°è·æ¼±³àÀü 'À¯Á¤¿ì'. ¿À´Ã(12ÀÏ)3È­ Ã¹ µîÀå ¾ÕµÎ°í º»¹æ»ç¼ö µ¶·Á

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½ÅÀÎ¹è¿ì À¯Á¤¿ì°¡ tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’ÀÇ Ã¹ µîÀåÀ» ¾ÕµÎ°í Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º °ø½Ä SNS °èÁ¤À» ÅëÇØ º»¹æ»ç¼ö¸¦ µ¶·Á ¿µ»óÀ» °ø°³Çß´Ù.
¿À´Ã(12ÀÏ) Ã¹ µîÀåÇÏ´Â À¯Á¤¿ì´Â ‘°è·æ¼±³àÀü’¿¡¼ »·»·ÇÑ ¸Å·ÂÀ» °¡Áø ¹Ì½ºÅÍ¸®ÇÑ ´ëÇÐ»ý ¾ö°æ¼ú ¿ªÀ» ¸Ã´Â´Ù. ¿øÀÛ À¥Å÷¿¡´Â µîÀåÇÏÁö ¾Ê´Â Ä³¸¯ÅÍ·Î ¿äÁÖÀÇ ÀÎ¹°ÀÌ µÉ °Í. ´õ¿íÀÌ ±¸±¸´Ü ¹Ì³ª¿ÍÀÇ ¿¬±â È£ÈíÀ» ¿¹°íÇÏ¸ç ±Ø¿¡ ½Å¼±ÇÑ Àç¹Ì¸¦ ´õÇÒ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
¿À´Ã 3È ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÎ°í °ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó À¯Á¤¿ì´Â “¾È³çÇÏ¼¼¿ä À¯Á¤¿ìÀÔ´Ï´Ù”¶ó¸ç È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¿Í ÇÔ²² ¼ÕÀ» Èçµé¸ç ÀÎ»çÇß´Ù. ÀÌ¾î ”°è·æ¼±³àÀüÀº ´Ùµé Àç¹Õ°Ô º¸¼Ì³ª¿ä? ¿À´ÃÀº Àú °æ¼úÀÌµµ Ã³À½ ÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù. Àú¶û ÇÔ²² º»¹æ»ç¼ö ºÎÅ¹ µå·Á¿ä. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.”¶ó¸ç º»¹æ»ç¼ö µ¶·Á ¸Þ½ÃÁöµµ ÀØÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¿µ»ó ¼Ó À¯Á¤¿ìÀÇ ½ÅÀÎ ¹è¿ì´ä°Ô Ç²Ç²ÇÑ ¸ð½ÀÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù. Æ¯È÷ ±ØÁß ´ëÇÐ»ý ¿ªÇÒ°ú ¾î¿ï¸®´Â ÈÆÈÆÇÏ°í ¸Û¹¶¹Ì ³ÑÄ¡´Â ±Í¿©¿î ¿Ü¸ð°¡ ¸¹Àº ÀÌµéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ°í ÀÖ´Ù.
À¥µå¶ó¸¶ ‘¹æ°úÈÄ ¿¬¾Ö2’¿¡¼ ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î È°¾àÇÏ¸ç Â÷¼¼´ë ‘·£¼±³²Ä£’ ¼ö½Ä¾î¸¦ ¾òÀº À¯Á¤¿ì°¡ ¶Ç ¾î¶²ÁÁÀº ¿¬±â¸¦ º¸¿©ÁÙÁö ±â´ë°¨À» °®°Ô ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí, tvN °è·æ¼±³àÀüÀº ¸ÅÁÖ ¿ùÈ 9½Ã 30ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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