¿¬±â·Î ½ÃÃ»ÀÚ¿¡°Ô ¿ôÀ½À» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ÇãÀçÈ£ ¹è¿ì´Â ´ëÆ÷Â÷ »çÀåÀ¸·Î µîÀåÇØ, ¶æÇÏÁö ¾Ê°Ô ÁÖÀÎ°ø 4ÀÎ¹æÀÇ Á¶·ÂÀÚ ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ÇãÀçÈ£´Â ¿ªÇÒ¿¡ °É¸ÂÀº ÆÐ¼ÇÀ» °í¹Î ³¡¿¡ ÄÚ¹Í ½º·¯·´°í ³²´Ù¸¥ ÆÐ¼ÇÀ¸·Î ÀÌ½Ã¾ð(ÀÓº´¹Î ¿ª)ÀÇ ´«±æÀ» ²ø±âµµ Çß´Ù.
OCN »õ µå¶ó¸¶ ‘ÇÃ·¹ÀÌ¾î’´Â ÃµÀç »ç±â²Û, ÃµºÎÀû µå¶óÀÌ¹ö, ÀÚÅ¸°øÀÎ ÃÖ°íÀÇ ÇØÄ¿, Å¸°í³ ½Î¿ò²Û µî °¢ ºÐ¾ß¿¡ ¶Ù¾î³ Àç´ÉÀ» °®°í ÀÖ´Â ¼±¼öµéÀÇ ÅëÄèÇÑ ¸Ó´Ï ½ºÆ¿ ¾×¼ÇÀ» ±×¸°´Ù.
'ÇÃ·¹ÀÌ¾î'´Â ¸ÅÁÖ Åä, ÀÏ ¹ã 10½Ã 20ºÐ, OCN¿¡¼ ¹æ¼ÛÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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