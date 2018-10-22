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ÀÌ´ÙÇØ´Â 5³âÂ° ºê·£µå ¸ðµ¨·Î È°µ¿ÁßÀÎ Áß±¹ À¯¸í ºäÆ¼ ºê·£µå ÇÑ¾ÆÈÀåÇ°(ANYA, ´ëÇ¥:±èÇü¿)ÀÇ Ã¢¸³10ÁÖ³â ±â³ä Çà»ç¿¡ ÃÊÃ» ¹Þ¾Æ ÀÚ¸®¸¦ ºû³¾ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑ¾ÆÈÀåÇ°Àº Áß±¹ ºäÆ¼ »ê¾÷¿¡ ¿µÇâ·ÂÀÖ´Â À¯¼öÀÇ ±â¾÷ ±×·ìÀÇ ¿î¿µ ºê·£µå·Î ÀÌ´ÙÇØ´Â ±×·ì ºê·£µå ¸ðµ¨ °¡¿îµ¥ À¯ÀÏÇÑ ÇÑ±¹ ¼¿·´À¸·Î ¾ó±¼À» ¾Ë¸®°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ¾ÆÈÀåÇ° Ã¢¸³ 10ÁÖ³â ±â³äÇà»ç´Â °ü°èÀÚ¸¦ ºñ·Ô ÇÑ¾Æ ÈÀåÇ° ÀÓÁ÷¿ø°ú Áß±¹ Àü±¹ À¯Åë»ó »çÀå µî Ãµ¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÏ´Â ±Ô¸ðÀÇ ÇÑÁß ºäÆ¼ ¼¼¹Ì³ª·Î Áß±¹ °¢Áö¿¡¼ ¸ðÀÎ ÀÌ·ÊÀûÀÎ ÀÚ¸®¿¡ ÀÌ´ÙÇØ°¡ ºê·£µå ¸ðµ¨·Î¼ Âü¿©ÇÏ°Ô µÈ °Í.¿À´Ã(22ÀÏ) ¼¿ï ¸ðÃ³¿¡¼ ÁøÇàµÇ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÀÌ´ÙÇØ´Â ¿ÃÇØ·Î5³â ¿¬¼Ó ±¤°íÀç°è¾à ¼º»ç ¼Ò½ÄÀ» ¾Ë¸®¸çÇÑ·ù½ÃÀå Ä§Ã¼±â¸¦ ¹þ¾î³ªÁ¤»óÈ ºÐÀ§±â¿¡ ´õ¿í ºÒ¾¾¸¦ ÁöÆñ´Ù.
Æ¯È÷ ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â 4³â¸¸ÀÇ ±¹³» µå¶ó¸¶ º¹±ÍÀÛ ‘ÂøÇÑ¸¶³àÀü’À¸·Î °ÇÀçÇÑ ¿¬±â·Â°ú ÈÁ¦¼ºÀ» ÀÔÁõ,±¹³» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÇØ¿Ü ÆÒµéÀÇ ¶ß°Å¿î È£ÀÀÀ» ÀÌ²ö ¹Ù ÀÖ´Ù.¹è¿ìÀÇ ¿µÇâ·Â°ú ÇÔ²² ÇØ´ç ºê·£µåÀÇ °ü½Éµµ ¿ª½Ã Áß±¹ ÇöÁö¿¡ À§»óÀ» ¶³Ä¡¸ç ºê·£µå ÆÄ¿ö¿¡µµ ÈûÀ» º¸ÅÂ°í ÀÖ´Ù.¸Å³â ¸ÅÃâ 30% ÀÌ»ó »ó½ÂÀÌ¶ó´Â ¼º°ú°¡ ÀÌ¸¦ ÀÔÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÏÂî°¨Ä¡ Áß±¹À» ºñ·Ô ¾Æ½Ã¾Æ °¢±¹¿¡¼ ÇÑ·ù½ºÅ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÑ ÀÌ´ÙÇØ´Â ÇÑ·ù ºøÀå¿¡µµ ²ÙÁØÇÑ Çàº¸¸¦ º¸¿©¿Ô´Ù.ÇöÁö µå¶ó¸¶ ÃÔ¿µµµ ÁøÇàÇÏ¸ç ¹æ¿µµÇ¾î Å« ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾úÀ¸¸ç ¹æ¿µÀ» ¾ÕµÐ ÀÛÇ°µµ ÀÖ¾î ÇâÈÄ Çàº¸ ¿ª½Ã ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÃ³·³ ÀÌ´ÙÇØ´Â ÀÌ·ÊÀûÀÎÇÑ·ù ³ë¼±À» °³Ã´,±× Àú·ÂÀ» °ú½ÃÇÏ¸ç µ¶º¸Àû ¼±·Ê¸¦ ½á³»·Á°¡°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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