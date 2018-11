경제기업/무역 SK 노사, 환경분야 사회적가치 창출에 앞장 머그컵·텀블러 인증 사진

사내 인트라넷서 공유하는

‘아.그.위.그. 챌린지’ 진행

일회용품 문제 해결에 기여 승인 2018.11.08 21:45:46 ▲ SK이노베이션 이정묵(가운데) 노조위원장 등 노조 집행부가 SK이노베이션이 시작한 환경 캠페인 아.그.위.그. 챌린지(I green We green Challenge)에 적극 동참하고 있다. 우리나라 대표적인 종합 에너지·석유화학 기업이자 SK에너지, SK종합화학, SK루브리컨츠, SK인천석유화학, SK트레이딩인터내셔널 등을 자회사로 두고있는 SK이노베이션 노사가 함께 환경분야 사회적가치 창출에 앞장서고 있어 눈길을 끌고 있다.



8일 SK이노베이션에 따르면 지난 1일 SK이노베이션 이정묵 노조위원장 등 노조 집행부는 ‘아.그.위.그. 챌린지(I green We green Challenge)’ 인증 사진을 사내 인트라넷 게시판에 올리며 챌린지에 적극 동참하겠다고 알렸다.



‘아.그.위.그챌린지’는 나의 작은 실천을 통해 우리가 속한 환경을 푸른 빛으로 만들자는 의미에서 지난달 15일부터 SK이노베이션이 시작한 환경 캠페인이다.



노조의 이번 환경 캠페인 참여는 회사가 진행중인 ‘아.그.위.그. 챌린지’ 3대 원칙에 동의하고 뜻을 함께 한다는 의미다. 덧붙여 일회용품 문제 해결에 기여할 것임을 분명히 한 것이다.



3대 원칙은 △머그컵·텀블러 사용 습관화 △꼭 필요한 경우, 유리병·캔·무색 페트병 음료 우선구매 △테이크아웃 컵 사용 금지 등이다.



SK이노베이션 이정묵 노조위원장은 “임금협상, 구성원 복지 등에서는 논의와 이견이 있을 수 있지만, 사회적 가치 창출은 이견이 없는 명제와도 같은 것”이라며 “SK이노베이션 노동조합은 환경분야 사회적 가치를 창출하는 아.그.위.그. 챌린지 동참을 비롯해 다양한 분야에서 사회적 가치를 창출하는데 회사와 함께할 것”이라고 말했다.



업계에서는 회사가 추진하는 공익적 캠페인에 노동조합이 적극 동참한 의미있는 일로 평가하고 있다.



SK이노베이션 노사는 지난 2017년 임단협(임금 및 단체협상)을 통해 국내기업 최초로 전년도 물가상승률에 연동한 임금인상, 구성원 기본급 1% 사회적 상생에 기부, 근로자 역량·생산성 및 생애주기에 기반한 SK식 임금체계 도입 등에 합의했다. 이는 갈등과 대립 위주의 기존 노사문화에 새로운 패러다임을 제시했다는 평을 받으며 사회적으로 큰 반향을 불러 일으킨 바 있다.



새로운 합의가 적용된 올해 임협(임금협상)에서는 지난해 물가상승률을 적용한 1.9% 임금 인상안에 단 일주일 만에 합의했다. 긴 시간 노사협상으로 인한 사회적 비용을 없애는 사회적 가치를 창출한 것이다.



또 울산지역 SK 1%행복나눔 사랑의 집수리 봉사활동을 비롯해 올해 9월에 진행한 베트남 맹그로브 묘목심기 봉사활동 등 사회공헌활동을 통한 사회적 가치 창출활동에 회사와 함께 해오고 있다.



이형중기자 leehj@ksilbo.co.kr< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 우리나라 대표적인 종합 에너지·석유화학 기업이자 SK에너지, SK종합화학, SK루브리컨츠, SK인천석유화학, SK트레이딩인터내셔널 등을 자회사로 두고있는 SK이노베이션 노사가 함께 환경분야 사회적가치 창출에 앞장서고 있어 눈길을 끌고 있다.8일 SK이노베이션에 따르면 지난 1일 SK이노베이션 이정묵 노조위원장 등 노조 집행부는 ‘아.그.위.그. 챌린지(I green We green Challenge)’ 인증 사진을 사내 인트라넷 게시판에 올리며 챌린지에 적극 동참하겠다고 알렸다.‘아.그.위.그챌린지’는 나의 작은 실천을 통해 우리가 속한 환경을 푸른 빛으로 만들자는 의미에서 지난달 15일부터 SK이노베이션이 시작한 환경 캠페인이다.노조의 이번 환경 캠페인 참여는 회사가 진행중인 ‘아.그.위.그. 챌린지’ 3대 원칙에 동의하고 뜻을 함께 한다는 의미다. 덧붙여 일회용품 문제 해결에 기여할 것임을 분명히 한 것이다.3대 원칙은 △머그컵·텀블러 사용 습관화 △꼭 필요한 경우, 유리병·캔·무색 페트병 음료 우선구매 △테이크아웃 컵 사용 금지 등이다.SK이노베이션 이정묵 노조위원장은 “임금협상, 구성원 복지 등에서는 논의와 이견이 있을 수 있지만, 사회적 가치 창출은 이견이 없는 명제와도 같은 것”이라며 “SK이노베이션 노동조합은 환경분야 사회적 가치를 창출하는 아.그.위.그. 챌린지 동참을 비롯해 다양한 분야에서 사회적 가치를 창출하는데 회사와 함께할 것”이라고 말했다.업계에서는 회사가 추진하는 공익적 캠페인에 노동조합이 적극 동참한 의미있는 일로 평가하고 있다.SK이노베이션 노사는 지난 2017년 임단협(임금 및 단체협상)을 통해 국내기업 최초로 전년도 물가상승률에 연동한 임금인상, 구성원 기본급 1% 사회적 상생에 기부, 근로자 역량·생산성 및 생애주기에 기반한 SK식 임금체계 도입 등에 합의했다. 이는 갈등과 대립 위주의 기존 노사문화에 새로운 패러다임을 제시했다는 평을 받으며 사회적으로 큰 반향을 불러 일으킨 바 있다.새로운 합의가 적용된 올해 임협(임금협상)에서는 지난해 물가상승률을 적용한 1.9% 임금 인상안에 단 일주일 만에 합의했다. 긴 시간 노사협상으로 인한 사회적 비용을 없애는 사회적 가치를 창출한 것이다.또 울산지역 SK 1%행복나눔 사랑의 집수리 봉사활동을 비롯해 올해 9월에 진행한 베트남 맹그로브 묘목심기 봉사활동 등 사회공헌활동을 통한 사회적 가치 창출활동에 회사와 함께 해오고 있다.이형중기자 leehj@ksilbo.co.kr< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)