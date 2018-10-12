¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À¯Á¤¿ì, ±¤°í ºñÇÏÀÎµå ÄÆ °ø°³

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½Å¿¹ À¯Á¤¿ì°¡ ±¤°í ÃÔ¿µ ÇöÀå ºñÇÏÀÎµå ÄÆ¿¡¼ ÈÆÈÆÇÑ ¹Ì¸ð¸¦ »Ë³Â´Ù.
12ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º ÃøÀº À¯Á¤¿ìÀÇ ±¤°í ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ø°³Çß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó À¯Á¤¿ì´Â Æí¾ÈÇÑ ¿ÊÂ÷¸²°ú ³×Ãß·²ÇÑ Çì¾î½ºÅ¸ÀÏ·Î ¼Ò³â¹Ì ³ÑÄ¡´Â ÀÚ¿¬½º·¯¿î ºÐÀ§±â¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù. ¶ÇÇÑ °¨µ¶´Ô µð·ºÆÃ¿¡ ±Í ±â¿ïÀÌ¸ç ÃÔ¿µ¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ» ¿³º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ¾î À¯Á¤¿ì´Â Ä«Æä À¯´ÏÆûÀ¸·Î ÀÇ»óÀ» ¹Ù²ã ºÎµå·¯¿î ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇß´Ù. ÀÌ¸¶¸¦ µå·¯³½ ´ÜÁ¤ÇÏ°Ô Á¤µ·µÈ Çì¾î½ºÅ¸ÀÏ·Î ±ò²ûÇÏ°í ´íµðÇÑ ÀÌ¹ÌÁöÀÇ Ä«Æä ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®»ýÀ» ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼ÒÈÇÑ °Í.
Æ¯È÷ Çö½Ç¿¡ ÀÖÀ» °Å °°Àº ³²µ¿»ý, ¾Ë¹Ù»ý °°Àº ¸é¸ð¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖÁö¸¸ Çö½Ç¿¡´Â ¾øÀ» ¹ýÇÑ ¹Ì¸ð°¡ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ°í ÀÖ´Ù.
À¯Á¤¿ì´Â ¿À´Â 11¿ù 5ÀÏ Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÐ tvN »õ ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’À¸·Î Ã¹ Á¤±Ø µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.
À¯Á¤¿ì°¡ ¸ÃÀº ¾ö°æ¼úÀº »·»·ÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î ¹«ÀåÇÑ ´ëÇÐ»ýÀ¸·Î ÈÆÈÆÇÑ ¿Ü¸ð¿¡ ´É±Û¸ÂÀº ¾ðº¯À¸·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ´Â Ä³¸¯ÅÍ. ±ØÁß ¼±¿Á³²ÀÇ µþ Á¡¼ø ¿ªÀÇ ¹Ì³ª¿Í ¹¦ÇÑ ±â·ù¸¦ Çü¼ºÇÒ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® Èï¹Ì¸¦ ´õÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ¿øÀÛ À¥Å÷¿¡´Â µîÀåÇÏÁö ¾Ê´Â, µå¶ó¸¶¸¦ ÅëÇØ »õ·Î ¾²¿©Áø ÀÎ¹°·Î ´õ¿í ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, °è·æ¼±³àÀüÀº 11¿ù 5ÀÏ ¹ã 9½Ã 30ºÐ Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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