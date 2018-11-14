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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.14 ¼ö 17:09
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°¡¼ö 'Á¶ÇÏµµ' ¡®ÀÚ¹Ý°íµî¾î¡¯Áý¹ä¹é¼±»ýOST·Î 44È¸ ¹æ¿µ, È­Á¦ÀÇ Æ®·ÎÆ®
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.11.14  
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‘Áý¹ä ¹é¼±»ý'¿¡ ³ª¿Â Á¶ÇÏµµ ÀÇ ³ë·¡ ‘ÀÚ¹Ý°íµî¾î’°¡ ÀÏ¸í ‘ÀÚ¹Ý°íµî¾î Æ®·ÎÆ®’·Î ºÒ¸®¿ì¸ç Áö³­ 11¿ù 5ÀÏÀÚ ¿¥³Ý Æ®·ÎÆ® Åé100Â÷Æ® 94À§¿¡ ÀçÁøÀÔÇÏ¸ç ¿ªÁÖÇàÀÇ È­Á¦¸¦ ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù.

2017³â 11¿ù ÀúÀÛ±Ç ÇùÈ¸ÀÇ Á¤»êÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, »ý¼± ¿ä¸®¿¡ µµÀüÇÏ´Â À±»ó, ±è±¸¶ó, ¹ÚÁ¤Ã¶ ¼ÕÈ£ÁØÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´ø ÀÎ±â ¹æ¼ÛÇÁ·Î±×·¥ tvN 'Áý¹ä ¹é¼±»ý' ½ÃÁð1ÀÇ 8È¸´Â ÇØ´ç³âµµ 12¿ù 31ÀÏ ¹æ¼ÛÈ½¼ö 44È¸¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¹éÁ¾¿øÀº "ÁøÂ¥ »ý¼±À¸·Î´Â ¾î·Á¿ì´Ï±î »ý¼± ÅëÁ¶¸²À¸·Î ÇÏ´Â ¿ä¸®¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ°Ú´Ù"¶ó°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.¹éÁ¾¿øÀÌ Ã¼¿¡ ¹°±â¸¦ °Å¸¥ ²ÇÄ¡¿Í °íµî¾î¿¡ Æ¢±è°¡·ç¸¦ ¹¯Çô Æ¢°Ü³½ ÀÚ¹Ý°íµî¾î¸¦ ¸ðµÎ°¡ ¸ÀÀÖ°Ô ½Ã½ÄÇÏ´Â ¼ø°£, ÇÑÆíÀÇ ¹ÂÁ÷ ºñµð¿À¸¦ ¿¬»ó½ÃÅ°µí ÅëÅëÆ¢´Â ¸®µë°ú Àç¹ÌÀÖ´Â ³ë·§¸»ÀÇ Æ®·ÎÆ® °î 'ÀÚ¹Ý°íµî¾î'°¡ ¸ÞÀÎ Å×¸¶ OST¼ÛÀ¸·Î Èê·¯³ª¿Í ¹æ¼ÛÀÇ Àç¹Ì¸¦ ´õÇß´Ù.

¹æ¼Û ÈÄ Áý¹ä¹é¼±»ý 8È¸¿¡ ³ª¿Â Æ®·ÎÆ®°îÀÌ ´©±¸ÀÇ ³ë·¡ÀÎÁö ±Ã±ÝÇØ ÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÌ ¸¹¾ÆÁ® ½Ç½Ã°£ ÀÌ½´°¡ µÇ¾ú´Ù.ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº Áö½ÄinÀ» ÅëÇØ “Áý¹ä ¹é¼±»ý 8È¸¿¡¼­ ³ª¿Â ³ë·¡°¡ ±Ã±ÝÇÏ³×¿ä ¹éÁÖºÎ°¡ »ý¼±Æ¢±è?? ÇÒ¶§ ³ª¿Â Æ®·ÎÆ®ÀÎµ¥ ³Ê¹«½Å³ª™C” ¶ó¸ç Áú¹®À» ¿Ã¸®±âµµ Çß´Ù.

ÀÌ ¹æ¼Û Àå¸éÀº Ä«Ä«¿ÀTV (https://tv.kakao.com/v/69312439)¸¦ ÅëÇØ¼­µµ ¾ÆÁ÷ ÀÎ±â¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.2ºÐ 45ÃÊ ºÎÅÍ ‘ÀÚ¹Ý°íµî¾î’ °¡ ¸ÞÀÎ OST·Î Èê·¯³ª¿Â´Ù.º»¹æ¼Û 2³â µÚÀÎ 2017³âºÎÅÍ °ÔÀçµÈ ÀÌ¿µ»óÀº 257000ºä¸¦ ³Ñ¾î¼­°í ÀÖ´Ù.

KBS Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û Àå·Á»ó ¼ö»ó°ú, 2007³â Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û ¿¬¸» ÃÑ°á¼± µî KBS Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û ¸¸µµ 4È¸ Ãâ¿¬¿¡ ºû³ª´ÂÁ¶ÇÏµµ´Â KTX °í¼Ó¿­Â÷ ½Â¹«¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ¸ç ³ë·¡ ºÀ»çÈ°µ¿°ú Æ®·ÎÆ® °¡¼ö·Î Æ´Æ´ÀÌ È°µ¿À» ÇØ ¿À°íÀÖ´Â ½Ç·ÂÆÄ °¡¼öÀÌ¸ç, ±×·¯ÇÑ ºÀ»çÈ°µ¿À¸·Î 2010³â¿¡´Â ¼ö¿ø½ÃÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ Ç¥Ã¢ÀåÀ» ¼ö¿©¹Þ¾Ò´Ù.

‘KBS Ã¼Çè»îÀÇÇöÀå’¿¡ °¡¼ö ÅÂÁø¾Æ, ÅÅ·±Æ® Á¤ÇÑ¿ë, °³±×¸Ç ±è´Ã¸Å, °³±×¿ì¸Õ ±è¼÷ °ú ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÏ´Â°¡ ÇÏ¸é, KBS¾ÆÄ§¸¶´ç, KBS³ë·¡°¡ÁÁ¾Æ,KBS È²±Ý¿¬¸ø, KBS ±Â¸ð´×´ëÇÑ¹Î±¹, SBS ÁÁÀº ¾ÆÄ§,MBNÈ¸ÃÊ¸® ±×¸®°í SBS »ýÈ°ÀÇ ´ÞÀÎ 70È¸¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ½ºÅ¸¼º°ú °¨ÃçÁø ³¢¸¦ ¹ß»êÇÏ±âµµ ÇßÀ¸¸ç, ¼ö»ó°æ·Âµµ È­·ÁÇÏ´Ù.
±â³²¹æ¼Û “µµÀü°¡¿ä¿­Àü” ´ë»ó ¼ö»ó, ÇÑºû¹æ¼Û “Æ÷µµÃàÁ¦ °¡¿äÁ¦” ´ë»ó ¼ö»ó, ¾È»ê¹æ¼Û º°¸Á¼º¿¹¼úÁ¦ ÃÖ¿ì¼ö»ó, °æÀÎ¹æ¼Û µµÀü¸¶ÀÌÅ©½ºÅ¸ ÃÖ¿ì¼ö»ó µî ¹«¼öÇÑ °¡¿äÁ¦ ¼ö»ó°æ·ÂÀº Á¶ÇÏµµÀÇ ³ë·¡¿¡ ´ëÇÑ ¿­¸Á°ú, ¾ó¸¶³ª ³ë·¡¸¦ »ç¶ûÇÏ´ÂÁö, ¸ØÃßÁö ¾Ê´Â ±â°üÂ÷°°Àº ±×ÀÇ À½¾ÇÀÎ»ýÀ» Àß º¸¿©ÁØ´Ù.

Á¶ÇÏµµÀÇÀÚ¹Ý°íµî¾î ´Â Æ®·ÎÆ®Äý ÀåÀ±Á¤ÀÇ ‘´ç½ÅÆí’À» ÀÛ°îÇÑ ÀÎ±â Æ®·ÎÆ®ÀÛ°î°¡ ±Ç³ëÇØ¸¸ ÀÌ ÀÛ»ç,ÀÛ°î,ÇÁ·Îµà½Ì À» ¸ÃÀº ±×ÀÇ 1Áý À½¹Ý ¼ö·Ï°îÀ¸·Î ‘ÁÁ¾ÆÁ×°Ú¾î¿ä’, ‘²À’ °ú ÇÔ²² ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò´Ù.

³ë·¡ÇÏ´Â KTX ½Â¹«¿ø, Çàº¹³ë·¡Àüµµ»ç Á¶ÇÏµµ´Â °æ±âµµ ¹«ÇÑµ¹º¸¹Ì, ¾È»ê½Ã ÅëÀåÇùÀÇÈ¸ ºÎÈ¸Àå, ¾È»ê½Ã Ã»¼Ò³â ÁöµµÀ§¿ø, ¾È»ê½Ã ¸í¿¹ È¯°æ Åë½Å¿ø µîÀ» ¿ªÀÓÇÏ´Â µî, ¿­Â÷ ½Â¹«¿øÀÌ¶ó´Â Á÷¾÷Àû ÇÑ°è¿¡ ¾ÈÁÖÇÏÁö ¾Ê°í ±¹¹ÎÀÇ Çàº¹°ú Ã»¼Ò³âÀÇ Èñ¸Á°ú È¯°æÀÇ ¼ÒÁßÇÔÀ» ÁöÄÑ°¡´Â “ÁøÁ¤ÇÑ ±¹¹Î°¡¼ö”ÀÌ´Ù.

ÇÑÆí, ¹éÁ¾¿øÀº "¸¸¾à »ý¹°·Î Çß´Ù¸é Áý¾È °¡µæ ³¿»õµµ ¹èÁö¸¸,ÀÌ¹Ì ÇÑ ¹ø ÀÍÇôÁ® ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ºÒÁ¶ÀýÀ» °í¹ÎÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù"¶ó¸ç ÅëÁ¶¸² »ý¼±ÀÇ ÀåÁ¡À» ¸»Çß´Ù.

¹éÁ¾¿øÀÇ ¿ä¸®¸¦ ¸Àº» À±»óÀº "ºñ¸°³», ¿¬±â°¡ ¾ø°í ´ë½Å ¸ÀÀÖ´Â ³¿»õ°¡ ³­´Ù"¶ó¸ç ³î¶ó¿òÀ» Ç¥Çß°í,±è±¸¶ó´Â "ÀÌ ÅëÁ¶¸² 1,400¿øÂ¥¸°µ¥ Á¤¸» ´ë´ÜÇÏ´Ù"¶ó°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

¼ÕÈ£ÁØÀº ÇÑ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ Áö±Ý²¯ °æÇèÇÑ ·¹½ÃÇÇ Áß¿¡ ÃÖ°í¿´´Ù°í È£ÆòÇÏ¿© Áý¹ä¹é¼±»ý 8È¸ÀÇ ÀÚ¹Ý°íµî¾î°¡ ´õ¿í È­Á¦¸¦ ÀÌ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ 

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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