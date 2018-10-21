¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À±Çö¹Î, 1³â ¿©¸¸ÀÇ ÄÄ¹é...³²´Ù¸¥ ´ëº» ÁýÂø

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.21 ÀÏ 16:17
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½ÂÀÎ 2018.10.21  
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 À±Çö¹ÎÀÇ ´ëº»ÁýÂø ¸é¸ð´Â ÀüÀÛµéÀ» ÅëÇØ¼­µµ ÀÍÈ÷ ¹àÇôÁø ¹Ù.¸Å ÀÛÇ° ´©±¸º¸´Ùµµ ´ëº» ºÐ¼®°ú¿¬±¸¿¡ ½Ã°£À» ½ñ´Â ±×´Â »Ä ¼Ó±îÁö ³ë·ÂÆÄ·Î ÀüÇØÁ³´Ù.Ã¶ÀúÇÑ ³ë·ÂÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î º»ÀÎ¸¸ÀÇ ÇØ¼®ÀÌ ´ã±ä ¼¾½ºÀÖ´Â ¿¬±â±îÁö ´õÇØ ÀÛÇ° ¸ôÀÔ¿¡ ÇÑÃ¢ÀÌ´Ù.
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ÇÑÆí,À±Çö¹ÎÀÇ ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº 11¿ù 5ÀÏ ¿ù¿äÀÏ ‘¹éÀÏÀÇ ³¶±º´Ô’ ÈÄ¼ÓÀ¸·Î 9½Ã 30ºÐ Ã¹¹æ¼Û µÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 10¿ù 19ÀÏ~)
    ¿ï»ê¿¹¼úÀÎµé ¿Ã ÇÑÇØ ¹®È­°á½Ç ¼±º¸¿©
    ¡®½Å¶óÀÇ ¹Ì¼Ò¡¯ °æÁÖ ¾ó±¼¹«´Ì ¼ö¸·»õ Æ¯º° °ø°³µÈ´Ù
    ¿ï»ê Áß±¸¿©¼ºÇÕÃ¢´Ü, 18ÀÏ Á¦22È¸ Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸ °³ÃÖ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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