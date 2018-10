사회부산경남 해운대백병원, 러시아 의료기관들과 국제컨퍼런스 개최 승인 2018.10.14 21:55:00 ▲ 해운대백병원과 러시아 의료기관 관계자들이 ‘2018 한-러 국제컨퍼런스’를 개최한 후 기념촬영한 모습. -



인제대학교 해운대백병원 제공



인제대학교 해운대백병원은 러시아 의료기관들과 함께 지난 12일 본원 내 5층 세미나실에서 ‘2018 한-러 국제컨퍼런스’를 개최했다.



국제컨퍼런스는 지난해 10월 상트페테르부르크 임상의학 및 종양학전문병원과 체결한 공동연구 및 교류를 위한 업무협약을 계기로 마련된 행사다.



부산시가 2018년 보건복지부 공모사업인 ‘지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업’에 선정돼 해운대백병원과 함께 준비했다.



행사에는 ‘상트페테르부르크 임상의학 및 종양학전문병원’을 비롯해 ‘극동러시아 철도보건국’ ‘하바롭스크 제1병원’ ‘블라디보스톡 병원’ ‘알로사 메디칼센터’의 병원장 및 관계자가 참석했다. 해운대백병원에서는 문영수 원장, 박선양 암센터장, 최영균 국제진료센터장을 비롯한 여러 진료과 교수가 좌장 및 강연을 맡았다.



3개의 세션으로 구성된 컨퍼런스에서는 △최신 의료 동향(Current Healthcare Issues) △암 치료의 새로운 주제(Emerging Topics in Cancer Treatment) △소화기 악성종양의 새로운 치료법(New Treatments of GI Malignancies)에 대해 해운대백병원과 러시아 의료진이 번갈아 발표했다.



