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‘ÇÁ·Îµà½º48’ ¾ÆÀÌÁî¿ø(IZ*ONE)ÀÇ ±¤°í ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀÌ °ø°³µÅ ÈÁ¦´Ù.
16ÀÏ ¿ÀÀü ÇÐ»ýº¹ ºê·£µå ½ºÄð·è½º´Â ¾ÆÀÌÁî¿øÀ» 2019³â ½ÃÁð »õ Àü¼Ó ¸ðµ¨·Î ¹ßÅ¹ÇÏ¸ç ±¤°í ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ø°³Çß´Ù.
°ø°³µÈ ºñÇÏÀÎµå ÄÆ ¼Ó ¾ÆÀÌÁî¿øÀº ½ºÄð·è½ºÀÇ 2019³â ½ÅÁ¦Ç° ±¤°í ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼ Æ¯À¯ÀÇ »óÅ ¹ß¶öÇÑ Ç¥Á¤°ú Æ÷Áî·Î »ç¶û½º·¯¿î ¸Å·ÂÀ» »Ë³Â´Ù.
Æ¯È÷ ¾ÆÀÌÁî¿ø ¸â¹öµéÀº 10´ë ¼Ò³àµéÀÇ Ç²Ç²ÇÑ ¸ð½ÀÀº ¹°·Ð ¹ß¶öÇÏ¸é¼µµ ÀÚ½Å°¨ ³ÑÄ¡´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ½ºÄð·èÀ» ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼ÒÈÇØ³ÂÀ¸¸ç, ÃÔ¿µ ³»³» ÇØ¸¼Àº ¹Ì¼Ò¿Í À¯ÄèÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ÇöÀå ºÐÀ§±â¸¦ ÈÆÈÆÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, Mnet ±Û·Î¹ú ¾ÆÀÌµ¹ À°¼º ÇÁ·ÎÁ§Æ® 'ÇÁ·Îµà½º 48'À» ÅëÇØ Åº»ýÇÑ °É±×·ì ¾ÆÀÌÁî¿ø(IZ*ONE)Àº Àå¿ø¿µÀ» ÇÊµÎ·Î ¹Ì¾ß¿ÍÅ° »çÄí¶ó, Á¶À¯¸®, ÃÖ¿¹³ª, ¾ÈÀ¯Áø, ¾ßºÎÅ° ³ªÄÚ, ±ÇÀººñ, °Çý¿ø, È¥´Ù È÷Åä¹Ì, ±èÃ¤¿ø, ±è¹ÎÁÖ, ÀÌÃ¤¿¬±îÁö ÃÑ 12¸íÀÇ ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÆÀ¸¸ç, ÇöÀç Á¤½Ä µ¥ºß ÁØºñ¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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