안전·환경프로그램 운영 ‘호평’ 승인 2018.11.13 22:03:12 ▲ SK이노베이션이 안전·환경관리 노하우를 울산 등 주력공장이 위치한 지역의 중소기업과 공유하며 상생경영을 실천하고 있다. SK이노베이션이 안전·환경관리 노하우를 울산 등 주력공장이 위치한 지역의 중소기업과 공유하며 상생경영을 실천함과 동시에 사회적 가치 창출에도 앞장서고 있어 주목받고 있다.



SK이노베이션을 대표하는 최대 생산거점인 SK에너지 울산Complex(이하 울산CLX)와 SK인천석유화학은 지역 협력업체 및 중소기업들을 위한 다양한 안전·환경 관련 프로그램을 마련해 운영중이다. 이를 통해 지역 중소기업의 안전·환경관리 역량을 높여 이들의 경쟁력을 강화하고 나아가 지역사회의 안전, 환경관리 수준 향상이라는 사회적 가치도 창출하고 있는 것이다.



SK에너지 울산CLX는 협력업체의 안전관리 수준을 높이기 위해 해마다 약 100여곳의 협력사 관리감독자 및 안전관리자 등을 초청해 안전교육을 실시하고 있다. 이 교육에는 울산CLX 내 현장 경험이 풍부한 베테랑 구성원들이 강사로 나서 각 공장별 공정지식을 전달하고 유해위험 요소와 비상 시 대응요령 등 현장 안전확보를 위한 제반사항을 공유한다. 또한 협력업체 구성원이 ‘SHE(Safety 안전· Health 보건· Environment 환경)’ 관련 자격증을 취득할 수 있도록 전문 기술을 전수하는 한편, 공인 교육 프로그램 수강도 지원하고 있다.



SK이노베이션의 화학사업 자회사 SK종합화학은 협력업체 임직원에게 경영·기술·안전 등에 대한 교육을 주기적으로 제공한다. 이에 더해 회사의 SHE 노하우를 집대성한 ‘작업안전가이드’ 책자를 만들어 협력사에 배포하고 관련 교육도 진행하고 있다. 이러한 노력을 인정 받아 SK종합화학은 지난 6월, 에너지·화학업계 최초로 5년 연속 동반성장 최우수기업으로 선정되기도 했다.



SK인천석유화학도 지역 내 중기의 환경안전 강화를 통해 사고를 미연에 방지하기 위한 환경안전 교육 프로그램 등을 운영중이다.



SK이노베이션 임성배 SHE본부장은 "대기업이 축적한 안전·환경관리 역량을 지역 중소기업들과 공유한다는 것은 상생과 동반성장 이상의 의미를 가진다"며 "우리가 제공한 SHE 노하우를 바탕으로 주변 중소기업들이 성장하고 이것이 해당 지역사회의 안전·환경 관리 수준을 높이는데 실질적인 도움이 되는 선순환적인 사회적 가치를 창출할 수 있도록 지속 노력할 것"이라고 밝혔다.

