¿ä¿ìÄ¿ ¸ô°í ¿Â ¡®ÇÑ·ùÄý¡¯ ÀÌ´ÙÇØÀÇ ¿µÇâ·Â,ÆÄ±Þ·Â µ¶º¸Àû

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.25 ¸ñ 20:32
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.10.25  
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¡ã »çÁøÃâÃ³ : ÀÌ´ÙÇØ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥

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ÀÌ·¯ÇÑ ÀÌ·ÊÀûÀÎ ÀÚ¸®¿¡ ÃÊÃ»µÇ¸é¼­ ÀÌ´ÙÇØÀÇ ½ÄÁö¾Ê´Â ÇÑ·ù ÀÎ±â¿Í ±× ¿µÇâ·Â,ÆÄ±Þ·Â¸¦ ¿©½ÇÈ÷ ½Ç°¨ÄÉ Çß´Ù

ÀÌ´ÙÇØ´Â ±ÍºóÀ¸·Î¹æ¹®ÇÑ ¼ö¹é¸íÀÇ Âü¼®°´°ú º°µµÀÇ ´ÜÃ¼Æ÷ÅäÅ¸ÀÓÀ» ¸¶·ÃÇØ ÆÒ¼­ºñ½º¿¡ ³ª¼¹°í,Çà»çÀÇ ´ë¹Ì¿¡ ´Ù½Ã ±ôÂ¦ µîÀåÇØ Àå³» ºÐÀ§±â¸¦ ´Þ±É´Ù.

   
¡ã »çÁøÃâÃ³ : ÀÌ´ÙÇØ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥

À¯·ÁÇÑ Áß±¹¾î ¸àÆ®¿Í ÀÚ¿¬½º·¯¿î ÁøÇà·Â±îÁö ¿³º¸ÀÌ¸ç ¸ô·Áµå´Â ÀÎÆÄ¿Í ¶ß°Å¿î ¿­±â¸¦ ÀÌ²ö ÀÌ´ÙÇØÀÇ ÇÁ·ÎÆä¼Å³ÎÇÑ ¸Å³Ê¿Í ¾ÖÆ¼Æ©µå¿¡ ÇöÁö ÆÒµéÀ» ¶Ç ÇÑ¹ø ¸Å·á½ÃÄ×´Ù´Â Àü¾ð.

ÀÌ´ÙÇØ´Â ÀÌ¹ø Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ ‘ÇÑ¾Æ È­ÀåÇ°’ÀÇ ¸ðµ¨·Î ¿ÃÇØ·Î½á 5³â ¿¬¼Ó Àç°è¾àÀ» ¼º»ç½ÃÅ°¸ç ÇÑ·ùÄý À§¾öÀ» ¾Ë·È´Ù.ÇØ´ç ºê·£µå ±â¾÷ ³» À¯ÀÏÇÑ ÇÑ±¹ ¼¿·´ÀÌ´Ù.
ñéÇöÁö¿¡¼­ ÁÖ¿¬À¸·Î ¹æ¿µµÈ µå¶ó¸¶ ‘ÃÖ°íÀÇ Ä¿ÇÃ’Àº Å« ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú°í,¹æ¿µ ¿¹Á¤ÀÛ ¿ª½Ã ÃÔ¿µ Á¾·á ÈÄ ³íÀÇÁßÀÌ´Ù.ÇÑ·ù Á¦Á¦°¡ ½ÉÈ­µÇ¾ú´ø ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ÀÇ Çàº¸ Áß °¡Àå µ¶º¸ÀûÀÎ ¸ð¾ç»õ·Î »õ·ÎÀÌ ¼±·Ê¸¦ ½á³»·Á °¡°í ÀÖ´Ù.

Áö³­ »ó¹Ý±â¿¡´Â ‘ÂøÇÑ¸¶³àÀü’À¸·Î ±¹³» µå¶ó¸¶ ÄÄ¹éÀ» ¾Ë¸®¸ç,±»°ÇÇÑ ¿¬±â³»°ø°ú Ä«¸®½º¸¶,È­Á¦¼ºÀ» Áõ¸íÇÏ¸ç ±¹³» ÆÒµéÀÇ ¹Ý°¡¿òÀ» »ê ÀÌ´ÙÇØ°¡ ±¹³»¿Ü¸¦ ³Ñ³ªµé¸ç ÀÌ¾î°¥ ÇÑ·ù µ¶ÁÖÃ¼Á¦¿¡ ²ÙÁØÇÑ °ü½ÉÀÌ ¸ð¾ÆÁö´Â ¹ÙÀÌ´Ù.¶ÇÇÑ ÇÑÇÑ·É ¼Ó ÁÖÃãÇß´ø ‘¿ä¿ìÄ¿’ÀÇ ±ÍÈ¯¸¶Àú ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å² ÀÌ¹ø Çà»ç ÀÌÈÄ ´Þ¶óÁø ÇÑ-Áß ÇÑ·ù ÀÔÁö ¿ª½Ã ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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