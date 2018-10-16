MBC µå¶ó¸¶¡®¹èµåÆÄÆÄ¡¯¹Ì¶÷, ¿©¹è¿ì Æ÷½º ¹°¾À¡¦ ÇÏÁØ ¿©ÀÚÄ£±¸伇

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|¡ã MBC ¿ùÈµå¶ó¸¶ ¹èµåÆÄÆÄ¿¡ Ãâ¿¬ÁßÀÎ ¹è¿ì ¹Ì¶÷ / ¹æ¼ÛÈ¸é Ä¸ÃÄ
‘¹èµåÆÄÆÄ’¹Ì¶÷ÀÇ µîÀåÀÌ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 15ÀÏ ¹æ¼ÛÇÑ MBC ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘¹èµåÆÄÆÄ’ (±Øº» ±è¼º¹Î, ¿¬Ãâ ÁøÃ¢±Ô)5-6È¿¡¼ ¹Ì¶÷ÀºÇÑ¼Ò¶ó ¿ªÀ¸·Î µîÀå, ¿©¹è¿ì Æ÷½º ¹°¾À Ç³±â´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î Á¸Àç°¨À» ¹ß»êÇß´Ù.
¹Ì¶÷Àº ¿©¹è¿ìÀÌÀÚ ±ØÁß ÀÌ¹Î¿ì(ÇÏÁØ ºÐ)ÀÇ ¿©ÀÚÄ£±¸·Î µîÀå,°ü°è¿¡ ´ëÇÑ ºÒ¾È°¨¿¡ ¹Î¿ì¿Í °ø°³¿¬¾Ö¸¦ ¹Ù¶ó°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.
±Þ±â¾ß Áö³ªÄ£ ºÒ¾È°¨¿¡ Á¾µÎ(Á¤ÀÍÇÑ ºÐ)¸¦ ½ÃÄÑ ¼±ÁÖ(¼Õ¿©Àº ºÐ)¿Í ¹Î¿ì°¡ ÇÔ²² ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ» ¸ô·¡ Ä«¸Þ¶ó·Î Âï°Ô ÇÏ´Â ¸ð½À±îÁö ºñÃçÁ® ±Ø¿¡ À§±â°¨À» µå¸®¿ü´Ù.
±æÁö ¾ÊÀº ¼ø°£ÀÇ Àå¸é¿¡µµ ºÐ³ë¿Í ¹è½Å°¨ÀÌ µå·¯³ª´Â Ç¥Á¤ ¿¬±â°¡ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâÀ¸¸ç ³²´Ù¸¥ Á¸Àç°¨À» °¢ÀÎ½ÃÄ×´Ù.
ÀÌ¾î ¸ô·¡ ÂïÀº »çÁøÀ¸·Î ¹Î¿ì¸¦ Çù¹ÚÇÏÁö¸¸ ¹Ìµ¿µµ ¾Ê´Â ¹Î¿ìÀÇ ÅÂµµ¿¡ ºÐÇÏ¸é¼µµ ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ÅÂµµ¸¦ º¸¿© ±Ø¿¡ Èï¹Ì¸¦ ´õÇß´Ù. º»°Ý ¾Ç¿ª ¸é¸ð¸¦ µå·¯³½¹Ì¶÷ÀÌ±Ã±ÝÁõÀ» ÀÚ¾Æ³»¸ç ¾ÕÀ¸·Î Àü°³¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù.
¹Ì¶÷Àº ÃÖ±Ù ‘¿©¿ì°¢½Ãº°’¿¡ Ãâ¿¬, Áø»ó °í°´À¸·Î ºÐÇØ »·»·ÇÑ °©Áú¿¬±â·Î ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.¶ÇÇÑ ‘ºÎÀãÁý ¾Æµé’, ‘¿À´ÃÀÇ Å½Á¤’ µî¿¡µµ ÀÎ»ó±íÀº Ä³¸¯ÅÍ·Î Ãâ¿¬, ²ÙÁØÇÑ ¿¬±âÇàº¸¸¦ ÀÌ¾î°¡¸ç ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÔÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí MBC ‘¹èµåÆÄÆÄ'´Â ¸ÅÁÖ ¿ù, È ¿ÀÈÄ 10½Ã¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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