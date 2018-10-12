°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.12 ±Ý 22:53
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À¯Á¤¿ì, ±¤°í ºñÇÏÀÎµå ÄÆ °ø°³
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.10.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ½Å¿¹ À¯Á¤¿ì ºñÇÏÀÎµå ÄÆ

½Å¿¹ À¯Á¤¿ì°¡ ±¤°í ÃÔ¿µ ÇöÀå ºñÇÏÀÎµå ÄÆ¿¡¼­ ÈÆÈÆÇÑ ¹Ì¸ð¸¦ »Ë³Â´Ù.

12ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º ÃøÀº À¯Á¤¿ìÀÇ ±¤°í ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ø°³Çß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó À¯Á¤¿ì´Â Æí¾ÈÇÑ ¿ÊÂ÷¸²°ú ³×Ãß·²ÇÑ Çì¾î½ºÅ¸ÀÏ·Î ¼Ò³â¹Ì ³ÑÄ¡´Â ÀÚ¿¬½º·¯¿î ºÐÀ§±â¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù. ¶ÇÇÑ °¨µ¶´Ô µð·ºÆÃ¿¡ ±Í ±â¿ïÀÌ¸ç ÃÔ¿µ¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ» ¿³º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÌ¾î À¯Á¤¿ì´Â Ä«Æä À¯´ÏÆûÀ¸·Î ÀÇ»óÀ» ¹Ù²ã ºÎµå·¯¿î ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇß´Ù. ÀÌ¸¶¸¦ µå·¯³½ ´ÜÁ¤ÇÏ°Ô Á¤µ·µÈ Çì¾î½ºÅ¸ÀÏ·Î ±ò²ûÇÏ°í ´íµðÇÑ ÀÌ¹ÌÁöÀÇ Ä«Æä ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®»ýÀ» ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼ÒÈ­ÇÑ °Í.

Æ¯È÷ Çö½Ç¿¡ ÀÖÀ» °Å °°Àº ³²µ¿»ý, ¾Ë¹Ù»ý °°Àº ¸é¸ð¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖÁö¸¸ Çö½Ç¿¡´Â ¾øÀ» ¹ýÇÑ ¹Ì¸ð°¡ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ°í ÀÖ´Ù.

À¯Á¤¿ì´Â ¿À´Â 11¿ù 5ÀÏ Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÐ tvN »õ ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’À¸·Î Ã¹ Á¤±Ø µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. 
À¯Á¤¿ì°¡ ¸ÃÀº ¾ö°æ¼úÀº »·»·ÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î ¹«ÀåÇÑ ´ëÇÐ»ýÀ¸·Î ÈÆÈÆÇÑ ¿Ü¸ð¿¡ ´É±Û¸ÂÀº ¾ðº¯À¸·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ´Â Ä³¸¯ÅÍ. ±ØÁß ¼±¿Á³²ÀÇ µþ Á¡¼ø ¿ªÀÇ ¹Ì³ª¿Í ¹¦ÇÑ ±â·ù¸¦ Çü¼ºÇÒ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® Èï¹Ì¸¦ ´õÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ¿øÀÛ À¥Å÷¿¡´Â µîÀåÇÏÁö ¾Ê´Â, µå¶ó¸¶¸¦ ÅëÇØ »õ·Î ¾²¿©Áø ÀÎ¹°·Î ´õ¿í ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, °è·æ¼±³àÀüÀº 11¿ù 5ÀÏ ¹ã 9½Ã 30ºÐ Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ÇÃ·¹ÀÌ¾î '±èÇü¹¬', ºñ¿­ÇÑ ¾Ç¿ªÀÇ ³¡ÆÇ¿ÕÀ» º¸¿©ÁÙ ÅÍ
  • '¿©¿ì°¢½Ãº°¡¯ ¹Ì¶÷, Ã¤¼öºó »´ ¶§¸®¸ç ½Ç°¨³ª´Â Áø»ó°í°´ ¿¬±â, '°­·ÄÇÑ µîÀå' Á¸Àç°¨ °¢ÀÎ
  • OCN µå¶ó¸¶ 'ÇÃ·¹ÀÌ¾î' ÇãÀçÈ£, ¾Ç¿ª ÄÚ¹Í ³Ñ³ªµé¸ç ¿­ÀÏÇàº¸
  • ¹Ì¶÷, SBS '¿©¿ì°¢½Ãº°' ÇÕ·ù!, ÀÌÁ¦ÈÆ, Ã¤¼öºó µî°ú È£Èí
  • ½ÅÀÎ ¹è¿ì ±×·ì ¡®´õ ¸Ç ºí·¢¡¯, µ¥ºß ¼îÄÉÀÌ½º º»°ÝÀûÀÎ ¿¬¿¹ È°µ¿ ¿¹°í
    • ÇÃ·¹ÀÌ¾î '±èÇü¹¬', ºñ¿­ÇÑ ¾Ç¿ªÀÇ ³¡ÆÇ¿ÕÀ» º¸¿©ÁÙ ÅÍ ÇÃ·¹ÀÌ¾î '±èÇü¹¬', ºñ¿­ÇÑ ¾Ç¿ªÀÇ ³¡ÆÇ¿ÕÀ» º¸¿©ÁÙ ÅÍ
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¿ï»ê½Ã ¡°¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯°í¼Óµµ·Î °Ç¼³ ¿¹Å¸¸éÁ¦ Àý½Ç¡±
    2
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ³ë»çÁ¤ÇùÀÇÈ¸ Ãâ¹ü¿¡µµ ÆÄÇà Áö¼Ó
    3
    ¿ï»ê°æÂûÃ» Ã¼°¨¾ÈÀü Àü±¹ ¡®²ÃÂî¡¯
    4
    ¿ï»ê µ¿±¸, È® ÁÙ¾îµç ¼¼¼ö¿¡ °ø¹«¿ø ¼ö´çµµ ¸øÁÙÆÇ
    5
    ¿ï»ê ÇÐ¼º°í SBS Å°¿òÁõ±Ç¹è °í±³µ¿Ã¢ °ñÇÁÃÖ°­Àü¿¡¼­ ÅëÇÕ 4°­Àü ÁøÃâ
    6
    Áß¾Ó½ÃÀå »óÀÎµé, Â÷±âÈ¸Àå ¼±°Å·Î °¥µî ÁõÆø
    7
    ÄÚ½ºÇÇ 98.94p ±Þ¶ô ¡®°ËÀº ¸ñ¿äÀÏ¡¯
    8
    ³ë¶þ°Ô ¹°µç °¡À» µé³è
    9
    ¡°ºÒ¹ýÆ÷È¹ °í·¡°í±â Àü¸é À¯Åë±ÝÁö¸¦¡±
    10
    »çÈ¸Àû °¡Ä¡ °æ¿µ, ±¹¹Î ½Å·ÚÈ¸º¹ ³ª¼± ÇÑ±¹¼®À¯°ø»ç
    ºÒ¾ÈÇÑ ÀÚ¾ÆÀÇ½Ä¡¤³»¸é¼¼°è ¡®ÀÚ¿¬¡¯ ¸ðÆ¼ºê·Î ÀÛ¾÷
    ¿À¿µ¼ö¹®ÇÐ°ü 13ÀÏ ¡®´©³ªº° ºÏÄÜ¼­Æ®¡¯ ¸¶·Ã
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 10¿ù 12ÀÏ~)
    ºÎ»ê ±¹Á¦°¶·¯¸®, ÆÄ¸® ¡®ÇÇ¾Ç ¾ÆÆ®Æä¾î¡¯ Âü°¡
    ÇÔ¾È ±Ø´Ü ¾Æ½Ã¶û ¡®½ÒÅë ½ºÄµµé¡¯ ¿ï»ê °ø¿¬

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr