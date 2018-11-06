¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À¯¾Æ¸§. 6ÀÏ 2È­ Ã¹ µîÀå ¾ÕµÎ°í º»¹æ»ç¼ö ´çºÎ

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½ÅÀÎ¹è¿ì À¯¾Æ¸§ÀÌ‘°è·æ¼±³àÀü’Ã¹ µîÀåÀ» ¾ÕµÎ°í ¼Ò¼Ó»ç Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½ºÀÇ °ø½Ä À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
À¯¾Æ¸§Àº ‘°è·æ¼±³àÀü’¿¡¼ Á¤ÀÌÇö(À±Çö¹Î ºÐ)ÀÇ ÈÄ¹è Á¶±³ ¾ÈÁ¤¹Î ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ºê¶ó¿î°üÀ» ÅëÇØ Ã³À½ ½ÃÃ»ÀÚµé°ú ¸¸³ª´Â ±×´ÂÅÐÅÐÇÏ°í µ¹Á÷±¸ ¸Å·ÂÀ» °¡Áø Çö½ÇÇü Ä³¸¯ÅÍ·Î ¸Á°¡Áüµµ ºÒ»çÇÏ´Â °³¼ºÀÖ´Â Ä³¸¯ÅÍ·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâÀ» ¿¹Á¤.¿À´Ã(6ÀÏ) 2È Ã¹ µîÀåÇÑ´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó À¯¾Æ¸§Àº Ã¹ ºê¶ó¿î°ü µ¥ºß ¼Ò°¨°ú Ä³¸¯ÅÍ ¼Ò°³, ¸¶Áö¸·À¸·Î º»¹æ»ç¼ö¸¦ µ¶·ÁÇÏ´Â ÀÎ»ç¸»±îÁö Ç²Ç²ÇÏ°í ´çÂù ¸Þ¼¼Áö¸¦ ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.Ä³¸¯ÅÍ¿Í ´Þ¸® ¿©¼º½º·´°í Â÷ºÐÇÑ ÀÌ¹ÌÁö ¿ª½Ã ´«±æÀ» ²ö´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ‘°è·æ¼±³àÀü’ÀÌ Ã¹ µå¶ó¸¶ÀÎ ¸¸Å ¼³·½ °¡µæÇÑ µ¥ºß ¼Ò°¨ÀÌ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. À¯¾Æ¸§Àº “°è·æ¼±³àÀüÀÌ À¥Å÷À¸·Îµµ ±²ÀåÈ÷ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹ÞÀº ÀÛÇ°ÀÌÀÝ¾Æ¿ä, Ã¹ µ¥ºßÀÛ¿¡ °è·æ¼±³àÀüÀ¸·Î ÇÔ²²ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¼ Áø½ÉÀ¸·Î ±â»Ú°í ¶Ç ¿µ±¤½º·¯¿î ¸¶À½À¸·Î ÃÔ¿µ¿¡ ÀÓÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù”¶ó¸ç ¾ÖÁ¤ ³ÑÄ¡´Â ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “ÁÖº¯¿¡ ÀÖÀ» ¹ýÇÑ Çö½Ç Ä£±¸ °°Àº ¸Å·ÂÀ» º¸¿©µå¸®±â À§ÇØ¼ ¿½ÉÈ÷ ÁØºñÇÏ°í ÀÖÀ¸´Ï±î¿ä, ¸¹Àº »ç¶û ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇÏ¸ç Ä³¸¯ÅÍ ¿¬±¸¿¡ ¸ôµÎÇÏ°í ÀÖ´Â ¸ð½À ¶ÇÇÑ ¿³º¼ ¼ö ÀÖ¾î ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.
ÇÑÆí, ¹éÀÏÀÇ ³¶±º´Ô ÈÄ¼ÓÀ¸·Î ¾îÁ¦(5ÀÏ) Ã¹ ¹æ¼Û µÈ °è·æ¼±³àÀüÀº ¸ÅÁÖ ¿ù,È 9½Ã 30ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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