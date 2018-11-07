tvN °è·æ¼±³àÀü 'À±Çö¹Î', °æÄèÇÔ °íÁ¶½ÃÅ² ±îÄ¥x¿¹¹Î ±³¼ö´ÔÀ¸·Î

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.7 ¼ö 16:35
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½ÂÀÎ 2018.11.07  
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±ØÁß °è·æ»ê¿¡ ÀÌ¾î Ä·ÆÛ½º¿¡¼­ ÀçÈ¸ÇÑ ¼±³à ¼±¿Á³²(¹®Ã¤¿ø,°íµÎ½ÉºÐ)°ú ¾ôÈ÷¸é¼­ º»°ÝÀûÀÎ Àü°³¸¦ ¸ÂÀº °¡¿îµ¥ ÀÌ¼º°ú ³í¸®¸¦ ½ÅºÀÇÏ´Â Á¤ÀÌÇöÀÌ ¼±³àÀÇ Á¸Àç¸¦ ¾î¶»°Ô ÀÌÇØÇÏ°í ¹Þ¾ÆµéÀÏ °ÍÀÎÁö, ±× È¥µ·ÀÇ °úÁ¤ÀÌ Èï¹Ì¸¦ ²ø¾î¿Ã¸®¸ç Á¸Àç°¨À» »ì¸®°í ÀÖ´Ù.

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