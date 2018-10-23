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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.23 È­ 16:17
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½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¡®°ø±â³²¡¯, À½¾Ç ¿¡¼¼ÀÌ ¾Ù¹ü '¶È°°¾ÒÀ»°Å¾ß' 23ÀÏ °ø°³
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.10.23  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 23ÀÏ °ø°³µÇ´Â ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ '°ø±â³²'ÀÇ '¶È°°À»°Å¾ß' / »çÁøÁ¦°ø ¿¡¾î¹ÂÁ÷

`½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ‘°ø±â³²’ÀÌ ÀüÇÏ´Â À½¾Ç ¿¡¼¼ÀÌ ¾Ù¹ü. ‘Morning Diaries(»õº®ÀÏ±â)’ ±× ´Ù¼¸ ¹øÂ° ÀÌ¾ß±â. <¶È°°¾ÒÀ»°Å¾ß>°¡ 10¿ù 23ÀÏ Àú³á 6½Ã¿¡ °ø°³µÈ´Ù.

°¨¼º ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ‘°ø±â³²’ÀÇ Mornig Diaries(»õº®ÀÏ±â)´Â ‘°ø±â³²’ÀÇ Ã¹ ¼Ö·Î ½Ã¸®Áî ¾Ù¹üÀ¸·Î, ÀÏ»ó¿¡¼­ °Þ´Â ¼Ò¼ÒÇÏ°í, Æò¹üÇÑ ÀÏµéÀ» ¼ÒÀç·Î °ø±â³² Æ¯À¯ÀÇ °¨¼º »ö±ò·Î Ç®¾î³» °¡´Â ¾Ù¹üÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ, °îÀÇ ÀÛ»ç, ÀÛ°î, Æí°î, ¿¬ÁÖ, º¸ÄÃ, ÄÚ·¯½º±îÁö Á÷Á¢ ¼ÒÈ­ÇØ°¡¸ç, °ø±â³²¸¸ÀÌ Ç¥ÇöÇÒ ¼ö À½¾ÇÀû ÁøÁ¤¼ºÀ» Ãß±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¹ø ½Å°î ‘¶È°°¾ÒÀ»°Å¾ß’´Â ¸Å¹ø ¶È°°ÀÌ ½Î¿ì°í Ç®°í, ¼­·Î ´Ù¸¥ ¹æ½ÄÀÇ »ý°¢°ú »ç¶û¹ý¿¡ ÁöÃÄ, Çì¾îÁüÀ» ¼±ÅÃÇÑ ¿¬ÀÎÀÇ ÀÌº°À» ³ë·¡ÇÑ °îÀ¸·Î °ø±â³² Æ¯À¯ÀÇ ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ¿¡ ¼¼·ÃµÇ°í, ¼¶¼¼ÇÑ º¸ÄÃÅæÀ» Áö´Ñ 'Chan'ÀÌ °´¿øº¸ÄÃ·Î Âü¿©ÇÏ¿© ¿Ï¼ºµÈ °îÀÌ´Ù.

¿Ã 2¿ùºÎÅÍ °ø°³µÈ ‘ÀáÀ» Ã»ÇÑ´Ù’, ‘ºñ¸¦ ³»·ÁÁà¿ä’ ‘Gloomy Star'·Î ²ÙÁØÇÑ À½¿ø È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Â ’°ø±â³²‘Àº Æ¯º°ÇÑ È«º¸³ª È°µ¿ ¾øÀÌ ´ëÁßµéÀÇ ÀÔ¼Ò¹®À» Å¸¸ç, ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í, »ó½Â¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ¾î, ÀÌ¹ø ½Å°î ¶ÇÇÑ ¸¹Àº ÆÒµéÀÇ °ü½É°ú ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ‘°ø±â³²’Àº Áß¾Ó´ëÇÐ±³ ÀÛ°î°ú¸¦ Á¹¾÷ÇÏ°í, ÀÛ°î°¡, À½¾Ç ÇÁ·Îµà¼­·Î ¿À·£ ±â°£ ÀÎÁ¤¹Þ´Â ¹ÂÁö¼ÇÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ´Ù, 2014³â È¥¼ºµà¿À ‘°ø±â³²³à’·Î µ¥ºßÇÏ¿©, À½¿ø, °ø¿¬, µå¶ó¸¶ OST·Î ÇöÀç±îÁö ²ÙÁØÈ÷ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÛ³â 2017³â 10¿ù Ã¹ ¼Ö·Î ½Å°î ‘±Ã±ÝÇØÁà¿ä’¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ÆÀ°ú ¼Ö·Î¸¦ º´ÇàÇÏ¸ç, ÇöÀç±îÁö ²ÙÁØÈ÷ À½¾Ç È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Â ÁÖ¸ñ ¹Þ´Â ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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