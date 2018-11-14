‘Áý¹ä ¹é¼±»ý'¿¡ ³ª¿Â Á¶ÇÏµµ ÀÇ ³ë·¡ ‘ÀÚ¹Ý°íµî¾î’°¡ ÀÏ¸í ‘ÀÚ¹Ý°íµî¾î Æ®·ÎÆ®’·Î ºÒ¸®¿ì¸ç Áö³ 11¿ù 5ÀÏÀÚ ¿¥³Ý Æ®·ÎÆ® Åé100Â÷Æ® 94À§¿¡ ÀçÁøÀÔÇÏ¸ç ¿ªÁÖÇàÀÇ ÈÁ¦¸¦ ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
2017³â 11¿ù ÀúÀÛ±Ç ÇùÈ¸ÀÇ Á¤»êÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, »ý¼± ¿ä¸®¿¡ µµÀüÇÏ´Â À±»ó, ±è±¸¶ó, ¹ÚÁ¤Ã¶ ¼ÕÈ£ÁØÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´ø ÀÎ±â ¹æ¼ÛÇÁ·Î±×·¥ tvN 'Áý¹ä ¹é¼±»ý' ½ÃÁð1ÀÇ 8È¸´Â ÇØ´ç³âµµ 12¿ù 31ÀÏ ¹æ¼ÛÈ½¼ö 44È¸¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
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KBS Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û Àå·Á»ó ¼ö»ó°ú, 2007³â Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û ¿¬¸» ÃÑ°á¼± µî KBS Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û ¸¸µµ 4È¸ Ãâ¿¬¿¡ ºû³ª´ÂÁ¶ÇÏµµ´Â KTX °í¼Ó¿Â÷ ½Â¹«¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ¸ç ³ë·¡ ºÀ»çÈ°µ¿°ú Æ®·ÎÆ® °¡¼ö·Î Æ´Æ´ÀÌ È°µ¿À» ÇØ ¿À°íÀÖ´Â ½Ç·ÂÆÄ °¡¼öÀÌ¸ç, ±×·¯ÇÑ ºÀ»çÈ°µ¿À¸·Î 2010³â¿¡´Â ¼ö¿ø½ÃÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ Ç¥Ã¢ÀåÀ» ¼ö¿©¹Þ¾Ò´Ù.
‘KBS Ã¼Çè»îÀÇÇöÀå’¿¡ °¡¼ö ÅÂÁø¾Æ, ÅÅ·±Æ® Á¤ÇÑ¿ë, °³±×¸Ç ±è´Ã¸Å, °³±×¿ì¸Õ ±è¼÷ °ú ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÏ´Â°¡ ÇÏ¸é, KBS¾ÆÄ§¸¶´ç, KBS³ë·¡°¡ÁÁ¾Æ,KBS È²±Ý¿¬¸ø, KBS ±Â¸ð´×´ëÇÑ¹Î±¹, SBS ÁÁÀº ¾ÆÄ§,MBNÈ¸ÃÊ¸® ±×¸®°í SBS »ýÈ°ÀÇ ´ÞÀÎ 70È¸¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ½ºÅ¸¼º°ú °¨ÃçÁø ³¢¸¦ ¹ß»êÇÏ±âµµ ÇßÀ¸¸ç, ¼ö»ó°æ·Âµµ È·ÁÇÏ´Ù.
±â³²¹æ¼Û “µµÀü°¡¿ä¿Àü” ´ë»ó ¼ö»ó, ÇÑºû¹æ¼Û “Æ÷µµÃàÁ¦ °¡¿äÁ¦” ´ë»ó ¼ö»ó, ¾È»ê¹æ¼Û º°¸Á¼º¿¹¼úÁ¦ ÃÖ¿ì¼ö»ó, °æÀÎ¹æ¼Û µµÀü¸¶ÀÌÅ©½ºÅ¸ ÃÖ¿ì¼ö»ó µî ¹«¼öÇÑ °¡¿äÁ¦ ¼ö»ó°æ·ÂÀº Á¶ÇÏµµÀÇ ³ë·¡¿¡ ´ëÇÑ ¿¸Á°ú, ¾ó¸¶³ª ³ë·¡¸¦ »ç¶ûÇÏ´ÂÁö, ¸ØÃßÁö ¾Ê´Â ±â°üÂ÷°°Àº ±×ÀÇ À½¾ÇÀÎ»ýÀ» Àß º¸¿©ÁØ´Ù.
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