¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À±Çö¹Î, ½Å¼±ÇÑ Ä³¸¯ÅÍ º¯ÁÖ¡¯È£±â½É¡è¡¯. ¡®ÄÚ¹Í-ÁøÁß¡¯¿­¿¬

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À±Çö¹ÎÀÌ Ã¹ÈºÎÅÍ ´ÙÃ¤·Î¿î ¿¬±â·Î ±Ø ºÐÀ§±â¸¦ ¸®µåÇß´Ù.
tvN »õ ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’(±Øº» À¯°æ¼±,¿¬Ãâ Á¤À±Ã¶)ÀÌ Ã¹¹æ¼ÛµÈ °¡¿îµ¥,Á¤ÀÌÇö ¿ªÀÇ À±Çö¹ÎÀº Ã¹È ´Ü¿¬ µÎµå·¯Áö´Â È°¾àÀ» ÆîÃÄ Á¸Àç°¨À» »Ë³Â´Ù.
À±Çö¹ÎÀÌ ¿¬±âÇÏ´Â Á¤ÀÌÇöÀº ±îÄ¥,µµµµÇÑ »ý¹°ÇÐ°ú ±³¼ö.°áº®¿¡ °¡±î¿î ±ò²ûÇÑ ¼º°Ý¿¡ ºÒ¸éÁõ¿¡ ½Ã´Þ¸®´Â Á¤ÀÌÇöÀÇ ¸ð½ÀÀ» ÅëÇØ ±×¸¸ÀÇ ¿¹¹ÎÇÑ ¼º°ÝÀ» »ýµ¿°¨ ³ÑÄ¡°Ô ¼±º¸¿´´Ù.Æ¯È÷ ÄÚ¹Í¼º Â£Àº ¿¬±â·Î¹æ¼ÛÃÊ¹Ý ±ØÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ À¯ÄèÇÏ°Ô ¸®µå,µå¶ó¸¶¿¡ ¸Â´Â ½Å¼±ÇÑ Ä³¸¯ÅÍ º¯ÁÖ¸¦ ½ÃµµÇÏ¸ç È£±â½ÉÀ» ²ø¾ú´Ù.
¹Ý¸é, Åõ´ú´ë¸é¼µµ µ¿»ý°úµµ °°Àº ÈÄ¹è Á¶±³ ±è±Ý(¼ÁöÈÆ ºÐ)À» Àº±ÙÈ÷ »ý°¢ÇÏ°í ¾Æ³¢´Â µíÇÑ Ãùµ¥·¹ ¸é¸ð³ª,ÀÌ¼º°ú ³í¸®ÀÇ È½ÅÀÎ ±×°¡ Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¼³¸íµÉ ¼ö ¾ø´Â ÆÇÅ¸ÁöÀû Á¸Àç, ¼±³à ¼±¿Á³²(¹®Ã¤¿ø,°íµÎ½É ºÐ)À» ´ë¸éÇßÀ» ¶§ÀÇ Ä§ÂøÇÏ°í ÁøÁßÇØÁö´Â Çö½ÇÀûÀÎ ¸®¾×¼ÇÀÌ ÇÔ²² ¾î¿ì·¯Á® Ä³¸¯ÅÍ¿¡ ÀÎ°£¹Ì¸¦ ÀÔÇô º¸´Ù ÀÔÃ¼ÀûÀ¸·Î ºú¾î³Â´Ù.
´õºÒ¾î ³ª¹«²ÛÀ¸·Î ºÐÇÑ ½Ã´ë±Ø ºÐÀå±îÁö ´ÙÃ¤·Î¿î º¼°Å¸®¸¦ ¼±»çÇÏ¸ç ¼Óµµ°¨ ³ÑÄ¡´Â Èï¹Ì·Î¿î Àü°³¸¦µµ¿Ô´Ù.
‘°è·æ¼±³àÀü’Àº ÄÚ¹Í ÆÇÅ¸Áö ·Î¸Ç½º ±ØÀ¸·Î ¿øÀÛÀ» ½ÃÆ®ÄÞ ºÐÀ§±â·Î º¯ÁÖ¸¦ ÁÖ¸ç ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô Æí¾ÈÇÑ ¿ôÀ½À» Á¦°øÇÒ °ÍÀÌ¶ó ¿¹°íÇß´Ù.ÀÌ¿¡ À±Çö¹ÎÀÇ ÀüÀÛµéÀÇ ‘ÁøÁö’ÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ¹þÀº ‘ÄÚ¹Í’ ¿¬±âº¯½ÅÀº »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ¸·Î µµÀüÀ» ²ÒÇÏ¸ç,¸Á°¡Áö±âº¸´Ü ¿ÀÈ÷·Á Ä³¸¯ÅÍÀÇ Á¸Àç°¨À» »ì·Á ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ È°¾àÀ» ´õ¿í ±â´ëÄÉ ¸¸µé°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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