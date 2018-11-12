°è·æ¼±³àÀü 'À¯Á¤¿ì'. ¿À´Ã(12ÀÏ)3È­ Ã¹ µîÀå ¾ÕµÎ°í º»¹æ»ç¼ö µ¶·Á

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.12 ¿ù 15:33
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½ÂÀÎ 2018.11.12  
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¿À´Ã 3È­ ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÎ°í °ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó À¯Á¤¿ì´Â “¾È³çÇÏ¼¼¿ä À¯Á¤¿ìÀÔ´Ï´Ù”¶ó¸ç È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¿Í ÇÔ²² ¼ÕÀ» Èçµé¸ç ÀÎ»çÇß´Ù. ÀÌ¾î ”°è·æ¼±³àÀüÀº ´Ùµé Àç¹Õ°Ô º¸¼Ì³ª¿ä? ¿À´ÃÀº Àú °æ¼úÀÌµµ Ã³À½ ÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù. Àú¶û ÇÔ²² º»¹æ»ç¼ö ºÎÅ¹ µå·Á¿ä. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.”¶ó¸ç º»¹æ»ç¼ö µ¶·Á ¸Þ½ÃÁöµµ ÀØÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

¿µ»ó ¼Ó À¯Á¤¿ìÀÇ ½ÅÀÎ ¹è¿ì´ä°Ô Ç²Ç²ÇÑ ¸ð½ÀÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù. Æ¯È÷ ±ØÁß ´ëÇÐ»ý ¿ªÇÒ°ú ¾î¿ï¸®´Â ÈÆÈÆÇÏ°í ¸Û¹¶¹Ì ³ÑÄ¡´Â ±Í¿©¿î ¿Ü¸ð°¡ ¸¹Àº ÀÌµéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ°í ÀÖ´Ù.
À¥µå¶ó¸¶ ‘¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö2’¿¡¼­ ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î È°¾àÇÏ¸ç Â÷¼¼´ë ‘·£¼±³²Ä£’ ¼ö½Ä¾î¸¦ ¾òÀº À¯Á¤¿ì°¡ ¶Ç ¾î¶²ÁÁÀº ¿¬±â¸¦ º¸¿©ÁÙÁö ±â´ë°¨À» °®°Ô ÇÑ´Ù.

ÇÑÆí, tvN °è·æ¼±³àÀüÀº ¸ÅÁÖ ¿ùÈ­ 9½Ã 30ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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