°¡¼ö '¼ºÁø' ¸¶»êÇ×±¸ Åé47À§ ¡®¾Èµ¿¿ª¿¡¼­¡¯...Á¦2ÀÇ ¿µ³²´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®

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KBS¼¼»óÀÇ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë ¸¦ ÅëÇØ ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø °¡¼ö ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶)ÀÇ Æ®·ÎÆ®½Å°î ¸¶»êÇ×±¸°¡ 8ÀÏ °ø½Ä ¹ßÇ¥µÇ¾î 11ÀÏ ±âÁØ ÀüÃ¼À½¿ø¼ºñ½º Áß Æ®·ÎÆ® Â÷Æ®ÀÇ ¼±µÎ¸¦ ´Þ¸®´Â ´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®Â÷Æ® ‘¿¥³Ý(Mnet) Æ®·ÎÆ®Åé100’Â÷Æ®¿¡¼ 47À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
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°¡¼ö ¼ºÁøÀº ³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸ °æ³²ÁöÈ¸Àå, ÇÑ±¹´Ù¹®È¿¹¼ú¿ø Ã¢¿ø½Ã ÁöºÎÀå, ´Ù¼Ø¹®È¿¹¼úºÀ»ç´Ü ´ÜÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº 2015 ¼¼°èÆòÈ¾ð·Ð´ë»ó »çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ °ø·æ°¡¼ö´Ù.
»çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶) ´Ù¼ØÈ¸ ´ÜÀåÀº ¹®È°ø¿¬ÀÌ Ãë¾àÇÑ ³ó¾îÃÌÀ» ¹æ¹®ÇØ ‘Ã£¾Æ°¡´Â ³ë·¡½ÇÀº À½¾ÇÈ¸’¸¦ °³ÃÖ ÇØ µµ¹ÎµéÀÇ ¹®ÈÀÇ½ÄÀ» Çâ»ó ½ÃÄ×À¸¸ç, Ã»¼Ò³â ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Á÷¾÷À» ¿¬°èÇÏ¿© Ã¤¿ë ¹× ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ÀÚºñ¸¦ µé¿© ¾ç·Î¿ø ¹× ¿ä¾çº´¿ø, °í¾Æ¿øµî ¸Ô°Å¸® ºÀ»ç¿Í ¹«·á°ø¿¬À» ¹«·Á 200¿© Â÷·Ê ÀÌ»ó ÀÌ¾î¿À¸ç, ÇöÀç±îÁö ³ª´®°ú ºÀ»ç¸¦ ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Â ³ë·¡ÇÏ´Â Ãµ»çÇ¥ °¡¼ö´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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