¹è¿ì ¡®±èÇü¹¬¡¯ SBS '¿­Ç÷»çÁ¦'¿¡ Ä³½ºÆÃ, ºÎÀå°Ë»ç¿ª

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|¡ã ¹è¿ì ±èÇü¿í / »çÁø Á¦°ø ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾îÁ¦°ø
2019³â »ó¹Ý±â SBS¿¡¼ Ã¹ ¹æ¼Û ¿¹Á¤ÀÎ µå¶ó¸¶ '¿Ç÷»çÁ¦'(±Øº» ¹ÚÀç¹ü / ¿¬Ãâ ÀÌ¸í¿ì / Á¦ÀÛ »ïÈ³×Æ®¿÷½º)´Â »çÁ¦¿Í Çü»ç°¡ ³ë(ÒÇ) ½ÅºÎ »ìÀÎ »ç°ÇÀ¸·Î ¸¸³ª ¾î¿µºÎ¿µ °øÁ¶¼ö»ç¸¦ ½ÃÀÛÇÏ´Â ÀÍ½ºÆ®¸² ÄÚ¹Í ¼ö»ç±ØÀÌ´Ù.
±èÇü¹¬Àº ±ØÁß¿¡¼ ºÎÀå°Ë»ç °¼®ÅÂ ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ, »õ·Î¿î ¿ªÇÒ¿¡ µµÀüÇÑ´Ù. ±èÇü¹¬Àº ÀÌÇÏ´Ì, °íÁØ°ú È£ÈíÇÑ´Ù.
±èÇü¹¬Àº µå¶ó¸¶ ‘±Ó¼Ó¸»’, ‘¸®ÅÏ’, ‘¹Ì½ºÆ¼’, ‘½ºÄÉÄ¡’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇØ °è¼ÓÇØ¼ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡ ´«µµÀåÀ» Âï¾úÀ¸¸ç, ÃÖ±Ù ¹æ¿µ ÁßÀÎ µå¶ó¸¶ ‘ÇÃ·¹ÀÌ¾î’¿¡¼ ³ª»çÀå¿ªÀ» ¸Ã¾Æ °·ÄÇÑ ÀÌ¹ÌÁö·Î ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ºê¶ó¿î°üÀ» ¹àÇû´Ù. ÇöÀç ¿µÈ ‘³ª»Û ³à¼®µé’ ÃÔ¿µ ÁßÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ±èÇü¹¬ Ãâ¿¬ÇÑ ¿µÈ '±¹°¡ ºÎµµÀÇ ³¯'Àº 11¿ù 28ÀÏ °³ºÀÇÑ´Ù.
ÀÌÃ³·³ ¹è¿ì ±èÇü¹¬Àº ºê¶ó¿î°ü°ú ½ºÅ©¸°À» ³Ñ³ªµé¸ç ´ëÁßµéÀÇ »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí '¿Ç÷»çÁ¦'´Â '±è°úÀå', '±Â´ÚÅÍ' µîÀ» ÅëÇØ ÅºÅºÇÑ ÁýÇÊ·ÂÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¹ÚÀç¹ü ÀÛ°¡¿Í '±Ó¼Ó¸»', 'ÆÝÄ¡' µî¿¡¼ Å¹¿ùÇÑ ¿¬Ãâ·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº ÀÌ¸í¿ì °¨µ¶ÀÌ ÀÇ±âÅõÇÕÇØ °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸´Â ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. 2019³â »ó¹Ý±â SBS¿¡¼ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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