¿ï»ê Áß±¸ ¡®°ø°¨+Å×¸¶Æ¯°­¡¯ È£Æò

¿ï»ê Áß±¸´Â 24ÀÏ Æò»ýÇÐ½À°ü 3Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç¿¡¼ ±¸¹Î 100¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÌÃ¶È¯ ÀÛ°¡¸¦ ÃÊÃ»ÇØ ¡®¾î¶»°Ô »ç¶÷ÀÇ ¸¶À½À» ¾òÀ» °ÍÀÎ°¡¡¯¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î 2018³â Á¦8È¸ °ø°¨+Å×¸¶Æ¯°À» ¸¶·ÃÇß´Ù.
°ø°¨+Å×¸¶Æ¯°Àº ¼ÒÅë°ú °ø°¨ÀÌ ÀÖ´Â Æ®·»µð ÇÑ °¿¬ ¹®È Á¶¼ºÀ» À§ÇØ Áö³ÇØºÎÅÍ Áß±¸ Æò»ýÇÐ½À°üÀÌ ÃßÁøÇÑ Æ¯È »ç¾÷ÀÌ´Ù.
¿©´ü¹øÂ° Æ¯°¿¡´Â <¿¬Åº±æ 1¡¤2¡¤3>ÀÇ ÀúÀÚÀÌÀÚ Á¾·ÎÇÐ¿ø ÀÔ½Ã ¿µ¾î°»çÀÌÀÚ Ç®¹«¾ß°£ÇÐ±³ ±³»ç, ÀÎÃµÀå¾ÖÀÎ ¾Æ½Ã¾Æ°æ±â´ëÈ¸ È«º¸´ë»ç¸¦ ¿ªÀÓÇÑ ÀÌÃ¶È¯ ÀÛ°¡°¡ ÃÊÃ»µÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌ ÀÛ°¡´Â °¡½¿ µû¶æÇÑ »îÀ» »ì¾Æ°¡´Â ÀÎ°£¿¡ ´ëÇÑ ¼ºÂû°ú °¢¹ÚÇØÁø Çö´ëÀÎ¿¡°Ô ´õ¿í ÇÊ¿äÇÑ »ç¶÷ÀÇ ¸¶À½À» ³ìÀÌ°í ¾ò´Â ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ Áø¼ÖÇÏ°í ´ã¹éÇÏ°Ô ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù.
Áß±¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°¸Å¿ù ½Ã´ë¿¡ ¸Â´Â °¨°¢ÀûÀÎ ÁÖÁ¦º° ¸ÂÃã ÃÖ°í Àü¹®°¡¸¦ ÃÊÃ»ÇØ ¼ÒÅë°ú °ø°¨ÀÌ ÀÖ´Â Å×¸¶ Æ¯°À» ¿î¿µÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°Áß±¸ ÀÌ¹ÌÁö¿¡ °É¸Â´Â »õ·Î¿î °¿¬ ¹®È¸¦ ¸¸µé¾î ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±èÁØÈ£±âÀÚ< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >