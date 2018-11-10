°¡¼ö ÃÖ¹Î¡¤ÇÑ½Â±â, µà¿§À¸·Î 'ÆòÈ­¿­Â÷' ¹ßÇ¥

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.11 ÀÏ 00:14
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½ÂÀÎ 2018.11.10  
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ÇÑÆí,ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÇ ÇÁ·Îµà½Ì°ú °ø½Ä¹ß¸Å¸¦ ¸ÃÀº ‘È¹±âÀû±âÈ¹¾ØÀ¯¾ÆÆ®º¼·ý’ÀÇ ´ëÇ¥ÀÌÀÚ ÀåÀ±Á¤ ´ç½ÅÆí ÀÛ°î°¡ÀÎ ±Ç³ëÇØ¸¸Àº ‘ÀÎ°£ÀûÀÌ°í °¡½¿ÀÌ µû½ºÇÑ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÃÖ¹ÎÀÇ ÀÛ»ç ÀÛ°î ½Ç·ÂÀÌ ¶Ù¾î³ª ÀÛÀº ÀÀ¿øÀÇ ¼Õ±æ¸¸À» ´õ ÇßÀ» »ÓÀÌ¶ó¸ç ÀÌ ¶¥¿¡ ÁøÁ¤ÇÑ ÆòÈ­¿­Â÷°¡ ¿À°¡°Ô µÉ ±×³¯À» À§ÇØ,¸ðµç À½¿ø¼­ºñ½º¸¦ ÅëÇØ °¡¼ö ÃÖ¹ÎÀÇ ³ë·¡¸¦ ¸¹ÀÌ µé¾îÁÖ±æ ¹Ù¶ó¸ç ½° ¾ø´Â ±×ÀÇ ¿­Á¤¿¡ ¹Ú¼ö¸¦ º¸³»´Þ¶ó’°í ¸»Çß´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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