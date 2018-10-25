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¹è¿ì ÀÌº´Çå°ú º¯¿äÇÑÀº ½ÃÃ»·ü 15%¸¦ ³Ñ³ªµé¸ç Àü±¹¹ÎÀÇ »ç¶ûÀ» ¹ÞÀºtvN ÀÎ±âµå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ÀÇ Ãâ¿¬ÇØ ´ë¼¼ ¹è¿ì·Î µî±ØÇß´Ù. ÁöÀûÀÎ ¿Ü¸ð¿Í ¸Å·ÂÀûÀÎ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ Áö´Ñ µÎ ¹è¿ì´Â±ØÁß¿¡¼ ºê·Î¸Ç½º¸¦ ¼±º¸ÀÌ¸ç µå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ÀÇ ÈïÇàÀ» ÀÌ²ø¾ú´Ù.
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µÎ ¹è¿ì°¡ µîÀåÇÏ´Â ÀÌ¹ø CF ÃÑ 3Á¾À¸·Î ¡ãµ¶¼ ¹èÆ²¡ã2¸¸±Ç ¹«Á¦ÇÑ ¡ã30ºÐ¸¸¿¡ ÇØ¼³ÇÏ°í ÀÐ¾îÁÖ´Â ¸®µùºÏ µî ¹Ð¸®ÀÇ ¼ÀçÀÇ Æ¯ÀåÁ¡¿¡ °üÇÑ ³»¿ëµéÀÌ´Ù.ÇöÀç ¹Ð¸®ÀÇ ¼Àç´Â Ã¥ ÇÑ ±Ç °ªÀ¸·Î ÀÚ»ç ÇÃ·§Æû ³» ¸ðµç ÀüÀÚÃ¥µéÀ» ¹«Á¦ÇÑ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ºñ½º¸¦ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.¹Ð¸®ÀÇ ¼ÀçÀÇ ÀüÀÚÃ¥ º¸À¯·®Àº 2¸¸ 5Ãµ¿ø ±Ç¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.´õºÒ¾î¸Å´Þ 1,000¿© ±Ç ÀÌ»ó¾¿ Ãß°¡µÇ´Â ±î´ß¿¡ ³»³â »ó¹Ý±â ÁßÀ¸·Î 3¸¸ ±ÇÀ» µ¹ÆÄÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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¹Ð¸®ÀÇ ¼Àç Ãø¿¡ µû¸£¸é,ÀÌ¹ø¿¡ CF¸¦ ÃÔ¿µÇÑ µÎ ¹è¿ìµµ ¸®µùºÏ Á¦ÀÛ¿¡ Âü¿©Çß´Ù.ÀÌº´ÇåÀº À¯¹ßÇÏ¶ó¸®ÀÇ ‘»çÇÇ¿£½º’ ¸®µùºÏÀ»,º¯¿äÇÑÀº À¯½Ã¹ÎÀÇ ‘¿ª»çÀÇ ¿ª»ç’ ¸®µùºÏ Á¦ÀÛ¿¡ Âü¿©ÇØ ´ÙÀ½ ´Þ Áß °ø°³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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