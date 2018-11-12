°¡¼ö 'ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ', ¹è¿ì °­¿¹ºó°ú È¯»óÀÇ ÄÞºñ ÀÎÁõ¼¦ °ø°³

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ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ´Â 12ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ "°¿¹ºó ´©³ª¿Í ºäÆ¼ ²Þ³ª¹« ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ°¡ ÇÔ²²ÇØ¿ä"¶ó¸ç »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
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ÇÑÆí ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ´Â Áß±¹ ¿¹´É ÇÑÀ§½Ìµ¿Å¸ÀÌ ¿Í ´ë¸¸ MTV ¿ö¾ÆÀÌ¿À¿ì¼§ ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ¿À¿ì¼§ÁÖº¸ (¾ÆÀÌµ¹ÁÖ°£) MC ·Î½á ¹éÁö¿µ , ºí¶ôºñ , Å¬¶ó¶ó , °¡Èñ , ·¹µåº§ºª , Æ¼¾Æ¶ó , ÀÚ¿ì¸² ¹êµå , Çï·Îºñ³Ê½º , ¿¡ÀÌÇÎÅ© , ÀÎÇÇ´ÏÆ® , ¸¶¸¶¹« ,¿¡µðÅ´ , BTS , B.A.P , ÇÇ¿¡½ºÅ¸ , FT ¾ÆÀÏ·£µå , Æ¾Å¾ , ³ªÀÎ¹ÂÁö½º , ÀüÈ¿¼º , ÀºÁö¿ø , ¹æÅº¼Ò³â´Ü , FX ·ç³ª, ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î ¿¹¼º, (Íº) Á¾Çö, ¿À¸¶ÀÌ°É, ¹æÅº¼Ò³â´Ü, ½ºÅÚ¶ó, ¿©ÀÚÄ£±¸, Çö¾Æ,
NCT DREAM (¿£½ÃÆ¼µå¸²) , ¶óºÕ, ºò½º, ÀÎÇÇ´ÏÆ®, ¾Çµ¿¹ÂÁö¼Ç, ÆæÅ¸°ï, ¾Æ½ºÆ®·Î, º¼ »¡°£ »çÃá±â, Å©·Î½º Áø, Á¤ÁØ¿µ, ¸ó½ºÅ¸¿¢½º, ¾÷ÅÙ¼Ç, ¸ð¸ð·£µå, 24K, ¹ÚÀçÁ¤, ±¸±¸´Ü, CLC , ÇÖ¼¦ ÇÁ·Îµà½º 101¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ±è¿ë±¹, Àå¹®º¹, Å¸±î´Ù ÄËÅ¸, »ç¹«¿¤, ¾ÈÇü¼·, ÀÌÀÇ¿õ, ¹Ú¼º¿ì, À¯¼±È£, À§Å°¹ÌÅ°, ·¹ÀÎÁî , JBJ , ¹è¿ì °ÇÏ´Ã, ¹è¿ì Á¤ÀÏ¿ì, ¹è¿ì Çö¿ì, ¹è¿ì Áö¼ö µî ÃÖ°íÀÇ K-POP ½ºÅ¸µé°ú ¹è¿ìµéÀÇ ÀÎÅÍºä¸¦ ÁøÇàÇÏ¸ç ´ë¸¸ Àü¿ª¿¡ ÇÑ·ù¸¦ ¾Ë·Á¿Ô´Ù.
ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ ´Â ÃÖ±Ù 10¿ù ºÎÅÍ ±¹³» ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ È°µ¿¿¡ µ¹ÀÔÇßÀ¸¸ç Ã¤³ÎA ÇÃ·¯½º ¼îÇÁ¸®Æ¼ , SBS CNBC À¯Çà¹é¼ , µ¿¾ÆTV ºäÆ¼¾ØºÎÆ¼ ½ÃÁð 3 , ¸Ú Á» ¾Æ´Â¾ð´Ï ½ÃÁð 5 ¿¡¼ ¸ÞÀÎ MC µîÀ» ¸Ã´Â µî °¢Á¾ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ È°¹ßÇÑ È°µ¿ ¹× Ãâ¿¬ÁßÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, ÇÃ·¹ÀÌÁ¦ÀÌ °¡ ½½¸®ÇÇ , È²º¸ , °¿¹ºó °ú ÇÔ²² Ãâ¿¬Áß ÀÎ µ¿¾Æ TV ¿¹´É ºäÆ¼ ¾Ø ºÎÆ¼ ½ÃÁð3 ´Â 12ÀÏ Àú³á 9½Ã55ºÐ ¿¡ ¹æ¿µµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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