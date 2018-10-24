°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.24 ¼ö 21:58
»çÈ¸Á¾ÇÕ
¿ï»ê Áß±¸ ¡®°ø°¨+Å×¸¶Æ¯°­¡¯ È£Æò
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.10.24  21:58:47
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® Ä«Ä«¿ÀÅå
¿ï»ê Áß±¸´Â 24ÀÏ Æò»ýÇÐ½À°ü 3Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç¿¡¼­ ±¸¹Î 100¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÌÃ¶È¯ ÀÛ°¡¸¦ ÃÊÃ»ÇØ ¡®¾î¶»°Ô »ç¶÷ÀÇ ¸¶À½À» ¾òÀ» °ÍÀÎ°¡¡¯¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î 2018³â Á¦8È¸ °ø°¨+Å×¸¶Æ¯°­À» ¸¶·ÃÇß´Ù.

°ø°¨+Å×¸¶Æ¯°­Àº ¼ÒÅë°ú °ø°¨ÀÌ ÀÖ´Â Æ®·»µð ÇÑ °­¿¬ ¹®È­ Á¶¼ºÀ» À§ÇØ Áö³­ÇØºÎÅÍ Áß±¸ Æò»ýÇÐ½À°üÀÌ ÃßÁøÇÑ Æ¯È­ »ç¾÷ÀÌ´Ù.

¿©´ü¹øÂ° Æ¯°­¿¡´Â <¿¬Åº±æ 1¡¤2¡¤3>ÀÇ ÀúÀÚÀÌÀÚ Á¾·ÎÇÐ¿ø ÀÔ½Ã ¿µ¾î°­»çÀÌÀÚ Ç®¹«¾ß°£ÇÐ±³ ±³»ç, ÀÎÃµÀå¾ÖÀÎ ¾Æ½Ã¾Æ°æ±â´ëÈ¸ È«º¸´ë»ç¸¦ ¿ªÀÓÇÑ ÀÌÃ¶È¯ ÀÛ°¡°¡ ÃÊÃ»µÆ´Ù.

ÀÌ³¯ ÀÌ ÀÛ°¡´Â °¡½¿ µû¶æÇÑ »îÀ» »ì¾Æ°¡´Â ÀÎ°£¿¡ ´ëÇÑ ¼ºÂû°ú °¢¹ÚÇØÁø Çö´ëÀÎ¿¡°Ô ´õ¿í ÇÊ¿äÇÑ »ç¶÷ÀÇ ¸¶À½À» ³ìÀÌ°í ¾ò´Â ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ Áø¼ÖÇÏ°í ´ã¹éÇÏ°Ô ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù.

Áß±¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°¸Å¿ù ½Ã´ë¿¡ ¸Â´Â °¨°¢ÀûÀÎ ÁÖÁ¦º° ¸ÂÃã ÃÖ°í Àü¹®°¡¸¦ ÃÊÃ»ÇØ ¼ÒÅë°ú °ø°¨ÀÌ ÀÖ´Â Å×¸¶ Æ¯°­À» ¿î¿µÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°Áß±¸ ÀÌ¹ÌÁö¿¡ °É¸Â´Â »õ·Î¿î °­¿¬ ¹®È­¸¦ ¸¸µé¾î ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±èÁØÈ£±âÀÚ< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
±è¼º¼ö ¾î¸Ó´Ï, ¡°±×·¸°Ô ´çÇÏÁö´Â ¾Ê¾ÒÀ» °Í¡± ¼ûÁø ³²¼º Ý«ÀÇ ¸»°ú ´ëÁ¶
2
³½½Ã·© ¡°¿ÕÁøÁø °ÅÁþ¸», ¾î´À Á¤µµ ¿¹»óÇßÁö¸¸¡¦¡±
3
[ÀÌ½´&ºÐ¼®]¿ï»ê½Ã, °­µ¿°ü±¤´ÜÁö 9³â¸¸¿¡ ÇØÁ¦ °ËÅä
4
¼³Çö Çü»ç°í¼Ò, ±×³à¿¡°Ô ¹«½¼ ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú³ª?
5
°æ¿µº¹±Í ½Åµ¿ºó È¸Àå, ¡®ÅëÅ« ÅõÀÚ°èÈ¹¡¯ ´«±æ
6
¡°Á¤ºÎ ¿¡³ÊÁöÁ¤Ã¥ ÀüÅë-½Å»ê¾÷ ±ÕÇü ÇÊ¿ä¡±
7
Çö´ë¡¤±â¾ÆÂ÷ Ä£È¯°æ ¶óÀÎ¾÷ Å»¹Ù²Þ, ÀÚµ¿Â÷»ê¾÷ ÆÐ·¯´ÙÀÓ º¯È­¿¡ ´ëÀÀ
8
[2018 ±¹Á¤°¨»ç]¡°¿ï»ê¿¡ Ã»³âÃ¢¾÷»ç°üÇÐ±³ ¼³Ä¡¸¦¡±
9
[Áö¹æ°£]ÀÚ°¢ Áõ»ó ¾ø´Â Áö¹æ°£, ¼ú ¾È¸¶¼Åµµ ÁÖ±âÀû °ËÁø ÇÊ¼ö
10
°ø¾÷Å¾R~³²ºÎßþ µµ½É º¸ÇàÈ¯°æ ¡®È®¡¯ º¯ÇÑ´Ù
¾Æ¸§´Ù¿î Ã¿·Î ¼±À²·Î ÇÏÀÌµç¡¤ºê¶÷½º¸¦ ¸¸³ª´Ù
¿ï»ê¹ÌÇù ÀÛ°¡ 300¿©¸í ÇÑÇØ»ìÀÌ ÃÑÁ¤¸®
ÇÇ¾Æ³ë¡¤Ã¿·Î ¼±À², ¿ï»êÀÇ °¡À»¹ã Àû½Å´Ù
10¿ùÀÇ ¸¶Áö¸·¹ã ¡®ÀçÁî µð¹Ù¡¯ ¿õ»ê°ú ÇÔ²²
°­µ¿µ¿ ÁÖ¹ÎÀ» À§ÇÑ Ç»Àü±¹¾Ç°ø¿¬
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr