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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.22 ¿ù 16:31
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½ÂÀÎ 2018.10.22  
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ÇÑ¾ÆÈ­ÀåÇ° Ã¢¸³ 10ÁÖ³â ±â³äÇà»ç´Â °ü°èÀÚ¸¦ ºñ·Ô ÇÑ¾Æ È­ÀåÇ° ÀÓÁ÷¿ø°ú Áß±¹ Àü±¹ À¯Åë»ó »çÀå µî Ãµ¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÏ´Â ±Ô¸ðÀÇ ÇÑÁß ºäÆ¼ ¼¼¹Ì³ª·Î Áß±¹ °¢Áö¿¡¼­ ¸ðÀÎ ÀÌ·ÊÀûÀÎ ÀÚ¸®¿¡ ÀÌ´ÙÇØ°¡ ºê·£µå ¸ðµ¨·Î¼­ Âü¿©ÇÏ°Ô µÈ °Í.¿À´Ã(22ÀÏ) ¼­¿ï ¸ðÃ³¿¡¼­ ÁøÇàµÇ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

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ÀÌÃ³·³ ÀÌ´ÙÇØ´Â ÀÌ·ÊÀûÀÎÇÑ·ù ³ë¼±À» °³Ã´,±× Àú·ÂÀ» °ú½ÃÇÏ¸ç µ¶º¸Àû ¼±·Ê¸¦ ½á³»·Á°¡°í ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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