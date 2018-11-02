JTBC ¡®ÁÖ°£ ¿©ÇàÀÚ¡¯ , ¡®ÇÖÇÃ·¹ÀÌ½º Á¦Á¶±â¡¯·Î µî±Ø

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JTBC°¡ ¾ß½ÉÂ÷°Ô ÁØºñÇÑ ½Å±Ô ¿¹´É ‘ÁÖ°£ ¿©ÇàÀÚ’°¡ ½Ã°£°ú ¿©À¯°¡ ¾ø´Â Çö´ëÀÎµéÀ» À§ÇØ ÂªÀº ±â°£ ºÎ´ã ¾øÀÌ ¶°³¯ ¼ö ÀÖ´Â ±¹³» ¿©ÇàÁö¸¦ ¼Ò°³ÇÑ´Ù.
Áö³ 27ÀÏ Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ ‘ÁÖ°£ ¿©ÇàÀÚ’´Â ²ÇÆ®¿Í ¸®¾ó¸®Æ¼¸¦ Á¢¸ñÇÑ »õ·Î¿î Æ÷¸Ë. ÀÌÀüÀÇ ¿©Çà ÇÁ·Î±×·¥µé°ú ´Ù¸¥ ½Å¼±ÇÔÀ¸·Î ´©¸®²ÛµéÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¿©Çà ÀâÁö»ç¸¦ ¹è°æÀ¸·Î ÆíÁýÀå, ÀÚ¹®À§¿ø, ¼ö¼®¿¡µðÅÍµéÀÌ µîÀå, °¢ÀÚ ¿ªÇÒ¿¡ ¸ôÀÔÇÏ¿© ÁýÁß·ÂÀ» ³ô¿´´Ù. ¶Ç, ´ÙÃ¤·Î¿î ¿©Çà ÄÚ½º¿Í º¼°Å¸®¸¦ ´õÇØ ³»¿ëÀ» Ç³¼ºÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
ÆíÁýÀå ±èÁØÇöÀº Á÷Á¢ ¹ß·Î ¶Ú ±âÀÚ´ÜÀÇ ³ë·ÂÀ» ³ôÀÌ »ç Ã¢°£È£¿¡ ÀÌ¾î ´Ù½Ã ÇÑ¹ø ³ë¶óÁ¶¿Í ¹Ú½½±â¸¦ ¼ö¼®¿¡µðÅÍ·Î ÃÊ´ë. Ã¢°£È£¿¡ ÀÌ¾î 2È¸¿¡¼µµ ÁÖÁ¦¿¡ ¸Â´Â °³¼ºÀÖ´Â ÃëÀç¸¦ ÇØ¿Ã °ÍÀ» ¿äÃ»Çß´Ù.
±èÁØÇöÀÌ ½É»ç¼÷°í ³¡¿¡ ¼±Á¤ÇÑ 2È£ÀÇ ÁÖÁ¦´Â °¡À»ÇÏ¸é »ý°¢³ª´Â ‘³¶¸¸’.
³ë¶óÁ¶´Â °¼¼Á¤, È£¾ß¿Í ÇÔ²² ‘³¶¸¸ ¼Ó ÀçÃæÀü’À» ÁÖÁ¦·Î ¼±Á¤, ÃæºÏ ´Ü¾çÀ¸·Î ¶°³µ´Ù. µµ´ã»ïºÀ, ½ºÄ«ÀÌ¿öÅ©, ¼ö¾ç°³ºûÅÍ³Î µî ±×¸² °°Àº °¡À» °æÄ¡¸¦ ¾È¹æ±îÁö ÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Ã¢°£È£¿¡¼ Å« ¿ôÀ½À» ¾È±ä È£¾ßÀÇ ¸Ô¹æ ¿ª½Ã ºüÁöÁö ¾Ê´Â´Ù. ´Ü¾çÀÇ ´ëÇ¥ ¸Ô°Å¸® ‘¸¶´ÃÁ¤½Ä’¿¡ ÈíÁ·ÇØÇÏ¸ç ÁÖ¿Á°°Àº ¸¶´Ã 2Çà½Ã¸¦ ³²±â±âµµ.
¹Ý¸é ¹Ú½½±â°¡ ¼±ÅÃÇÑ ¿©ÇàÁö´Â °æºÏ °í·É. ÀÌÇö, w24¿Í ÇÔ²² ´ë°¡¾ß ¹Ú¹°°ü, Áö»êµ¿ °íºÐ±º, °¡¾æ°í ¸¶À» µîÀ» ¹æ¹®ÇØ ‘¿ª»ç ¼Ó ³¶¸¸’À» ¼±¹°ÇÑ´Ù. ÀÌµéÀº Ã¢°£È£¿¡ ÀÌ¾î ´Ã À½¾Ç°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ¿©ÇàÀ» º¸¿©ÁÖ¸ç ³¶¸¸À» 2¹è·Î ¾÷±×·¹ÀÌµå ½ÃÄ×´Ù.
ÆíÁýÀå ±èÁØÇöÀº ¹°·Ð ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·ÎÀâ´Â ¿©ÇàÁö´Â ¾îµðÀÏ±î? °¡À» ³¶¸¸À» ¹°¾À ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â ÀÌ¹ø ¿©ÇàÄÚ½º´Â 11¿ù 3ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã JTBC¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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