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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.25 ¸ñ 20:32
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½ÂÀÎ 2018.10.25  
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¹è¿ì ÀÌº´Çå°ú º¯¿äÇÑÀº ½ÃÃ»·ü 15%¸¦ ³Ñ³ªµé¸ç Àü±¹¹ÎÀÇ »ç¶ûÀ» ¹ÞÀºtvN ÀÎ±âµå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ÀÇ Ãâ¿¬ÇØ ´ë¼¼ ¹è¿ì·Î µî±ØÇß´Ù. ÁöÀûÀÎ ¿Ü¸ð¿Í ¸Å·ÂÀûÀÎ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ Áö´Ñ µÎ ¹è¿ì´Â±ØÁß¿¡¼­ ºê·Î¸Ç½º¸¦ ¼±º¸ÀÌ¸ç µå¶ó¸¶ ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ÀÇ ÈïÇàÀ» ÀÌ²ø¾ú´Ù. 

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¹Ð¸®ÀÇ ¼­Àç Ãø¿¡ µû¸£¸é,ÀÌ¹ø¿¡ CF¸¦ ÃÔ¿µÇÑ µÎ ¹è¿ìµµ ¸®µùºÏ Á¦ÀÛ¿¡ Âü¿©Çß´Ù.ÀÌº´ÇåÀº À¯¹ßÇÏ¶ó¸®ÀÇ ‘»çÇÇ¿£½º’ ¸®µùºÏÀ»,º¯¿äÇÑÀº À¯½Ã¹ÎÀÇ ‘¿ª»çÀÇ ¿ª»ç’ ¸®µùºÏ Á¦ÀÛ¿¡ Âü¿©ÇØ ´ÙÀ½ ´Þ Áß °ø°³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

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