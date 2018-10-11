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¿ï»ê´ë°î¹Ú¹°°ü(°üÀå ½ÅÇü¼®)ÀÌ ¿ï»êÁö¿ª Ã»µ¿±â½Ã´ë¸¦ Á¶¸íÇÏ´Â ¡®¿ï»êÁö¿ª Ã»µ¿±â½Ã´ë ¿¬±¸¼º°ú¿Í ÀïÁ¡¡¯ ÇÐ¼úÈ¸ÀÇ¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù. ÃÖ±Ù±îÁö ¿ï»êÁö¿ª Ã»µ¿±â½Ã´ë ¹ß±¼¼º°ú¿Í ¿¬±¸ Èå¸§ µî¿¡ ´ëÇØ Á¤¸®ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
ÇÐ¼úÈ¸ÀÇ´Â 12ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ¿ï»ê¹Ú¹°°ü 2Ãþ ´ë°´ç¿¡¼ °ü·Ã ºÐ¾ß Àü¹®°¡ÀÇ ¹ßÇ¥¿Í Åä·ÐÀ¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
¿ÃÇØ·Î 6¹øÂ°¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ´Â ÀÌ¹ø ÇÐ¼úÈ¸ÀÇ´Â ¡®Å°¿öµå·Î º¸´Â ¿ï»ê Ã»µ¿±â ¹®È¡¯ Æ¯º°Àü°ú ¿¬°èÇØ ±âÈ¹µÆ´Ù. ¿ï»ê´ë°î¹Ú¹°°üÀÌ ÇÑ±¹Ã»µ¿±âÇÐÈ¸¿Í °øµ¿À¸·Î °³ÃÖÇÑ´Ù.
¾ÈÀçÈ£ ±³¼ö(µ¿±¹´ëÇÐ±³)°¡ ±âÁ¶°¿¬À» ÇÏ¸ç ¹ßÇ¥´Â Á¤´ëºÀ ÆÀÀå(¿ï»ê¹®ÈÀç¿¬±¸¿ø), ±èÇö½Ä ÆÀÀå(¿ï»ê¹®ÈÀç¿¬±¸¿ø), ¹è±º¿ ÆÀÀå(¼º¸²¹®ÈÀç¿¬±¸¿ø), À±È£ÇÊ ÆÀÀå(µ¿¾ç¹®¹°¿¬±¸¿ø), ÀÌ¼öÈ« ÆÀÀå(¿ï»ê¹®ÈÀç¿¬±¸¿ø)ÀÌ ÇÑ´Ù.
Åä·Ð¿¡´Â ÀÌÇü¿ø ÇÐ¿¹»ç(ÇÑ½Å´ëÇÐ±³ ¹Ú¹°°ü), ¹èÁø¼º ±³¼ö(ºÎ»ê´ëÇÐ±³), À¯º´·Ï ÆÀÀå(¼¼Á¾¹®ÈÀç¿¬±¸¿ø), È²Ã¢ÇÑ ÆÀÀå(¿ï»ê¹®ÈÀç¿¬±¸¿ø), ÀÌÃ¢Èñ ±³¼ö(ºÎ»ê´ëÇÐ±³)°¡ Âü¿©ÇÑ´Ù.
½ÅÇü¼® °üÀåÀº ¡°Çà»çÀå¿¡ ¸¹ÀÌ ¿À¼Å¼ ¹ßÇ¥µµ µè°í Åä·Ð¿¡µµ Âü°¡ÇØ Àü±¹ÀûÀ¸·Î ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Â ¿ï»êÁö¿ª Ã»µ¿±â½Ã´ë À¯Àû¿¡ °ü½ÉÀ» °¡Á®º¸´Â ±âÈ¸°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ¿ï»ê´ë°î¹Ú¹°°üÀº ¿ï»êÁö¿ª Ã»µ¿±â ¹®È¸¦ Á¶¸íÇÏ´Â ¡®Å°¿öµå·Î º¸´Â ¿ï»ê Ã»µ¿±â ¹®È¡¯ Æ¯º°ÀüÀ» Áö³ 9¿ù18ÀÏ °³¸·ÇØ Àü½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. 100ÂÊ ºÐ·®ÀÇ Àü½Ãµµ·ÏÀ» ¹ß°£ÇØ °ü³» ÁÖ¿ä µµ¼°ü, ¹Ú¹°°ü°ú Àü±¹ÀÇ ÁÖ¿ä ±â°ü¿¡ ¹èÆ÷Çß´Ù. È«¿µÁø±âÀÚ< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >