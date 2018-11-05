¾ÈÃ¢È¯ ¡®¿­Ç÷»çÁ¦¡¯ ÇÕ·ù, ¼ø¹ÚÇÏ°í ¹àÀº ÅÂ±¹Ã»³â ¡®½ö»è¡¯¿ª, »õ·Î¿î ¿¬±â ±â´ë

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¹è¿ì ¾ÈÃ¢È¯ÀÌ ÀÌ¹ø¿¡´Â ÄÚ¹Í ¼ö»ç±ØÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» Ã£¾Æ°£´Ù.
¾ÈÃ¢È¯Àº ³»³â »ó¹Ý±â Ã¹ ¹æ¼Û ¿¹Á¤ÀÎ SBS µå¶ó¸¶ ‘¿Ç÷»çÁ¦’ Ãâ¿¬À» È®Á¤Çß´Ù.
‘¿Ç÷»çÁ¦’´Â »çÁ¦¿Í Çü»ç°¡ ³ë(ÒÇ) ½ÅºÎ »ìÀÎ »ç°ÇÀ¸·Î ¸¸³ª ¾î¿µºÎ¿µ °øÁ¶ ¼ö»ç¸¦ ½ÃÀÛÇÏ´Â ÀÍ½ºÆ®¸² ÄÚ¹Í ¼ö»ç±ØÀ¸·Î, ’±è°úÀå', '±Â´ÚÅÍ' µîÀ» ÅëÇØ ÅºÅºÇÑ ÁýÇÊ·ÂÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¹ÚÀç¹ü ÀÛ°¡¿Í '±Ó¼Ó¸»', 'ÆÝÄ¡' µî¿¡¼ Å¹¿ùÇÑ ¿¬Ãâ·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº ÀÌ¸í¿ì °¨µ¶ÀÌ ÀÇ±âÅõÇÕÇØ °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸´Â ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
±Ø Áß ¾ÈÃ¢È¯ÀÌ ¸ÃÀº ¿ªÇÒÀº Áß±¹Áý ¹è´Þ¿ø ‘½ö»è’. ¼ø¹ÚÇÏ°í ¹àÀº ¼º°ÝÀ» °¡Áø ÅÂ±¹ Ã»³âÀ¸·Î ±è³²±æ, ±è¼º±Õ°ú ÇÔ²² È£ÈíÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¾ÈÃ¢È¯Àº ¸Å¹ø ÀÛÇ°¿¡¼ »õ·Î¿î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿¬±âÇØ ¿Ô´Ù. 2017³â tvN '½½±â·Î¿î °¨»§»ýÈ°’¿¡¼´Â ¿ìÁ÷ÇÑ ¼º°ÝÀÇ ¶Ê¸¶´Ï ¿ªÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«±æÀ» »ç·Î Àâ¾Ò´ø ±×´Â ÀÌµëÇØ ¹æ¼ÛµÈ OCN ¿À¸®Áö³Î '¹Ì½ºÆ®¸®½º' ¿¡¼´Â ¸®ÇÃ¸® ÁõÈÄ±ºÀ» °¡Áø ¹üÁËÀÚ·Î ÀüÇô ´Ù¸¥ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¸Ã¾Æ ÈÁ¦°¡ µÇ±âµµ Çß´Ù.
Æ¯È÷ ¿ÃÇØ´Â µå¶ó¸¶ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿µÈ ‘°ÉÄ°½º’¿¡µµ ¸¶¾àÀü°ú»ç¹ü »óµÎ·Î Ãâ¿¬ÇÏ¿© ºê¶ó¿î°ü°ú ½ºÅ©¸°À» Á¾È¾¹«ÁøÇÏ¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» º¸¿© ÁÖ¾ú´Ù.
‘¿Ç÷»çÁ¦’´Â ¾ÈÃ¢È¯ÀÇ 2019³â Ã¹ µå¶ó¸¶ Ãâ¿¬ÀÛ. ±×´Â ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶¿¡¼µµ ±âÁ¸¿¡ ¸Ã¾Ò´ø ¿ªÇÒ°ú´Â ÀüÇô ´Ù¸¥ ¿Ü±¹ÀÎ ¿¬±â¿¡ µµÀüÇÑ´Ù. ´Ù³â°£ÀÇ ¿¬±Ø ¹«´ë¸¦ ÅëÇØ ³»°øÀ» ½×Àº ±×ÀÇ ¿¬±â µµÀüÀÌ ±â´ëµÇ´Â ´ë¸ñÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
¾ÈÃ¢È¯ÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ´Â µå¶ó¸¶ ‘¿Ç÷»çÁ¦’¿Í ¿µÈ ‘°ÉÄ°½º’´Â ¸ðµÎ ³»³â¿¡ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. '¿Ç÷»çÁ¦'´Â 2019³â »ó¹Ý±â SBS¿¡¼ Ã¹ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ‘°ÉÄ°½º’µµ °°Àº ÇØ °³ºÀÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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