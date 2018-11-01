°¡¼ö 'ÀÌÃ»¾Æ', KBS '³ë·¡°¡ÁÁ¾Æ'¿¡ Å¸ÀÌÆ²°î '»ç´Â°Ô´Ù'·Î Ãâ¿¬

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ÁøÇàÀ» ÇÏ´Â µµ°æ¿Ï, ÀåÀ±Á¤µµ È£ÆòÀ» ÇÏ¸ç ±×³à¸¦ ÀÀ¿øÇß°í ±×³¯ ¹æÃ»°´ ¿ª½Ãµµ ÀÌÃ»¾Æ¿¡°Ô È¯È£¿Í Âù»ç¸¦ ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾Ò´Ù
³ìÈ ´çÀÏ ±×³à¸¦ º¸±âÀ§ÇØ Çà»ç °ü·Ã °ü°èÀÚµéµµ Ã£¾Æ¿Í Çà»ç¼·¿Ü¸¦ Çß´Ù. ÀÌÃ»¾ÆÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¼ ¼öÀÖ´Â KBS '³ë·¡°¡ÁÁ¾Æ' º»¹æ¼ÛÀº 11¿ù 3ÀÏ Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã30ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
°¡¼öµé¿¡°Ô ÃÖ°í·Î ¹Ù»Ú´Ù´Â 10¿ùÀÌ¶ó°í ÇÏÁö¸¸ ÀÌÃ»¾Æ¿¡°Ô´Â ¾î¸¶¾î¸¶ÇÑ ´ÞÀÌ¾ú´Ù.
ÇÏ·ç¿¡µµ Çà»ç¿Í ¹æ¼ÛÀ» 4°³~5°³¾¿ ¼ÒÈÇÏ¸ç ÀÌµ¿°Å¸®´Â ÇÏ·ç Æò±Õ 1500km¿¡ ´Ù´Ù¸¦ Á¤µµ. 11¿ù ,12¿ù±îÁöµµ ÇÏ·çµµ ºüÁü¾øÀÌ ½ºÄÉÁÙ·Î ²Ë Â÷ÀÖ´Â ÀÌÃ»¾Æ´Â '³Ê¹« ¹Ù»Û ÀÏÁ¤ ¶§¹®¿¡ °³ÀÎÀûÀÎ ÀÏÀÌ³ª ½¯ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£Àº ¾øÁö¸¸ ÀÌ Çàº¹À» ±ú±â½È´Ù'°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌÃ»¾Æ´Â ¿¹´É¿¡µµ µµÀüÇÒ °èÈ¹. '»ç´Â°Ô´Ù'ÀÇ °¡¼ö ÀÌÃ»¾ÆÀÇ ¿Á¤ ¾î¸° Çàº¸°¡ ±â´ë°¡ µÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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