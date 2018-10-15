¿¹Áö¿ø, ´õÄýAMC Àü¼Ó°è¾à Ã¼°á...±è½Â¿ìX±è³²ÁÖX±èÁ¤ÅÂX°í¼öÈñ ÇÑ¼Ü¹ä

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¹è¿ì ¿¹Áö¿øÀÌ ´õÄýAMC¿Í Àü¼Ó °è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
¸Å·Â ÀÖ´Â ºñÁÖ¾ó°ú°³¼º³ÑÄ¡´Â ¿¬±â·Î ´ëÁßµé¿¡°Ô »ç¶û ¹Þ´Â ¹è¿ì ¿¹Áö¿øÀÌ´õÄýAMC¿Í Àü¼Ó °è¾àÀ» ¸Î°í, »õ·Î¿î Ãâ¹ßÀ» ¾Ë·È´Ù.
1991³â¿¬±Ø¹è¿ì·Î µ¥ºßÇÑ ¿¹Áö¿øÀº KBS µå¶ó¸¶ ‘²ÀÁö’ºÎÅÍ ¹ÂÁöÄÃ ‘·ÏÅ°È£·¯¼î’, ¿µÈ ‘»ýÈ°ÀÇ ¹ß°ß’ µî ½ºÅ©¸°°ú ºê¶ó¿î°üÀ» ³Ñ³ªµé¸ç, ±×³à¸¸ÀÇ µ¶º¸ÀûÀÎ ¿¬±â¿Í Ç¥Çö·ÂÀ¸·Î ½Ã¼±À» »ç·Î Àâ¾Ò´Ù.
Æ¯È÷ ±×³à´Â ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ³ôÀº °ø°¨´ë¸¦ ÀÌ²ø¾î³Â´ø KBS ‘¿Ãµå ¹Ì½º ´ÙÀÌ¾î¸®’ÀÇ ÃÖ¹ÌÀÚºÎÅÍ Ä¡¸íÀûÀÎ Ä«¸®½º¸¶¿Í °ÉÅ©·¯½¬¸¦ º¸¿©ÁØ tvN ‘¶Ç ¿ÀÇØ¿µ’ÀÇ ¹Ú¼ö°æ, º£ÀÏ¿¡ ½ÎÀÎ ¹Ì½ºÅÍ¸®ÇÔ°ú µ¶Æ¯ÇÑ ¸Å·ÂÀ» Áö´Ñ °¡»ç µµ¿ì¹Ì·Î ¿¿¬ÇÑ SBS ‘¼¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù’ÀÇ Á¦´ÏÆÛ±îÁöÆø³ÐÀº ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À» º¸¿©ÁÖ¸ç, È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌÃ³·³ Å¸°í³ ÀçÄ¡¿Í µ¶Æ¯ÇÑ ºÐÀ§±â, ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÏ´Â ÀÛÇ°¸¶´Ù »ö´Ù¸¥ º¯½ÅÀ¸·Î ´ëÁßÀ» ¾ÐµµÇÑ ¿¹Áö¿øÀÌ ±è½Â¿ì, ±è³²ÁÖ, ±èÁ¤ÅÂ, °í¼öÈñ µîÀÌ ¼Ò¼ÓµÇ¾î ÀÖ´Â ´õÄýAMC¿Í Àü¼Ó °è¾àÀ» ¸ÎÀ¸¸ç, »õ·Î¿î ½ÃÀÛÀ» ¿¹°íÇß´Ù.
¿¹Áö¿ø°ú Àü¼Ó °è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ ´õÄýAMC´Â “¹è¿ì ¿¹Áö¿øÀº ÆÈ»öÁ¶¶ó´Â ´Ü¾î°¡ °¡Àå Àß ¾î¿ï¸®´Â ¹è¿ìÀÌ´Ù. ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿¡³ÊÁö¿Í ¸Å·ÂÀ» Áö´Ñ ¿¹Áö¿øÀÌ¶ó´Â ÁÁÀº ¹è¿ì¿ÍÀÎ¿¬À» ¸Î°í ÇÔ²² ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ±â»Ú´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ´õ¿í ³¯¾Æ¿À¸¦ ±×³à¿¡°Ô ¸¹Àº °ü½É°ú ÀÀ¿ø ºÎÅ¹µå¸°´Ù”¶ó°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ¿¹Áö¿øÀÌ Àü¼Ó °è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ ¼Ò¼Ó»ç ´õÄýAMC´Â ¹è¿ì ±è½Â¿ì, ±è³²ÁÖ, ±èÁ¤ÅÂ, °í¼öÈñ, ÀÌÅÂ¼º µîÀÌ ¼Ò¼ÓµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ±×³à´Â SBS ‘¼¸¥ÀÌÁö¸¸ ¿ÀÏ°öÀÔ´Ï´Ù’ Á¾¿µ ÈÄ ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÏ¸ç Â÷±âÀÛÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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