ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ, ´ÏÄÝ,ÁÙ¸®¿£°­,Á¶Çö¿µ,ÀÌ¼±Áø µî°ú À¥ ºäÆ¼¿¹´É '¸Ú Á» ¾Æ´Â¾ð´Ï' MC ¹ßÅ¹

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±×°£ '¸Ú Á» ¾Æ´Â ¾ð´Ï'´Â ½ÃÁð5 ¸¦ ¸ÂÀÌÇÒ µ¿¾È °³±×¿ì¸Õ ¹Ú³ª·¡, ±è»õ·Ò, Å¬¶ó¶ó , À¯¼Ò¿µ , ¹è¿ì ¹Ú½Ã¿¬ µî ½ºÅ¸µéÀÌ °ÅÃÄ°£ ¸í¸Æ ÀÖ´Â ºäÆ¼ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù
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ÇÑÆí, ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ´Â ±×°£ ´ë¸¸ ÀÇ À¯¸í ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ´ë¸¸ MTV ¿ö¾ÆÀÌ¿À¿ì¼§ ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ¿À¿ì¼§ÁÖº¸(¾ÆÀÌµ¹ÁÖ°£)MC ·Î½á ÀÎÇÇ´ÏÆ®, ¸ð¸ð·£µå, ·¹µåº§ºª , NCT DREAM , ¸ó½ºÅ¸¿¢½º , ¿©ÀÚÄ£±¸ µî ÃÖÁ¤»ó K-POP ½ºÅ¸µéÀ» ÀÎÅÍºäÇØ¿ÔÀ¸¸ç ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ´Â ´ë¸¸Àü¿ª¿¡¼ ¾ÆÀÌµ¹·Î½á ³ôÀº ÀÎÁöµµ¸¦ º¸À¯Çß´Ù.
Áö³ 11ÀÏ Ã¤³Î AºäÆ¼¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ "¼îÇÁ¸®Æ¼"¿¡ Ãâ¿¬À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÀÌ¹ø ¸Ú¾ð´Ï ½ÃÁð 5¿¡ °øµ¿ MC ·Î¹ßÅ¹µÇ¾úÀ¸¸ç ±¹³» ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ µé¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç °¢Á¾ ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ¿¡ ·¯ºêÄÝÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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