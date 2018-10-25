¿ä¿ìÄ¿ ¸ô°í ¿Â ¡®ÇÑ·ùÄý¡¯ ÀÌ´ÙÇØÀÇ ¿µÇâ·Â,ÆÄ±Þ·Â µ¶º¸Àû

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|¡ã »çÁøÃâÃ³ : ÀÌ´ÙÇØ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥
¿ä¿ìÄ¿(ë´ËÔ) ´ë±Ô¸ð ¹æÇÑ¿¡ ‘ÇÑ·ùÄý’ ÀÌ´ÙÇØ°¡ ¶Ç ÇÑ¹ø Àú·ÂÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù.
ÀÌ´ÙÇØ´Â 5³âÂ° ºê·£µå ¸ðµ¨·Î È°¾à ÁßÀÎ Áß À¯¸í ºäÆ¼ºê·£µå ‘ÇÑ¾Æ(ANYA•ùÛäº)ÈÀåÇ°’ÀÇ 10ÁÖ³â ±â³ä Çà»ç¿¡ ÃÊÃ»µÇ¾ú´Ù.Æ¯È÷ ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ±¹³»¿Ü ÀÓÁ÷¿ø ¹× °ü°èÀÚ,ñé Àü±¹ À¯Åë»ó »çÀå´Ü µî Ãµ¿©¸íÀÌ ³»ÇÑÇÑ ´ë±Ô¸ðÀÇ ÀÚ¸®·Î,ÇÑÇÑ·É ÀÌÈÄ ÃÖ´ë±Ô¸ð ¿ä¿ìÄ¿(Áß±¹ÀÎ ´ÜÃ¼ °ü±¤°´)°¡ ¹æÇÑÇØ ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ÀÌ·ÊÀûÀÎ ÀÚ¸®¿¡ ÃÊÃ»µÇ¸é¼ ÀÌ´ÙÇØÀÇ ½ÄÁö¾Ê´Â ÇÑ·ù ÀÎ±â¿Í ±× ¿µÇâ·Â,ÆÄ±Þ·Â¸¦ ¿©½ÇÈ÷ ½Ç°¨ÄÉ Çß´Ù
ÀÌ´ÙÇØ´Â ±ÍºóÀ¸·Î¹æ¹®ÇÑ ¼ö¹é¸íÀÇ Âü¼®°´°ú º°µµÀÇ ´ÜÃ¼Æ÷ÅäÅ¸ÀÓÀ» ¸¶·ÃÇØ ÆÒ¼ºñ½º¿¡ ³ª¼¹°í,Çà»çÀÇ ´ë¹Ì¿¡ ´Ù½Ã ±ôÂ¦ µîÀåÇØ Àå³» ºÐÀ§±â¸¦ ´Þ±É´Ù.
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|¡ã »çÁøÃâÃ³ : ÀÌ´ÙÇØ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥
À¯·ÁÇÑ Áß±¹¾î ¸àÆ®¿Í ÀÚ¿¬½º·¯¿î ÁøÇà·Â±îÁö ¿³º¸ÀÌ¸ç ¸ô·Áµå´Â ÀÎÆÄ¿Í ¶ß°Å¿î ¿±â¸¦ ÀÌ²ö ÀÌ´ÙÇØÀÇ ÇÁ·ÎÆä¼Å³ÎÇÑ ¸Å³Ê¿Í ¾ÖÆ¼Æ©µå¿¡ ÇöÁö ÆÒµéÀ» ¶Ç ÇÑ¹ø ¸Å·á½ÃÄ×´Ù´Â Àü¾ð.
ÀÌ´ÙÇØ´Â ÀÌ¹ø Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ ‘ÇÑ¾Æ ÈÀåÇ°’ÀÇ ¸ðµ¨·Î ¿ÃÇØ·Î½á 5³â ¿¬¼Ó Àç°è¾àÀ» ¼º»ç½ÃÅ°¸ç ÇÑ·ùÄý À§¾öÀ» ¾Ë·È´Ù.ÇØ´ç ºê·£µå ±â¾÷ ³» À¯ÀÏÇÑ ÇÑ±¹ ¼¿·´ÀÌ´Ù.
ñéÇöÁö¿¡¼ ÁÖ¿¬À¸·Î ¹æ¿µµÈ µå¶ó¸¶ ‘ÃÖ°íÀÇ Ä¿ÇÃ’Àº Å« ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú°í,¹æ¿µ ¿¹Á¤ÀÛ ¿ª½Ã ÃÔ¿µ Á¾·á ÈÄ ³íÀÇÁßÀÌ´Ù.ÇÑ·ù Á¦Á¦°¡ ½ÉÈµÇ¾ú´ø ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ÀÇ Çàº¸ Áß °¡Àå µ¶º¸ÀûÀÎ ¸ð¾ç»õ·Î »õ·ÎÀÌ ¼±·Ê¸¦ ½á³»·Á °¡°í ÀÖ´Ù.
Áö³ »ó¹Ý±â¿¡´Â ‘ÂøÇÑ¸¶³àÀü’À¸·Î ±¹³» µå¶ó¸¶ ÄÄ¹éÀ» ¾Ë¸®¸ç,±»°ÇÇÑ ¿¬±â³»°ø°ú Ä«¸®½º¸¶,ÈÁ¦¼ºÀ» Áõ¸íÇÏ¸ç ±¹³» ÆÒµéÀÇ ¹Ý°¡¿òÀ» »ê ÀÌ´ÙÇØ°¡ ±¹³»¿Ü¸¦ ³Ñ³ªµé¸ç ÀÌ¾î°¥ ÇÑ·ù µ¶ÁÖÃ¼Á¦¿¡ ²ÙÁØÇÑ °ü½ÉÀÌ ¸ð¾ÆÁö´Â ¹ÙÀÌ´Ù.¶ÇÇÑ ÇÑÇÑ·É ¼Ó ÁÖÃãÇß´ø ‘¿ä¿ìÄ¿’ÀÇ ±ÍÈ¯¸¶Àú ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å² ÀÌ¹ø Çà»ç ÀÌÈÄ ´Þ¶óÁø ÇÑ-Áß ÇÑ·ù ÀÔÁö ¿ª½Ã ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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