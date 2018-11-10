Æ®·ÎÆ®°¡¼ö ¼ºÁø, Á¤±Ô 2Áý Æ®·ÎÆ®½Åº¸°¡ °ø½Ä ¹ß¸Å

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MBCÀü±¹½Ã´ë, KBS¼¼»óÀÇ¸ðµç¾ÆÄ§¿¡¼ ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø µ¿¾ÈÈÆ³² °¡¼ö ¼ºÁøÀÇ Á¤±Ô2Áý Æ®·ÎÆ®½Åº¸°¡ 9ÀÏ °ø½Ä ¹ß¸ÅµÈ´Ù.
¿ÀÇÁ¶óÀÎ Á¤±Ô1Áý ¾Ù¹ü ‘¹é³â»ç¶û’, ’»ï¼¼¹ø’, ’µÕµÕ ³»»ç¶û’, ’¼øÀÌ¸¦ À§ÇÏ¿©’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑµ¥ ÀÌ¾î,¿Â¿ÀÇÁ¶óÀÎ¿¡ °ø½Ä¹ß¸Å ÇÏ´Â ÀÌ¹ø 2Áý Á¤±Ô¾Ù¹ü¿¡´Â±¹°¡´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®Äý ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â°î ´ç½ÅÆíÀÇ ÀÛ°î°¡ÀÎ ±Ç³ëÇØ¸¸ÀÌ ÀÛ°îÇÑ ‘´ç½Å¸¸À» »ç¶ûÇØ’¿Í ‘±Ç³ëÇØ¸¸ ¼ºÁø’ °øµ¿ ÀÛ»ç.ÀÛ°îÀÇ ¸íÇ°°î ‘¸¶»êÇ×±¸’¸¦ ºñ·ÔÇØ °¡¼ö ¼ºÁøÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»çÀÛ°îÇÑ ‘³» »ç¶ûÀº ´ç½Å»ÓÀÌ¾ß’, ¼ºÁø ÀÛ»ç°î ‘³» ³ªÀÌ ¹¯Áö¸¶¶ó(¸®¸¶½ºÅÍ New Ver.)’µîÀ» ¼ö·ÏÇÏ¿´´Ù.
ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸ °æ³²ÁöÈ¸Àå, ÇÑ±¹´Ù¹®È¿¹¼ú¿ø Ã¢¿ø½Ã ÁöºÎÀå, ´Ù¼Ø¹®È¿¹¼úºÀ»ç´Ü ´ÜÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº 2015 ¼¼°èÆòÈ¾ð·Ð´ë»ó »çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ °ø·æ°¡¼öÀÌ¸ç,³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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»çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶) ´Ù¼ØÈ¸ ´ÜÀåÀº ¹®È°ø¿¬ÀÌ Ãë¾àÇÑ ³ó¾îÃÌÀ» ¹æ¹®ÇØ ‘Ã£¾Æ°¡´Â ³ë·¡½ÇÀº À½¾ÇÈ¸’¸¦ °³ÃÖÇØ µµ¹ÎµéÀÇ ¹®ÈÀÇ½ÄÀ» Çâ»ó ½ÃÄ×À¸¸ç, Ã»¼Ò³â ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Á÷¾÷À» ¿¬°èÇÏ¿© Ã¤¿ë ¹× ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ÀÚºñ¸¦ µé¿© ¾ç·Î¿ø ¹× ¿ä¾çº´¿ø, °í¾Æ¿øµî ¸Ô°Å¸® ºÀ»ç¿Í ¹«·á°ø¿¬À» ¹«·Á 200¿© Â÷·Ê ÀÌ»óÀÌ¾î¿À¸ç, ÇöÀç±îÁö ³ª´®°ú ºÀ»ç¸¦ ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Â ³ë·¡ÇÏ´Â Ãµ»çÇ¥ °¡¼ö´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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