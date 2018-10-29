°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.29 ¿ù 17:20
¿¬¿¹/½Ã»ç
¹è¿ì ¼ÛÇüÁÖ, Å°µfÄ³½ºÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾à¡¦ À¥µå¶ó¸¶ºÎÅÍ Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ È°µ¿±îÁö
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.10.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ¼ÛÇüÁÖ / »çÁøÁ¦°ø: Å°µfÄ³½ºÆ®Á¦°ø

¹è¿ì ¼ÛÇüÁÖ(26)°¡ Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê ¹Ìµð¾î ±×·ì Å°µfÄ³½ºÆ®(Kikikcast)¿Í ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¤°áÇß´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ¾ÕÀ¸·Î À¥µå¶ó¸¶ºÎÅÍ °³ÀÎ Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ È°µ¿±îÁö Àü¸éÀûÀ¸·Î Áö¿ø ¹ÞÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¼ÛÇüÁÖ´Â ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡¼­ 1.2¸¸ ¸íÀÌ ³Ñ´Â ÆÈ·Î¿ö¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÎÇÃ·ç¾ð¼­·Î ÇöÀç±îÁö´Â ¹è¿ìÀÇ ±æº¸´Ù´Â °³ÀÎ Å©¸®¿¡ÀÌÅÍÀÇ Çàº¸¸¦ º¸¿´´Ù. 

ÀÌ¹ø ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® °è¾àÀ» ÁøÇàÇÑ Å°µfÄ³½ºÆ® ºê·£µå¼¿ÀÇ Lion, Yoo(Branding officer)´Â “¼ÛÇüÁÖ°¡ °¡Áö°í ÀÖ´Â Ä³¸¯ÅÍ´Â ÇöÀç ÀÏ¹ÝÀûÀÎ Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ³ª ¿¬¿¹ÀÎµé¿¡°Ô´Â ¸¹ÀÌ ¾ø´Â Ä³¸¯ÅÍ´Ù. 

¾ÕÀ¸·Î Å°µfÄ³½ºÆ®´Â ÀÌ·± Ä³¸¯ÅÍ¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÏ°í °³¹ßÇÏ¿© »ç¶÷µé¿¡°Ô »ç¶û¹Þ´Â Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¸¸µé °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí, ¼ÛÇüÁÖ´Â Å°µfÄ³½ºÆ®¿¡ ÇÕ·ùÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ Å°µfÄ³½ºÆ®¿¡¼­ Á¦ÀÛÇÏ´Â À¥µå¶ó¸¶ ‘»ç½ÊÀÌµµ : ³Ê¶û ³ª¶û ÁÁÀº ¿Âµµ’¿¡ Ãâ¿¬ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.  '»ç½ÊÀÌµµ'´Â 0µµºÎÅÍ 42µµ±îÁö ¿À¸£³»¸®´Â »ç¶ûÀÇ ¿Âµµ¸¦ ³ªÅ¸³½ µå¶ó¸¶´Ù. ÃÑ 18ºÎÀÛÀ¸·Î ±âÈ¹µÇ¾úÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ ¸» ·±ÄªÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.

¶ÇÇÑ, Å°µfÄ³½ºÆ® °ü°èÀÚ´Â “ÀÌ¹ø ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® »ç¾÷ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀç ÀÏº» ÃÖ´ë Ä³¸¯ÅÍÈ¸»ç¿Í °øµ¿ÀÇ Ä³¸¯ÅÍ »ç¾÷À» ÃßÁøÁß ÀÌ¸ç, Á¶¸¸°£ F&B (Fashion & Beauty) »ç¾÷µµ È®Àå ¿¹Á¤¿¡ ÀÖ´Ù.”¶ó°í ¹àÇû´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹è¿ì '¹ÚÁö¾Æ', OCN ¼ö¸ñµå¶ó¸¶¡®¼Õ the guest¡¯ Ãâ¿¬
  • ·¹ÀÎº¸¿ì Ãâ½Å '³ëÀ»', ´Ü¸·±Ø ¡®#ÁÁ¸ÀÅÊ¡¯ ÁÖ¿¬ ³«Á¡! ±èÇâ±â¿Í È£Èí
  • ¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À±Çö¹Î,µå¶ó¸¶ ÄÄ¹é ¾ÕµÎ°í ±¤°íÃÔ¿µÁß ¸Å·Â ¹ß»ê
  • ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¡®°ø±â³²¡¯, À½¾Ç ¿¡¼¼ÀÌ ¾Ù¹ü '¶È°°¾ÒÀ»°Å¾ß' 23ÀÏ °ø°³
  • ¹èµåÆÄÆÄ ¡®¹Ì¶÷¡¯ º»°Ý ¾Ç¿ª, ³ìÃë±îÁö ÇÏ¸ç °¥µî °íÁ¶
    • ¹è¿ì '¹ÚÁö¾Æ', OCN ¼ö¸ñµå¶ó¸¶¡®¼Õ the guest¡¯ Ãâ¿¬ ¹è¿ì '¹ÚÁö¾Æ', OCN ¼ö¸ñµå¶ó¸¶¡®¼Õ the guest¡¯ Ãâ¿¬
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®ÄÜ¼­Æ® 7080¡¯ ÀÌ¹«¼Û ±è¹ÎÈñ ¾çÇÏ¿µ ÀÓÁöÈÆ ÀÓÇö½Ä Ãâ¿¬¡¦¹èÃ¶¼ö »çÈ¸
    2
    ¾î¸°ÀÌÁý ¿øÀå Åõ½Å, À¯Á· Áõ¾ð°ú ´Ù¸¥ µµ °ü°èÀÚÀÇ ¸»¡¦±×·±µ¥ ±×³à´Â ¿Ö?
    3
    ±èÇÑ±æ Æó¾Ï, ¿äÁò ¾î¶»°Ô Áö³»³ª º¸´Ï?
    4
    ±¹È¸ ÇàÁ¤¾ÈÀüÀ§¿øÈ¸, ¿ï»ê½Ã¡¤¿ï»ê°æÂûÃ» ±¹Á¤°¨»ç
    5
    ¡®ÇØÇÇÅõ°Ô´õ4¡¯ À¯ÇØÁø X ÀÌ¼­Áø X Á¶Áø¿õ, ¸Å·Â ³¡ÆÇ¿ÕµéÀÇ ÀÔ´ã ´ë¹æÃâ
    6
    ºÏ±¸ °­µ¿»êÇÏÁö±¸¿¡ °í±Þ °ü±¤È£ÅÚ µé¾î¼±´Ù
    7
    [NCNÄ®·³]Ä£È¯°æ ½º¸¶Æ®¼±¹ÚÀÇ ¼¼°èÀû ÃßÀÌ
    8
    ¿ï»ê½Ã, ¿¾ ¿ïÁÖ±ºÃ»»ç ¸ÅÀÔ ÀÇ»ç ¡®ÁÖ¸ñ¡¯
    9
    ÇÑ±¹´ç, 2018 Àü±¹ ±¤¿ª¡¤±âÃÊÀÇ¿ø ¿öÅ©¼ó
    10
    áä½ÃÀå, ¿ÜÀÚÀ¯Ä¡ À§ÇÑ ±æ ¿Ã¶ó
    °¡À»¹ã È¯»óÀû ºÒ²É¼î ¼ö¸¸¸íÀÌ Áñ°å´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2018³â 10¿ù 29ÀÏ~)
    ÇÑº¹ÀÔ°í ÅÂÈ­°­Áö¹æÁ¤¿øÀ» °È´Ù
    ¿ï»ê °Å¸®°ø¿¬ È°¼ºÈ­ ¿¹¼ú°¡µéÀÇ ¿ªÇÒ ¸ð»ö
    °¡À»¹ã ¼ö³õÀº ·Î¸ÇÆ½ÇÑ ºÒ²É¼î

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr