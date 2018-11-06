¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À¯¾Æ¸§. 6ÀÏ 2È­ Ã¹ µîÀå ¾ÕµÎ°í º»¹æ»ç¼ö ´çºÎ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.6 È­ 15:14
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½ÂÀÎ 2018.11.06  
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Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ‘°è·æ¼±³àÀü’ÀÌ Ã¹ µå¶ó¸¶ÀÎ ¸¸Å­ ¼³·½ °¡µæÇÑ µ¥ºß ¼Ò°¨ÀÌ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. À¯¾Æ¸§Àº “°è·æ¼±³àÀüÀÌ À¥Å÷À¸·Îµµ ±²ÀåÈ÷ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹ÞÀº ÀÛÇ°ÀÌÀÝ¾Æ¿ä, Ã¹ µ¥ºßÀÛ¿¡ °è·æ¼±³àÀüÀ¸·Î ÇÔ²²ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¼­ Áø½ÉÀ¸·Î ±â»Ú°í ¶Ç ¿µ±¤½º·¯¿î ¸¶À½À¸·Î ÃÔ¿µ¿¡ ÀÓÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù”¶ó¸ç ¾ÖÁ¤ ³ÑÄ¡´Â ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.

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