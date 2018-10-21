¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À±Çö¹Î, 1³â ¿©¸¸ÀÇ ÄÄ¹é...³²´Ù¸¥ ´ëº» ÁýÂø

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‘°è·æ¼±³àÀü’ À±Çö¹ÎÀÇ ´ëº»»ç¶ûÀÌ ±â´ë¸¦ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.
11¿ù 5ÀÏ Ã¹¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÐ tvN ‘°è·æ¼±³àÀü’(±Øº» À¯°æ¼±/¿¬Ãâ ±èÀ±Ã¶/Á¦ÀÛ Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º)À» ÅëÇØ 1³â ¿©¸¸ÀÇ µå¶ó¸¶ ÄÄ¹éÀ» ¾ÕµÐ À±Çö¹ÎÀÇ ³²´Ù¸¥ ¸ôÀÔ ÇöÀåÀÌ Æ÷ÂøµÇ¾î ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ ÇöÀå ºñÇÏÀÎµå ÄÆ¿¡´Â ¹ã³·¾øÀÌ ´ëº»¿µ¶ ÁßÀÎ À±Çö¹ÎÀÇ ÃÔ¿µ ´ë±â½Ã°£ÀÌ ´ã°ÜÁ®ÀÖ´Ù.
À±Çö¹ÎÀÇ ´ëº»ÁýÂø ¸é¸ð´Â ÀüÀÛµéÀ» ÅëÇØ¼µµ ÀÍÈ÷ ¹àÇôÁø ¹Ù.¸Å ÀÛÇ° ´©±¸º¸´Ùµµ ´ëº» ºÐ¼®°ú¿¬±¸¿¡ ½Ã°£À» ½ñ´Â ±×´Â »Ä ¼Ó±îÁö ³ë·ÂÆÄ·Î ÀüÇØÁ³´Ù.Ã¶ÀúÇÑ ³ë·ÂÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î º»ÀÎ¸¸ÀÇ ÇØ¼®ÀÌ ´ã±ä ¼¾½ºÀÖ´Â ¿¬±â±îÁö ´õÇØ ÀÛÇ° ¸ôÀÔ¿¡ ÇÑÃ¢ÀÌ´Ù.
ÀÛÇ° °ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é Ä³¸¯ÅÍ ÇØ¼®°ú Ç¥Çö ´É·ÂÀÌ Å¹¿ùÇÑ‘¿µ¸®ÇÑ ¹è¿ì’¶ó ÇöÀåÀÇ ÄªÂùÀ» ÀÌ²ö´Ù´Â Àü¾ð.
Áö³ 6¿ù ¿©¸§ Ã¹ ÃÔ¿µ¿¡ µ¹ÀÔÇÑ ÀÌÈÄÇöÀå¿¡¼´Â ¹°·Ð ÃÔ¿µÀÌ ¾ø´Â ÀÏÁ¤¿¡µµ ´ëº»À» ¼Õ¿¡¼ ³õÁö ¾Ê°í ‘°è·æ¼±³àÀü’¿¡ ¿ÏÀüÈ÷ ¸ôµÎÇÏ°í ÀÖ´Ù°í.±× ¾î´À¶§º¸´Ù ÀÛÇ°¿¡ ¿ÃÀÎÇÑ Çàº¸¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â ¸¸Å ³ë·Â¿¡ ¼¾½º±îÁö ´õÇÑ º¸´Ù‘¿Ïº®ÇÑ ¿¬±â’¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù.
À±Çö¹ÎÀº ³²ÀÚÁÖÀÎ°ø Á¤ÀÌÇö ¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.ÃÖ¿¬¼Ò ºÎ±³¼ö Å¸ÀÌÆ²À» ´Ü ¿¤¸®Æ® »ý¹°ÇÐ°ú ±³¼ö·Î ±îÄ¥ÇÑ ¸é¸ð µÚ ¹ÝÀü ¸Å·ÂÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ÀÎ¹°ÀÌ´Ù.ÀüÀÛ ‘ÅÍ³Î’, ‘¸¶³àÀÇ ¹ýÁ¤’ µî Àå¸£¹°À» ÅëÇØ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÔÁõ,2¿¬Å¸ ÈïÇàÀ¸·Î ¹Ïº¸¹è·Î¼ ÀÔÁö¸¦ °ø°íÈ÷ ÇÑ ±×°¡ ¼±º¸ÀÏ ‘·ÎÄÚ’ ¿¬±âº¯½ÅÀÌ ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí,À±Çö¹ÎÀÇ ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº 11¿ù 5ÀÏ ¿ù¿äÀÏ ‘¹éÀÏÀÇ ³¶±º´Ô’ ÈÄ¼ÓÀ¸·Î 9½Ã 30ºÐ Ã¹¹æ¼Û µÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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