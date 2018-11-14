°¡¼ö '¼ºÁø' ¸¶»êÇ×±¸ Åé47À§ ¡®¾Èµ¿¿ª¿¡¼­¡¯...Á¦2ÀÇ ¿µ³²´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.14 ¼ö 17:09
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½ÂÀÎ 2018.11.14  
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KBS¼¼»óÀÇ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë ¸¦ ÅëÇØ È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø °¡¼ö ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶)ÀÇ Æ®·ÎÆ®½Å°î ¸¶»êÇ×±¸°¡ 8ÀÏ °ø½Ä ¹ßÇ¥µÇ¾î 11ÀÏ ±âÁØ ÀüÃ¼À½¿ø¼­ºñ½º Áß Æ®·ÎÆ® Â÷Æ®ÀÇ ¼±µÎ¸¦  ´Þ¸®´Â ´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®Â÷Æ® ‘¿¥³Ý(Mnet) Æ®·ÎÆ®Åé100’Â÷Æ®¿¡¼­ 47À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

À½¿ø¼­ºñ½º Á¡À¯À² 1À§ÀÎ ¸á·ÐÆ®·ÎÆ® È¨ÀÇ ÃÖ½Å¾Ù¹ü Åé20¼±ÀÇ ÃÖ»óÀ§ ±×·ì¿¡ ¼±Á¤ ¼ö·ÏµÇ¾úÀ¸¸ç, Á¡À¯À² 70%¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ´Â ´ëÇ¥ °Ë»ö¿£Áø ‘³×ÀÌ¹ö’ ¹ÂÁ÷ÀÇ À¥ Æ®·ÎÆ®È¨¿¡¼­µµ ÁÖ¸ñ¹Þ´Â ¾Ù¹ü¿¡ ¼±Á¤µÇ¾î ¸ÞÀÎÀ» Àå½ÄÇß´Ù.

±¹°¡´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®Äý ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â°î ´ç½ÅÆíÀÇ ÀÛ°î°¡ÀÎ ±Ç³ëÇØ¸¸ °ú °øµ¿À¸·Î ÀÛ»ç ÀÛ°îÇÑ ¸íÇ°°î ‘¸¶»êÇ×±¸’´Â ¶°³ª°í µ¹¾Æ¿À´Â »ç¶û°ú ÀÌº°ÀÇ »ç¿¬ ¾È¿¡ ¸¶»êÇ×ÀÇ ²ÉÇÇ´Â µÁ¼¶°ú Å©·çÁî À¯¶÷À» »ó±â½ÃÅ°¸ç, ¿µ³² Áö¿ª¼ÒÀç ´ëÇ¥½Å°î ‘¾Èµ¿¿ª¿¡¼­’¿Í ½Öº®À» ÀÌ·ê È£³² ´ëÇ¥½Å°îÀ¸·Î »ç¶û¹Þ±æ ¿°¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù.  

°¡¼ö ¼ºÁøÀº ³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸ °æ³²ÁöÈ¸Àå, ÇÑ±¹´Ù¹®È­¿¹¼ú¿ø Ã¢¿ø½Ã ÁöºÎÀå, ´Ù¼Ø¹®È­¿¹¼úºÀ»ç´Ü ´ÜÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº 2015 ¼¼°èÆòÈ­¾ð·Ð´ë»ó »çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ °ø·æ°¡¼ö´Ù.

»çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶) ´Ù¼ØÈ¸ ´ÜÀåÀº ¹®È­°ø¿¬ÀÌ Ãë¾àÇÑ ³ó¾îÃÌÀ» ¹æ¹®ÇØ ‘Ã£¾Æ°¡´Â ³ë·¡½ÇÀº À½¾ÇÈ¸’¸¦ °³ÃÖ ÇØ µµ¹ÎµéÀÇ ¹®È­ÀÇ½ÄÀ» Çâ»ó ½ÃÄ×À¸¸ç, Ã»¼Ò³â ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Á÷¾÷À» ¿¬°èÇÏ¿© Ã¤¿ë ¹× ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ÀÚºñ¸¦ µé¿© ¾ç·Î¿ø ¹× ¿ä¾çº´¿ø, °í¾Æ¿øµî ¸Ô°Å¸® ºÀ»ç¿Í ¹«·á°ø¿¬À» ¹«·Á 200¿© Â÷·Ê ÀÌ»ó ÀÌ¾î¿À¸ç, ÇöÀç±îÁö ³ª´®°ú ºÀ»ç¸¦ ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Â ³ë·¡ÇÏ´Â Ãµ»çÇ¥ °¡¼ö´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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