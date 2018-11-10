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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.11 ÀÏ 00:14
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´Ü±¹´ë GTEP»ç¾÷´Ü, º£Æ®³² ÇÏ³ëÀÌ 'Vietfood & Propack Expo 2018'Âü°¡
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.11.10  
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´Ü±¹´ëÇÐ±³ GTEP »ç¾÷´Ü(Áö¿ªÆ¯È­Ã»³â¹«¿ªÀü¹®°¡) ¼Ò¼Ó ÇÐ»ýµéÀÌ 11¿ù 7ÀÏºÎÅÍ 11¿ù 10ÀÏ±îÁö º£Æ®³² ÇÏ³ëÀÌ¿¡ À§Ä¡ÇÑ Hanoi International Exhibition Center¿¡¼­ ¿­¸®´Â ½ÄÀ½·á ¹× ½ÄÇ° °¡°ø±â±â Àü½ÃÈ¸ÀÎ Vietfood & Propack Expo 2018¿¡ Âü°¡Çß´Ù.
 
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´Ü±¹´ë Áö¿ªÆ¯È­ Ã»³â¹«¿ª°¡ ¾ç¼º»ç¾÷´ÜÀº ÀÌ¹ø Vietfood & Propack Expo 2018¿¡ ±èÁØÇõ, ¿À¼¼Áø ´Ü¿øÀ» ÆÄ°ßÇß´Ù. 

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