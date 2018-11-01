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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.1 ¸ñ 15:56
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Æ®·ÎÆ® ¿©°¡¼ö Ã¤¼ö¿¬, ¡°KBS ¾ÆÄ§¸¶´ç Ãâ¿¬ ÈÄ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¾Ë¾ÆºÁÁÖ½Å´Ù"
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.11.01  
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¡ã °¡¼ö Ã¤¼ö¿¬

Áö³­ 10¿ù 10ÀÏ KBS ‘¾ÆÄ§¸¶´ç’ÀÇ ‘µµÀü ²ÞÀÇ ¹«´ë’ ÆÐÀÚºÎÈ°Àü¿¡¼­ ¹«´ë¿¡ ÀçµµÀüÇÑ Æ®·ÎÆ®¿©°¡¼ö Ã¤¼ö¿¬Àº “ºñ·Ï 1½ÂÀº ¸øÇßÁö¸¸ KBS ¾ÆÄ§¸¶´ç Ãâ¿¬ ÀÌ ÈÄ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¾Ë¾ÆºÁÁÖ½Å´Ù“°í ¸»Çß´Ù.

¿©ÀÚÆ®·ÎÆ®°¡¼ö Ã¤¼ö¿¬Àº Áö³­ 8¿ù 29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS '¾ÆÄ§¸¶´ç'¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© 'µµÀü ²ÞÀÇ ¹«´ë' ÄÚ³Ê¿¡¼­ ¹«¿ë°¡ Ãâ½ÅÀ¸·Î Á¦2ÀÇ ²ÞÀ» ÇâÇØ ´Þ·Á°¡°í ÀÖ´Ù´Â »ç¿¬À» µé·ÁÁÖ¾ú°í, ±è¿¬ÀÚÀÇ '10ºÐ³»·Î'¸¦ ºÎ¸£¸é¼­ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù. ÀÌ³¯ ÆÐ³Î·Î Ãâ¿¬ÇÑ ±è¹ü·æÀº Ã¤¼ö¿¬ÀÇ ³ë·¡¸¦ µè°í "¾ÆÁÖ ¸Å·Â ÀÖ´Ù. ÀþÀ½ÀÌ¶ó´Â Å« Àç»êÀÌ ÀÖ´Ù"°í ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.

Æ®·ÎÆ®¿©°¡¼ö Ã¤¼ö¿¬Àº Áö³­ 8¿ù ¹æ¼Û¿¡¼­ ¾ÈÅ¸±õ°Ôµµ ¿ì½ÂÀ» °ÅµÎÁö ¸øÇÏ°í 2µî¿¡ ±×ÃÆÁö¸¸ ±× ÈÄ 10¿ù 10ÀÏ ¿ÀÀü ¹æ¼ÛµÈ KBS ‘¾ÆÄ§¸¶´ç’¿¡¼­ ‘µµÀü ²ÞÀÇ ¹«´ë’ÀÇ ÆÐÀÚºÎÈ°Àü ¹«´ë¿¡ ÀçµµÀü ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ ³¯ Ã¤¼ö¿¬Àº ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÊÈ¥À» ºÒ·¶´Ù.

¿©ÀÚÆ®·ÎÆ®°¡¼ö Ã¤¼ö¿¬Àº “ºñ·Ï 1½ÂÀº ÇÏÁö ¸øÇÏ¿´Áö¸¸ ¾ÆÄ§¸¶´ç Ãâ¿¬ ÈÄ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¾Ë¾ÆºÁÁÖ½Å´Ù" °í ¸»ÇÏ¸ç Æ¯È÷, °íÇâÀÎ ¿ëÀÎ½Ã Æ÷°î¸é ¸é¹ÎÀÇ ³¯ Çà»ç¿¡ ÃÊ´ë°¡¼ö·Î ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´ø ´ç½Ã¸¦ È¸»óÇÏ¸ç “¸¶Ä¡ ¿Ã¸²ÇÈ ´ëÈ¸¿¡ ³ª°¡ ±Ý¸Þ´ÞÀ» µû°í µ¹¾Æ ¿Â µí Çö¼ö¸·ÀÌ °É·Á ¹«Ã´ ´çÈ²Çß´Ù ”°í ¿ôÀ¸¸ç ¸»Çß´Ù.

Æ®·ÎÆ®¿©°¡¼ö Ã¤¼ö¿¬Àº ‘Àü±¹ Çà»çÀåÀ» ´Ù´Ò ¶§ ¸¶´Ù KBS ¾ÆÄ§¸¶´ç¿¡¼­ º¸¾Ò´Ù¸ç ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¾Ë¾ÆºÁ ÁÖ¼Å¼­ ³Ê¹« Çàº¹ÇÕ´Ï´Ù. ¶Ç, ¹«´ë¿¡¼­ ³»·Á¿À¸é ¹«´ë µÚ±îÁö Ã£¾Æ¿Í ÁÖ¼Å¼­ °°ÀÌ »çÁø ÂïÀÚ°íµµ ÇØ ÁÖ¼Å¼­ ³Ê¹« °¨»çÇÕ´Ï´Ù.’¶ó¸ç, ‘°í¸¶¿î ¸¶À½¿¡ 2Áý ¾Ù¹ü »ç¶ûÀÇ²­µüÁö CD¸¦ ¼±¹°·Î µå¸³´Ï´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ³ë·¡ ÀßÇÏ´Â °¡¼ö, ¸¶À½À¸·Î ³ë·¡ÇÏ´Â °¡¼ö°¡ µÇ¾î ¿©·¯ºÐÀÇ »ç¶û¿¡ º¸´ä µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.’¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¶ÇÇÑ, ÃÖ±Ù Ã¤¼ö¿¬ÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î ‘»ç¶ûÀÇ ²­µüÁö’ ³ë·¡°¡ ³ë¶óÁ¶ÀÇ Á¶ºóÀÌ ÀÛ»çÇÏ¿© ¼±¹°Çß´Ù´Â »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁö¸é¼­ È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù. Ã¤¼ö¿¬ÀÇ Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ ‘»ç¶ûÀÇ²­µüÁö'´Â µ¶Æ¯ÇÏ°í Àç¹ÌÀÖ´Â °¡»ç¿Í ÇÔ²² ½Å³ª´Â ¼¼¹Ì Æ®·ÎÆ®°îÀ¸·Î »ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷¿¡°Ô¼­ ¶³¾îÁöÁö ¾Ê°Ú´Ù´Â ¸¶À½À» ²­µüÁö¿¡ ºñÀ¯ÇÏ¸é¼­ Á¶ºó Æ¯À¯ÀÇ ÀÍ»ì½º·¯¿òÀÌ Àß ¹¯¾î³ª´Â °îÀÌ´Ù.

ÇÑÆí, Ã¤¼ö¿¬Àº °³±×¸Ç ±è¿µ½Ä°ú ÇÔ²² ¸ÅÁÖ È­¿äÀÏ Àú³á8½Ã ÀÎÅÍ³Ý»ý¹æ¼Û ‘¼¼¸ð(¼¼»óÀÇ¸ðµçÀÌ¾ß±â)’ÀÇ ÁøÇàÀ» ¸Ã°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀçÄ¡ ÀÖ´Â ÀÔ´ã°ú Âû¶±±ÃÇÕÀÇ ÄÉ¹Ì¸¦ ¼±º¸¿© ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ°í ÀÖ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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