¹è¿ì ¼ÛÇüÁÖ, Å°µfÄ³½ºÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾à¡¦ À¥µå¶ó¸¶ºÎÅÍ Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ È°µ¿±îÁö

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ¼ÛÇüÁÖ / »çÁøÁ¦°ø: Å°µfÄ³½ºÆ®Á¦°ø
¹è¿ì ¼ÛÇüÁÖ(26)°¡ Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê ¹Ìµð¾î ±×·ì Å°µfÄ³½ºÆ®(Kikikcast)¿Í ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¤°áÇß´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ¾ÕÀ¸·Î À¥µå¶ó¸¶ºÎÅÍ °³ÀÎ Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ È°µ¿±îÁö Àü¸éÀûÀ¸·Î Áö¿ø ¹ÞÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¼ÛÇüÁÖ´Â ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡¼ 1.2¸¸ ¸íÀÌ ³Ñ´Â ÆÈ·Î¿ö¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÎÇÃ·ç¾ð¼·Î ÇöÀç±îÁö´Â ¹è¿ìÀÇ ±æº¸´Ù´Â °³ÀÎ Å©¸®¿¡ÀÌÅÍÀÇ Çàº¸¸¦ º¸¿´´Ù.
ÀÌ¹ø ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® °è¾àÀ» ÁøÇàÇÑ Å°µfÄ³½ºÆ® ºê·£µå¼¿ÀÇ Lion, Yoo(Branding officer)´Â “¼ÛÇüÁÖ°¡ °¡Áö°í ÀÖ´Â Ä³¸¯ÅÍ´Â ÇöÀç ÀÏ¹ÝÀûÀÎ Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ³ª ¿¬¿¹ÀÎµé¿¡°Ô´Â ¸¹ÀÌ ¾ø´Â Ä³¸¯ÅÍ´Ù.
¾ÕÀ¸·Î Å°µfÄ³½ºÆ®´Â ÀÌ·± Ä³¸¯ÅÍ¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÏ°í °³¹ßÇÏ¿© »ç¶÷µé¿¡°Ô »ç¶û¹Þ´Â Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¸¸µé °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ¼ÛÇüÁÖ´Â Å°µfÄ³½ºÆ®¿¡ ÇÕ·ùÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ Å°µfÄ³½ºÆ®¿¡¼ Á¦ÀÛÇÏ´Â À¥µå¶ó¸¶ ‘»ç½ÊÀÌµµ : ³Ê¶û ³ª¶û ÁÁÀº ¿Âµµ’¿¡ Ãâ¿¬ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. '»ç½ÊÀÌµµ'´Â 0µµºÎÅÍ 42µµ±îÁö ¿À¸£³»¸®´Â »ç¶ûÀÇ ¿Âµµ¸¦ ³ªÅ¸³½ µå¶ó¸¶´Ù. ÃÑ 18ºÎÀÛÀ¸·Î ±âÈ¹µÇ¾úÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ ¸» ·±ÄªÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ, Å°µfÄ³½ºÆ® °ü°èÀÚ´Â “ÀÌ¹ø ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® »ç¾÷ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀç ÀÏº» ÃÖ´ë Ä³¸¯ÅÍÈ¸»ç¿Í °øµ¿ÀÇ Ä³¸¯ÅÍ »ç¾÷À» ÃßÁøÁß ÀÌ¸ç, Á¶¸¸°£ F&B (Fashion & Beauty) »ç¾÷µµ È®Àå ¿¹Á¤¿¡ ÀÖ´Ù.”¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >