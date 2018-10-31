¹è¿ì ¡®±èÇü¹¬¡¯ SBS '¿­Ç÷»çÁ¦'¿¡ Ä³½ºÆÃ, ºÎÀå°Ë»ç¿ª

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.10.31 ¼ö 10:21
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½ÂÀÎ 2018.10.31  
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±èÇü¹¬Àº µå¶ó¸¶ ‘±Ó¼Ó¸»’, ‘¸®ÅÏ’, ‘¹Ì½ºÆ¼’, ‘½ºÄÉÄ¡’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇØ °è¼ÓÇØ¼­ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡ ´«µµÀåÀ» Âï¾úÀ¸¸ç, ÃÖ±Ù ¹æ¿µ ÁßÀÎ µå¶ó¸¶ ‘ÇÃ·¹ÀÌ¾î’¿¡¼­ ³ª»çÀå¿ªÀ» ¸Ã¾Æ °­·ÄÇÑ ÀÌ¹ÌÁö·Î ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ºê¶ó¿î°üÀ» ¹àÇû´Ù. ÇöÀç ¿µÈ­ ‘³ª»Û ³à¼®µé’ ÃÔ¿µ ÁßÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ±èÇü¹¬ Ãâ¿¬ÇÑ ¿µÈ­ '±¹°¡ ºÎµµÀÇ ³¯'Àº 11¿ù 28ÀÏ °³ºÀÇÑ´Ù. 

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ÇÑÆí '¿­Ç÷»çÁ¦'´Â '±è°úÀå', '±Â´ÚÅÍ' µîÀ» ÅëÇØ ÅºÅºÇÑ ÁýÇÊ·ÂÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¹ÚÀç¹ü ÀÛ°¡¿Í '±Ó¼Ó¸»', 'ÆÝÄ¡' µî¿¡¼­ Å¹¿ùÇÑ ¿¬Ãâ·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº ÀÌ¸í¿ì °¨µ¶ÀÌ ÀÇ±âÅõÇÕÇØ °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸´Â ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. 2019³â »ó¹Ý±â SBS¿¡¼­ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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