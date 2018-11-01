°¡¼ö 'ÀÌÃ»¾Æ', KBS '³ë·¡°¡ÁÁ¾Æ'¿¡ Å¸ÀÌÆ²°î '»ç´Â°Ô´Ù'·Î Ãâ¿¬

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.1 ¸ñ 15:56
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½ÂÀÎ 2018.11.01  
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³ìÈ­ ´çÀÏ ±×³à¸¦ º¸±âÀ§ÇØ Çà»ç °ü·Ã °ü°èÀÚµéµµ Ã£¾Æ¿Í Çà»ç¼·¿Ü¸¦ Çß´Ù. ÀÌÃ»¾ÆÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¼ ¼öÀÖ´Â KBS '³ë·¡°¡ÁÁ¾Æ' º»¹æ¼ÛÀº 11¿ù 3ÀÏ Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã30ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

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ÇÏ·ç¿¡µµ Çà»ç¿Í ¹æ¼ÛÀ» 4°³~5°³¾¿ ¼ÒÈ­ÇÏ¸ç ÀÌµ¿°Å¸®´Â ÇÏ·ç Æò±Õ 1500km¿¡ ´Ù´Ù¸¦ Á¤µµ. 11¿ù ,12¿ù±îÁöµµ ÇÏ·çµµ ºüÁü¾øÀÌ ½ºÄÉÁÙ·Î ²Ë Â÷ÀÖ´Â ÀÌÃ»¾Æ´Â '³Ê¹« ¹Ù»Û ÀÏÁ¤ ¶§¹®¿¡ °³ÀÎÀûÀÎ ÀÏÀÌ³ª ½¯ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£Àº ¾øÁö¸¸ ÀÌ Çàº¹À» ±ú±â½È´Ù'°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌÃ»¾Æ´Â ¿¹´É¿¡µµ µµÀüÇÒ °èÈ¹. '»ç´Â°Ô´Ù'ÀÇ °¡¼ö ÀÌÃ»¾ÆÀÇ ¿­Á¤ ¾î¸° Çàº¸°¡ ±â´ë°¡ µÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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